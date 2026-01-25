Türkiye
İzzet Günay, Haldun Dormen'in cenazesinde fenalaştı
İzzet Günay, Haldun Dormen'in cenazesinde fenalaştı
Ünlü oyuncu İzzet Günay, Haldun Dormen'in Teşvikiye Camii'ndeki cenaze namazı sırasında baygınlık geçirdi.
Hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta ismi Haldun Dormen, son yolculuğuna uğurlandı. Harbiye'deki veda töreninin ardından Haldun Dormen'in cenazesi Teşvikiye Camii'ne götürüldü. Dormen için öğle namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı sırasında usta oyuncu İzzet Günay fenalaşarak baygınlık geçirdi. O anlarda törene katılan ünlü isimler Günay'a ilk müdahaleyi yaptı. Kısa sürede olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Günay'ın eşi İpek Günay'ı çevredekiler sakinleştirdi.Günay'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.
İzzet Günay, Haldun Dormen'in cenazesinde fenalaştı

İzzet Günay, Haldun Dormen'in cenazesinde fenalaştı
Ünlü oyuncu İzzet Günay, Haldun Dormen'in Teşvikiye Camii'ndeki cenaze namazı sırasında baygınlık geçirdi.
Hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta ismi Haldun Dormen, son yolculuğuna uğurlandı. Harbiye’deki veda töreninin ardından Haldun Dormen’in cenazesi Teşvikiye Camii’ne götürüldü. Dormen için öğle namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı sırasında usta oyuncu İzzet Günay fenalaşarak baygınlık geçirdi.
O anlarda törene katılan ünlü isimler Günay'a ilk müdahaleyi yaptı.
Kısa sürede olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Günay'ın eşi İpek Günay'ı çevredekiler sakinleştirdi.
Günay'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.
haldun dormen - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2026
TÜRKİYE
Duayen isme hüzünlü veda: Haldun Dormen için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi
11:22
