Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260125/italya-isvicre-arasinda-bar-yangini-krizi-roma-zurih-buyukelcisini-cagirdi-1103021243.html
İtalya-İsviçre arasında bar yangını krizi: Roma, Zürih Büyükelçisi'ni çağırdı
İtalya-İsviçre arasında bar yangını krizi: Roma, Zürih Büyükelçisi'ni çağırdı
Sputnik Türkiye
İsviçre Cumhurbaşkanı Guy Parmelin, yılbaşı gecesi çıkan ve 40 kişinin hayatını kaybettiği bar yangınına ilişkin yaptığı bar sahibinin kefaletle serbest bırakılmasına İtalya'nın gösterdiği tepkinin 'anlaşılır' olduğunu söyledi.
2026-01-25T15:30+0300
2026-01-25T15:30+0300
dünya
i̇sviçre
roma
haberler
avrupa
corriere della sera
crans-montana
zürih
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/01/1102412670_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_29d9adbf3eca1ef6aa28c28dc68248c5.jpg
1 Ocak sabahı erken saatlerde, çoğunluğu gençlerden oluşan kalabalığın bulunduğu Cross-Montana kayak merkezindeki bir barda çıkan yangında, aralarında altı İtalyan vatandaşının da bulunduğu 40 kişi yaşamını yitirmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı. Olay, İtalya'da hem medyada hem de kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.İtalya Başbakanlığı, cumartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, barın sahibi Jacques Moretti'nin kefaletle serbest bırakılmasını 'ciddi bir hakaret' ve 'Crans-Montana kurbanlarının ailelerine ‘yeni bir yara' olarak nitelendirdi. Açıklamada, halen hastanede tedavi gören yaralıların da hatırlatılması dikkat çekti.İtalya büyükelçisini Roma'ya çağırdıİtalya Başbakanı Giorgia Meloni, pazar günü Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, İsviçre'ye iki ülkenin ortak bir soruşturma ekibi kurması çağrısında bulundu.Roma yönetimi, İsviçre'deki büyükelçisine, Valais kantonunun başsavcısına 'derin öfke ve rahatsızlık' mesajını iletme talimatı verildiğini ve büyükelçinin Roma'ya çağrıldığını duyurdu. Büyükelçinin, İtalya'nın atacağı olası yeni adımları görüşmek üzere başkente döneceği belirtildi.İsviçre Cumhurbaşkanı Parmelin ise Corriere della Sera'ya verdiği röportajda, Zürih Büyükelçisi'nin geri çağrılmasına ilişkin kararın İsviçre'ye resmi olarak bildirilmediğini söyledi.Parmelin, "Bu, istişare amaçlı, olağan bir diplomatik adımdır.Görüşmelerin ardından büyükelçi İsviçre'ye geri dönecektir. Siyasetçilerin yargı süreçlerine müdahale etmesi doğru değildir. Ancak duyulan öfkeyi elbette anlayabiliyoruz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260125/abd-genelinde-ice-karsiti-protestolar-minneapolisteki-olum-tartisiliyor-silah-mi-telefon-mu-1103017709.html
i̇sviçre
crans-montana
zürih
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/01/1102412670_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_d86dc3e6ccc6a239d8a620f073a4e911.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
isviçre, bar yangını, italya, gerginlik, meloni, büyükelçi, geri çağırdı, haberler, isviçre haberleri, italya haberleri, avrupa haberleri, dünya haberleri
isviçre, bar yangını, italya, gerginlik, meloni, büyükelçi, geri çağırdı, haberler, isviçre haberleri, italya haberleri, avrupa haberleri, dünya haberleri

İtalya-İsviçre arasında bar yangını krizi: Roma, Zürih Büyükelçisi'ni çağırdı

15:30 25.01.2026
İsviçre Alpleri'nde yılbaşı kutlamalarında yangın
İsviçre Alpleri'nde yılbaşı kutlamalarında yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2026
Abone ol
İsviçre Cumhurbaşkanı Parmelin, yılbaşı gecesi çıkan ve 40 kişinin hayatını kaybettiği bar yangınına ilişkin yaptığı açıklamada, bar sahibinin kefaletle serbest bırakılmasına İtalya'nın gösterdiği tepkinin 'anlaşılır' olduğunu söyledi. İtalya, Zürih elçisini çağırdı.
1 Ocak sabahı erken saatlerde, çoğunluğu gençlerden oluşan kalabalığın bulunduğu Cross-Montana kayak merkezindeki bir barda çıkan yangında, aralarında altı İtalyan vatandaşının da bulunduğu 40 kişi yaşamını yitirmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı. Olay, İtalya'da hem medyada hem de kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.
İtalya Başbakanlığı, cumartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, barın sahibi Jacques Moretti'nin kefaletle serbest bırakılmasını 'ciddi bir hakaret' ve 'Crans-Montana kurbanlarının ailelerine ‘yeni bir yara' olarak nitelendirdi. Açıklamada, halen hastanede tedavi gören yaralıların da hatırlatılması dikkat çekti.

İtalya büyükelçisini Roma'ya çağırdı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, pazar günü Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, İsviçre'ye iki ülkenin ortak bir soruşturma ekibi kurması çağrısında bulundu.
Roma yönetimi, İsviçre'deki büyükelçisine, Valais kantonunun başsavcısına 'derin öfke ve rahatsızlık' mesajını iletme talimatı verildiğini ve büyükelçinin Roma'ya çağrıldığını duyurdu. Büyükelçinin, İtalya'nın atacağı olası yeni adımları görüşmek üzere başkente döneceği belirtildi.
İsviçre Cumhurbaşkanı Parmelin ise Corriere della Sera'ya verdiği röportajda, Zürih Büyükelçisi'nin geri çağrılmasına ilişkin kararın İsviçre'ye resmi olarak bildirilmediğini söyledi.
Parmelin, "Bu, istişare amaçlı, olağan bir diplomatik adımdır.Görüşmelerin ardından büyükelçi İsviçre'ye geri dönecektir. Siyasetçilerin yargı süreçlerine müdahale etmesi doğru değildir. Ancak duyulan öfkeyi elbette anlayabiliyoruz" ifadelerini kullandı.
ABD'li Alex Pretti'nin ölümünün ardından Minneapolis'teki gerilim arttı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2026
DÜNYA
ABD genelinde ICE karşıtı protestolar: Minneapolis’teki ölüm tartışılıyor, silah mı, telefon mu?
12:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала