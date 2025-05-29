https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/unlu-jelibon-markasinda-uyusturucu-tespit-edildi-cocuklar-zehirlenince-toplatma-karari-alindi--1096638009.html

Ünlü jelibon markasında uyuşturucu tespit edildi: Çocuklar zehirlenince toplatma kararı alındı

Ünlü jelibon markasında uyuşturucu tespit edildi: Çocuklar zehirlenince toplatma kararı alındı

Sputnik Türkiye

Hollanda'da Haribo'nun popüler şekerleme ürünü 'Happy Cola' paketlerinde uyuşturucu madde bulunmasının ardından aralarında çocukların da olduğu, çok sayıda... 29.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-29T21:41+0300

2025-05-29T21:41+0300

2025-05-29T21:41+0300

dünya

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jelibon

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Hollanda'da Haribo'nun 'Happy Cola' adlı meyveli şekerlemesinin bazı paketlerinde uyuşturucu tespit edildi.Jelibonu tüketen, aralarında çocukların da bulunduğu bazı kişilerin baş dönmesi ve mide bulantısı gibi şikayetlerle hastaneye başvurduğu Hollanda Gıda ve Ürün Güvenliği Otoritesi (NVWA) tarafından doğrulandı. Şekerlemelere uyuşturucunun nasıl karıştığı belirsizliğini korurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Haribo yetkilileri, "Tüketici güvenliği önceliğimizdir" açıklaması yaparak kapsamlı bir geri çağırma süreci başlattı. Yetkililerin özellikle aileleri uyararak, söz konusu partideki ürünleri kesinlikle yememesi çağrısında bulunduğu ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231020/6-yasindaki-cocugun-olumunde-jelibon-suphesi-1076553809.html

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