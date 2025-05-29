https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/unlu-jelibon-markasinda-uyusturucu-tespit-edildi-cocuklar-zehirlenince-toplatma-karari-alindi--1096638009.html
Ünlü jelibon markasında uyuşturucu tespit edildi: Çocuklar zehirlenince toplatma kararı alındı
Ünlü jelibon markasında uyuşturucu tespit edildi: Çocuklar zehirlenince toplatma kararı alındı
Sputnik Türkiye
Hollanda'da Haribo'nun popüler şekerleme ürünü 'Happy Cola' paketlerinde uyuşturucu madde bulunmasının ardından aralarında çocukların da olduğu, çok sayıda... 29.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-29T21:41+0300
2025-05-29T21:41+0300
2025-05-29T21:41+0300
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uyuşturucu
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uyuşturucu ticareti
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jelibon
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Hollanda'da Haribo'nun 'Happy Cola' adlı meyveli şekerlemesinin bazı paketlerinde uyuşturucu tespit edildi.Jelibonu tüketen, aralarında çocukların da bulunduğu bazı kişilerin baş dönmesi ve mide bulantısı gibi şikayetlerle hastaneye başvurduğu Hollanda Gıda ve Ürün Güvenliği Otoritesi (NVWA) tarafından doğrulandı. Şekerlemelere uyuşturucunun nasıl karıştığı belirsizliğini korurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Haribo yetkilileri, "Tüketici güvenliği önceliğimizdir" açıklaması yaparak kapsamlı bir geri çağırma süreci başlattı. Yetkililerin özellikle aileleri uyararak, söz konusu partideki ürünleri kesinlikle yememesi çağrısında bulunduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231020/6-yasindaki-cocugun-olumunde-jelibon-suphesi-1076553809.html
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uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu satıcısı, şeker, şeker fabrikası, jelibon
Ünlü jelibon markasında uyuşturucu tespit edildi: Çocuklar zehirlenince toplatma kararı alındı
Hollanda'da Haribo'nun popüler şekerleme ürünü 'Happy Cola' paketlerinde uyuşturucu madde bulunmasının ardından aralarında çocukların da olduğu, çok sayıda kişi, sağlık sorunları yaşadı. Hollanda Gıda ve Ürün Güvenliği Otoritesi (NVWA), baş dönmesi gibi şikayetlerin bildirildiğini ve olayla ilgili kapsamlı bir geri çağırma başlatıldığını açıkladı.
Hollanda'da Haribo'nun 'Happy Cola' adlı meyveli şekerlemesinin bazı paketlerinde uyuşturucu tespit edildi.
Jelibonu tüketen, aralarında çocukların da bulunduğu bazı kişilerin baş dönmesi ve mide bulantısı gibi şikayetlerle hastaneye başvurduğu Hollanda Gıda ve Ürün Güvenliği Otoritesi (NVWA) tarafından doğrulandı. Şekerlemelere uyuşturucunun nasıl karıştığı belirsizliğini korurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Haribo yetkilileri, "Tüketici güvenliği önceliğimizdir" açıklaması yaparak kapsamlı bir geri çağırma süreci başlattı. Yetkililerin özellikle aileleri uyararak, söz konusu partideki ürünleri kesinlikle yememesi çağrısında bulunduğu ifade edildi.