Juventus'tan En-Nesyri açıklaması: 'Bizim için şu anda görüşmeler sona erdi'
Juventus'tan En-Nesyri açıklaması: 'Bizim için şu anda görüşmeler sona erdi'
Fenerbahçeli Youssef En Nesyri'nin Juventus transferiyle ilgili görüşmeler askıya alındı. İlgili açıklama Juventus Kulübü yöneticisinden geldi. 25.01.2026, Sputnik Türkiye
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un futbol strateji direktörü Giorgio Chiellini Fenerbahçeli Youssef En Nesyri'nin transferiyle ilgili görüşmelerin askıya alındığını duyurdu.Sky Sports'a açıklama yapan Chiellini, En Nesyri'nin bazı şüphelerini dile getirmesinin ardından görüşmelerin sona erdiğini söyledi:İtalyan futbol adam "Önümüzdeki birkaç gün içinde herhangi bir gelişme veya başka fırsatlar olup olmadığını göreceğiz. Şu an için bu transfer kapandı" ifadesini kullandı.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un futbol strateji direktörü Giorgio Chiellini Fenerbahçeli Youssef En Nesyri'nin transferiyle ilgili görüşmelerin askıya alındığını duyurdu.
Sky Sports'a açıklama yapan Chiellini, En Nesyri'nin bazı şüphelerini dile getirmesinin ardından görüşmelerin sona erdiğini söyledi:
Oyuncu ile görüşmeye gittik. Transferin formülü hakkında bazı şüphelerini dile getirdi, bu yüzden bizim için şu anda görüşmeler sona erdi. Onu doğrudan satın alamayız ve almak da istemiyoruz.
İtalyan futbol adam "Önümüzdeki birkaç gün içinde herhangi bir gelişme veya başka fırsatlar olup olmadığını göreceğiz. Şu an için bu transfer kapandı" ifadesini kullandı.