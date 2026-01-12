https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/yuzyilin-konut-projesi-kapsaminda-bu-hafta-7-ilde-daha-kura-cekilisi-yapilacak-bugun-hangi-ilde-1102663981.html

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında bu hafta 7 ilde daha kura çekilişi yapılacak: Bugün hangi ilde kura çekilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında bu hafta 7 ilde daha hak sahiplerini belirlemek için kura çekilişi yapılacağını bildirdi.Bugün hangi ilde kura çekilecek?Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerinde ilk 2 hafta geride kaldı. 29 Aralık'ta başlayan kura süreci, dün Tunceli'de yapılan kura töreniyle birlikte 16 il için tamamlandı.Hangi illerde kura yapıldı?Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl ve Tunceli'de toplam 54 bin 307 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.Bakan Kurum da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 12-18 Ocak haftasının kura takvimini paylaşarak, şunları kaydetti:Bugün Bayburt ve Gümüşhane'de kura çekimi varKura takvimine göre Böylece 12-18 Ocak haftasında toplam 21 bin 49 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek. 17 Ocak Cumartesi günü Malatya'da gerçekleştirilecek kura törenine Bakan Murat Kurum'un da katılması bekleniyor.

