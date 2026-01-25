https://anlatilaninotesi.com.tr/20260125/juventustan-en-nesyri-aciklamasi-bizim-icin-su-anda-gorusmeler-sona-erdi-1103024323.html

Juventus'tan En-Nesyri açıklaması: 'Bizim için şu anda görüşmeler sona erdi'

Juventus'tan En-Nesyri açıklaması: 'Bizim için şu anda görüşmeler sona erdi'

Sputnik Türkiye

Fenerbahçeli Youssef En Nesyri'nin Juventus transferiyle ilgili görüşmeler askıya alındı. İlgili açıklama Juventus Kulübü yöneticisinden geldi. 25.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-25T20:30+0300

2026-01-25T20:30+0300

2026-01-25T20:30+0300

spor

en nesyri

giorgio chiellini

juventus

i̇talya 1. futbol ligi (serie a)

fenerbahçe

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098550932_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_46e588aa3634d8052d5f1ef9baf0e620.jpg

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un futbol strateji direktörü Giorgio Chiellini Fenerbahçeli Youssef En Nesyri'nin transferiyle ilgili görüşmelerin askıya alındığını duyurdu.Sky Sports'a açıklama yapan Chiellini, En Nesyri'nin bazı şüphelerini dile getirmesinin ardından görüşmelerin sona erdiğini söyledi:İtalyan futbol adam "Önümüzdeki birkaç gün içinde herhangi bir gelişme veya başka fırsatlar olup olmadığını göreceğiz. Şu an için bu transfer kapandı" ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260125/afad-duyurdu-gaziantepte-deprem-1103023772.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

en nesyri, giorgio chiellini, juventus, i̇talya 1. futbol ligi (serie a), fenerbahçe