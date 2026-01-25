https://anlatilaninotesi.com.tr/20260125/hindistanli-hava-yolu-sirketi-irandaki-gelismeler-nedeniyle-bazi-ucuslarini-iptal-etti-1103024089.html
Hindistanlı hava yolu şirketi İran'daki 'gelişmeler nedeniyle' bazı uçuşlarını iptal etti
Hindistanlı hava yolu şirketi İran'daki 'gelişmeler nedeniyle' bazı uçuşlarını iptal etti
Sputnik Türkiye
Hindistan merkezli havayolu şirketi IndiGo, İran’daki gelişmeler nedeniyle bazı uluslararası uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu. 25.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-25T19:54+0300
2026-01-25T19:54+0300
2026-01-25T19:59+0300
dünya
haberler
abraham lincoln
i̇ran
kongre partisi (hindistan)
almatı
tiflis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/19/1103023932_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_7c23d9af68b1a105c95676c7c1903621.jpg
Şirketten yapılan açıklamada, 26, 27 ve 28 Ocak 2026 tarihlerinde Tiflis, Almatı, Taşkent ve Bakü seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği belirtildi. Açıklamada, iptallerin gerekçesi olarak İran’da yaşanan 'gelişmeler' ifadesi kullanıldı. IndiGo’nun bağlı olduğu InterGlobe Aviation Ltd, söz konusu iptallerin yolcu ve mürettebat güvenliği göz önünde bulundurularak alındığını kaydetti. Şirket, yolcuların güncel bilgiler için resmi kanalları takip etmesini tavsiye etti.Uçuşların ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin ise henüz bir takvim paylaşılmadı.ABD, uçak gemisini bölgeye gönderdiGeçen hafta, ABD Savunma Bakanlığının, bölgeye ek silah ve savunma teçhizatı sevk ettiği ortaya çıkmıştı.Yetkililer, uçak gemisi "Abraham Lincoln" ve ona eşlik eden bazı savaş gemilerinin Güney Çin Denizi'nden Ortadoğu'ya doğru ilerlediğini bildirmişti. Uçak gemisinin 22 Ocak'ta bölgeye ulaştığı da kaydedilmişti.Jetler, saldırı uçakları ve yakıt ikmal uçaklarından oluşan bir dizi savaş uçağının da yakında bölgeye ulaşmasının beklendiğini kaydeden yetkililer, 'misilleme ihtimaline karşı da hava savunma ekipmanının gönderildiğini' söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/abd-ordusu-duyurdu-abraham-lincoln-ucak-gemisi-ortadoguda-1087124542.html
i̇ran
almatı
tiflis
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/19/1103023932_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_bea0f47d23463d3601e96372ff4b9750.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
haberler, abraham lincoln, i̇ran, kongre partisi (hindistan), almatı, tiflis
haberler, abraham lincoln, i̇ran, kongre partisi (hindistan), almatı, tiflis
Hindistanlı hava yolu şirketi İran'daki 'gelişmeler nedeniyle' bazı uçuşlarını iptal etti
19:54 25.01.2026 (güncellendi: 19:59 25.01.2026)
Hindistan merkezli havayolu şirketi IndiGo, İran’daki gelişmeler nedeniyle bazı uluslararası uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, 26, 27 ve 28 Ocak 2026 tarihlerinde Tiflis, Almatı, Taşkent ve Bakü seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği belirtildi. Açıklamada, iptallerin gerekçesi olarak İran’da yaşanan 'gelişmeler' ifadesi kullanıldı.
IndiGo’nun bağlı olduğu InterGlobe Aviation Ltd, söz konusu iptallerin yolcu ve mürettebat güvenliği göz önünde bulundurularak alındığını kaydetti. Şirket, yolcuların güncel bilgiler için resmi kanalları takip etmesini tavsiye etti.
Uçuşların ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin ise henüz bir takvim paylaşılmadı.
ABD, uçak gemisini bölgeye gönderdi
Geçen hafta, ABD Savunma Bakanlığının, bölgeye ek silah ve savunma teçhizatı sevk ettiği ortaya çıkmıştı.
Yetkililer, uçak gemisi "Abraham Lincoln" ve ona eşlik eden bazı savaş gemilerinin Güney Çin Denizi'nden Ortadoğu'ya doğru ilerlediğini bildirmişti. Uçak gemisinin 22 Ocak'ta bölgeye ulaştığı da kaydedilmişti.
Jetler, saldırı uçakları ve yakıt ikmal uçaklarından oluşan bir dizi savaş uçağının da yakında bölgeye ulaşmasının beklendiğini kaydeden yetkililer, 'misilleme ihtimaline karşı da hava savunma ekipmanının gönderildiğini' söylemişti.