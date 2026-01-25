https://anlatilaninotesi.com.tr/20260125/izzet-gunay-haldun-dormenin-cenazesinde-fenalasti-1103022462.html
İzzet Günay, Haldun Dormen'in cenazesinde fenalaştı
İzzet Günay, Haldun Dormen'in cenazesinde fenalaştı
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu İzzet Günay, Haldun Dormen'in Teşvikiye Camii'ndeki cenaze namazı sırasında baygınlık geçirdi. 25.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-25T16:39+0300
2026-01-25T16:39+0300
2026-01-25T16:39+0300
türki̇ye
i̇zzet günay
baygınlık
haldun dormen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/19/1103022159_161:0:1441:720_1920x0_80_0_0_655556c56c5b5cc4221f31e01ef0788f.png
Hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta ismi Haldun Dormen, son yolculuğuna uğurlandı. Harbiye’deki veda töreninin ardından Haldun Dormen’in cenazesi Teşvikiye Camii’ne götürüldü. Dormen için öğle namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı sırasında usta oyuncu İzzet Günay fenalaşarak baygınlık geçirdi. O anlarda törene katılan ünlü isimler Günay'a ilk müdahaleyi yaptı. Kısa sürede olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Günay'ın eşi İpek Günay'ı çevredekiler sakinleştirdi.Günay'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260125/duayen-isme-huzunlu-veda-haldun-dormen-icin-toren-duzenleniyor--1103016820.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/19/1103022159_321:0:1281:720_1920x0_80_0_0_be721bf6d349473df1f572aa554a9644.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇zzet günay , baygınlık, haldun dormen
i̇zzet günay , baygınlık, haldun dormen
İzzet Günay, Haldun Dormen'in cenazesinde fenalaştı
Ünlü oyuncu İzzet Günay, Haldun Dormen'in Teşvikiye Camii'ndeki cenaze namazı sırasında baygınlık geçirdi.
Hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta ismi Haldun Dormen, son yolculuğuna uğurlandı. Harbiye’deki veda töreninin ardından Haldun Dormen’in cenazesi Teşvikiye Camii’ne götürüldü. Dormen için öğle namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı sırasında usta oyuncu İzzet Günay fenalaşarak baygınlık geçirdi.
O anlarda törene katılan ünlü isimler Günay'a ilk müdahaleyi yaptı.
Kısa sürede olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Günay'ın eşi İpek Günay'ı çevredekiler sakinleştirdi.
Günay'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.