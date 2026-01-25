https://anlatilaninotesi.com.tr/20260125/malatyada-nisana-katilan-113-kisi-zehirlendi-vali-sebebini-acikladi-1103015028.html

Malatya'da nişana katılan 113 kişi zehirlendi: Vali sebebini açıkladı

Malatya'da nişana katılan 113 kişi zehirlendi: Vali sebebini açıkladı

Sputnik Türkiye

Malatya'da bir nişan merasimine katılan 113 kişi, karbonmonoksit zehirlenmesi teşhisiyle tedavi altına alındı. 25.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-25T09:57+0300

2026-01-25T09:57+0300

2026-01-25T09:57+0300

türki̇ye

malatya

zehirlenme

düğün

doğal gaz

karbonmonoksit

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1f/1089897007_0:1:998:562_1920x0_80_0_0_c67fac571b1dcfa35ba322281f54add2.jpg

Malatya'da bir nişan merasimine katılan 113 kişi zehirlendi.Malatya'da nişana giden 113 kişi zehirlendiİl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlenen nişan merasimine katılan davetliler rahatsızlandı.Neden zehirlendiler?Hastanelere başvuranlara karbonmonoksit zehirlenmesi teşhisi konuldu.Soruşturma başlatıldı: Vali açıklama yaptıKonuyla ilgili soruşturma başlatıldı.Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Battalgazi ilçemizde bir düğün salonunda doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülen karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu 113 vatandaşımız sağlık kuruluşlarımızca tedavi altına alınmış olup genel durumlarının iyi olduğu tespit edilmiştir. Bu saat itibarıyla hastalarımızın bir kısmı taburcu edilmeye başlanmıştır. Olayın sebebi ve olayda ihmal ve kusuru olanlarla ilgili de soruşturma başlatılmıştır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletir, acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/unlu-jelibon-markasinda-uyusturucu-tespit-edildi-cocuklar-zehirlenince-toplatma-karari-alindi--1096638009.html

türki̇ye

malatya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

malatya, zehirlenme, düğün, doğal gaz, karbonmonoksit