https://anlatilaninotesi.com.tr/20260125/duayen-isme-huzunlu-veda-haldun-dormen-icin-toren-duzenleniyor--1103016820.html

Duayen isme hüzünlü veda: Haldun Dormen için Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenleniyor

Duayen isme hüzünlü veda: Haldun Dormen için Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenleniyor

Sputnik Türkiye

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden, usta oyuncu ve yönetmen Haldun Dormen, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde son yolculuğuna uğurlanıyor. 25.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-25T11:22+0300

2026-01-25T11:22+0300

2026-01-25T13:12+0300

türki̇ye

haldun dormen

tiyatro

sahne

sanatçı

oyuncu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/19/1103016526_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52520a495e12d2ec7f042299c9a72d8e.jpg

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden, usta oyuncu ve yönetmen Haldun Dormen, bugün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde sevenleri eşliğinde son yolculuğuna uğurlanıyor.21 Ocak'ta hayatını kaybettiBir süre önce kaldırıldığı hastanede enfeksiyon tedavisi gören usta sanatçı Haldun Dormen, 21 Ocak'ta hayatını kaybetti. Vefat haberini oğlu Ömer Dormen duyurmuştu.Vasiyeti uygulanıyor98 yaşında hayata veda eden usta sanatçı için kendi vasiyeti doğrultusunda bugün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde bir anma töreni düzenleniyor. Törene sanat, cemiyet ve spor dünyasından çok sayıda ünlü isim katılıyor.'Benim için mucize bir isimdi'Oyuncu Suna Keskin:Melek Baykal: Hiç unutmayacağızOyuncu Melek Baykal:'Olağanüstü zarifti'Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Tilbe Saran:Haldun Dormen kimdir?Usta oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında hayatını kaybetti.Türkiye'de Batılı anlamda tiyatro ve müzikalin önemli temsilcilerinden biri olarak Türk tiyatrosuna damga vuran sanatçı, Kıbrıslı iş adamı Sait Ömer Bey ile İstanbullu bir paşanın kızı Nimet Rüştü Hanımın çocuğu olarak 5 Nisan 1928'de Mersin'de dünyaya geldi.Dormen, çocukken İstanbul'a yerleşti, lise öğrenimini Robert Koleji'nde tamamladı."Devlet sanatçısı" unvanını 1998'de aldıErken yaşta tiyatroya merak duyan Dormen, ABD'de Yale Üniversitesinde yüksek lisans yaptı. Hollywood ve New York'ta edindiği tecrübelerle Türkiye'ye dönen sanatçı, Muhsin Ertuğrul'un davetiyle "Cinayet Var" oyunuyla sahnelere adım attı.Haldun Dormen'in 1955'te kurduğu Dormen Tiyatrosu, Türk tiyatro tarihinde dönüm noktası oldu."Cep Tiyatrosu" geleneğinin kurucusu olan Dormen, Metin Serezli, Nisa Serezli, Erol Günaydın ve Füsun Erbulak gibi isimleri keşfederek tiyatroda bir "Dormen Ekolü" oluşturdu.Usta sanatçının 1961'de sahneye koyduğu "Sokak Kızı İrma" müzikali, Türkiye'de batılı anlamdaki ilk müzikal olarak tarihe geçti. Dormen, "Hisseli Harikalar Kumpanyası", "Şen Sazın Bülbülleri", "Lüküs Hayat" oyunları ile müzikal tiyatronun halk ile buluşmasını sağladı."Bozuk Düzen" ve "Güzel Bir Gün İçin" filmlerinde yönetmen koltuğunda yer alan Dormen, 1966'da Altın Portakal'da "Bozuk Düzen" ile "En İyi Film", "En İyi Senaryo" ve "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" (Müşfik Kenter) ödüllerini kazandı.Sanatçının, "Güzel Bir Gün İçin" filmi, 1967'de 4. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Komedi Filmi", "En İyi Senaryo" ve "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" (Erol Günaydın) ödüllerinin sahibi oldu."Tiyatrodan çıkarken arabamı havaya kaldırdılar""Devlet sanatçısı" unvanını 1998'de alan sanatçı, 2014'te 51. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne layık görüldü.Usta sanatçı "Sürç-ü Lisan Ettikse", "Antrakt" ve "İkinci Perde" kitapları ile hatıralarını gelecek nesillerle paylaştı.Dormen, bir röportajında AA muhabirine, sahne sanatlarına dair, "Bu iş tutku olmadan yapılamaz. Azim lazım. Umutsuzluk yok. Umutsuzluk yaratacak durumlar olabilir. Bizim sanatçı olarak bu durumları kabul etmememiz lazım. Kendi kendinize 'Yaparsın şekerim.' diyeceksiniz." değerlendirmesinde bulunmuştu.Üniversite yıllarında ABD'deki bir hocasından çok etkilendiğine dikkati çeken usta sanatçı, şu bilgileri vermişti:Dormen Tiyatrosunun nasıl kurulduğunu da anlatan usta oyuncu, şunları söylemişti:Kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören sanatçı, bugün hayatını kaybetti.Haldun Dormen'in önemli tiyatro oyunları ve müzikallerinden bazıları şunlardır:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/haldun-dormen-hayatini-kaybetti-1102926122.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

haldun dormen, haldun dormen tören, haldun dormen cenaze, haldun dormen muhsin ertuğrul, haldun dormen kimdir, haldun dormen cenaze töreni, haldun dormen cenaze, ömer dormen