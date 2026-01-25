https://anlatilaninotesi.com.tr/20260125/izzet-gunay-haldun-dormenin-cenazesinde-fenalasti-1103022462.html

İzzet Günay, Haldun Dormen'in cenazesinde fenalaştı

Ünlü oyuncu İzzet Günay, Haldun Dormen'in Teşvikiye Camii'ndeki cenaze namazı sırasında baygınlık geçirdi. 25.01.2026, Sputnik Türkiye

Hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta ismi Haldun Dormen, son yolculuğuna uğurlandı. Harbiye’deki veda töreninin ardından Haldun Dormen’in cenazesi Teşvikiye Camii’ne götürüldü. Dormen için öğle namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı sırasında usta oyuncu İzzet Günay fenalaşarak baygınlık geçirdi. O anlarda törene katılan ünlü isimler Günay'a ilk müdahaleyi yaptı. Kısa sürede olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Günay'ın eşi İpek Günay'ı çevredekiler sakinleştirdi.Günay'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

