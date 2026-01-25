https://anlatilaninotesi.com.tr/20260125/malatyada-nisana-katilan-113-kisi-zehirlendi-vali-sebebini-acikladi-1103015028.html
Malatya'da nişana katılan 113 kişi zehirlendi: Vali sebebini açıkladı
Malatya'da nişana katılan 113 kişi zehirlendi: Vali sebebini açıkladı
Malatya'da bir nişan merasimine katılan 113 kişi, karbonmonoksit zehirlenmesi teşhisiyle tedavi altına alındı. 25.01.2026
Malatya'da bir nişan merasimine katılan 113 kişi zehirlendi.Malatya'da nişana giden 113 kişi zehirlendiİl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlenen nişan merasimine katılan davetliler rahatsızlandı.Neden zehirlendiler?Hastanelere başvuranlara karbonmonoksit zehirlenmesi teşhisi konuldu.Soruşturma başlatıldı: Vali açıklama yaptıKonuyla ilgili soruşturma başlatıldı.Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Battalgazi ilçemizde bir düğün salonunda doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülen karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu 113 vatandaşımız sağlık kuruluşlarımızca tedavi altına alınmış olup genel durumlarının iyi olduğu tespit edilmiştir. Bu saat itibarıyla hastalarımızın bir kısmı taburcu edilmeye başlanmıştır. Olayın sebebi ve olayda ihmal ve kusuru olanlarla ilgili de soruşturma başlatılmıştır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletir, acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.
