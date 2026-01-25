https://anlatilaninotesi.com.tr/20260125/italya-isvicre-arasinda-bar-yangini-krizi-roma-zurih-buyukelcisini-cagirdi-1103021243.html
İtalya-İsviçre arasında bar yangını krizi: Roma, Zürih Büyükelçisi'ni çağırdı
İtalya-İsviçre arasında bar yangını krizi: Roma, Zürih Büyükelçisi'ni çağırdı
Sputnik Türkiye
İsviçre Cumhurbaşkanı Guy Parmelin, yılbaşı gecesi çıkan ve 40 kişinin hayatını kaybettiği bar yangınına ilişkin yaptığı bar sahibinin kefaletle serbest bırakılmasına İtalya'nın gösterdiği tepkinin 'anlaşılır' olduğunu söyledi.
2026-01-25T15:30+0300
2026-01-25T15:30+0300
2026-01-25T15:30+0300
dünya
i̇sviçre
roma
haberler
avrupa
corriere della sera
crans-montana
zürih
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/01/1102412670_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_29d9adbf3eca1ef6aa28c28dc68248c5.jpg
1 Ocak sabahı erken saatlerde, çoğunluğu gençlerden oluşan kalabalığın bulunduğu Cross-Montana kayak merkezindeki bir barda çıkan yangında, aralarında altı İtalyan vatandaşının da bulunduğu 40 kişi yaşamını yitirmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı. Olay, İtalya'da hem medyada hem de kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.İtalya Başbakanlığı, cumartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, barın sahibi Jacques Moretti'nin kefaletle serbest bırakılmasını 'ciddi bir hakaret' ve 'Crans-Montana kurbanlarının ailelerine ‘yeni bir yara' olarak nitelendirdi. Açıklamada, halen hastanede tedavi gören yaralıların da hatırlatılması dikkat çekti.İtalya büyükelçisini Roma'ya çağırdıİtalya Başbakanı Giorgia Meloni, pazar günü Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, İsviçre'ye iki ülkenin ortak bir soruşturma ekibi kurması çağrısında bulundu.Roma yönetimi, İsviçre'deki büyükelçisine, Valais kantonunun başsavcısına 'derin öfke ve rahatsızlık' mesajını iletme talimatı verildiğini ve büyükelçinin Roma'ya çağrıldığını duyurdu. Büyükelçinin, İtalya'nın atacağı olası yeni adımları görüşmek üzere başkente döneceği belirtildi.İsviçre Cumhurbaşkanı Parmelin ise Corriere della Sera'ya verdiği röportajda, Zürih Büyükelçisi'nin geri çağrılmasına ilişkin kararın İsviçre'ye resmi olarak bildirilmediğini söyledi.Parmelin, "Bu, istişare amaçlı, olağan bir diplomatik adımdır.Görüşmelerin ardından büyükelçi İsviçre'ye geri dönecektir. Siyasetçilerin yargı süreçlerine müdahale etmesi doğru değildir. Ancak duyulan öfkeyi elbette anlayabiliyoruz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260125/abd-genelinde-ice-karsiti-protestolar-minneapolisteki-olum-tartisiliyor-silah-mi-telefon-mu-1103017709.html
i̇sviçre
crans-montana
zürih
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/01/1102412670_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_d86dc3e6ccc6a239d8a620f073a4e911.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
isviçre, bar yangını, italya, gerginlik, meloni, büyükelçi, geri çağırdı, haberler, isviçre haberleri, italya haberleri, avrupa haberleri, dünya haberleri
isviçre, bar yangını, italya, gerginlik, meloni, büyükelçi, geri çağırdı, haberler, isviçre haberleri, italya haberleri, avrupa haberleri, dünya haberleri
İtalya-İsviçre arasında bar yangını krizi: Roma, Zürih Büyükelçisi'ni çağırdı
İsviçre Cumhurbaşkanı Parmelin, yılbaşı gecesi çıkan ve 40 kişinin hayatını kaybettiği bar yangınına ilişkin yaptığı açıklamada, bar sahibinin kefaletle serbest bırakılmasına İtalya'nın gösterdiği tepkinin 'anlaşılır' olduğunu söyledi. İtalya, Zürih elçisini çağırdı.
1 Ocak sabahı erken saatlerde, çoğunluğu gençlerden oluşan kalabalığın bulunduğu Cross-Montana kayak merkezindeki bir barda çıkan yangında, aralarında altı İtalyan vatandaşının da bulunduğu 40 kişi yaşamını yitirmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı. Olay, İtalya'da hem medyada hem de kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.
İtalya Başbakanlığı, cumartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, barın sahibi Jacques Moretti'nin kefaletle serbest bırakılmasını 'ciddi bir hakaret' ve 'Crans-Montana kurbanlarının ailelerine ‘yeni bir yara' olarak nitelendirdi. Açıklamada, halen hastanede tedavi gören yaralıların da hatırlatılması dikkat çekti.
İtalya büyükelçisini Roma'ya çağırdı
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, pazar günü Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, İsviçre'ye iki ülkenin ortak bir soruşturma ekibi kurması çağrısında bulundu.
Roma yönetimi, İsviçre'deki büyükelçisine, Valais kantonunun başsavcısına 'derin öfke ve rahatsızlık' mesajını iletme talimatı verildiğini ve büyükelçinin Roma'ya çağrıldığını duyurdu. Büyükelçinin, İtalya'nın atacağı olası yeni adımları görüşmek üzere başkente döneceği belirtildi.
İsviçre Cumhurbaşkanı Parmelin ise Corriere della Sera'ya verdiği röportajda, Zürih Büyükelçisi'nin geri çağrılmasına ilişkin kararın İsviçre'ye resmi olarak bildirilmediğini söyledi.
Parmelin, "Bu, istişare amaçlı, olağan bir diplomatik adımdır.Görüşmelerin ardından büyükelçi İsviçre'ye geri dönecektir. Siyasetçilerin yargı süreçlerine müdahale etmesi doğru değildir. Ancak duyulan öfkeyi elbette anlayabiliyoruz" ifadelerini kullandı.