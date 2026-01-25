Türkiye
Hindistanlı hava yolu şirketi İran'daki 'gelişmeler nedeniyle' bazı uçuşlarını iptal etti
Hindistan merkezli havayolu şirketi IndiGo, İran’daki gelişmeler nedeniyle bazı uluslararası uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu. 25.01.2026, Sputnik Türkiye
Şirketten yapılan açıklamada, 26, 27 ve 28 Ocak 2026 tarihlerinde Tiflis, Almatı, Taşkent ve Bakü seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği belirtildi. Açıklamada, iptallerin gerekçesi olarak İran'da yaşanan 'gelişmeler' ifadesi kullanıldı. IndiGo'nun bağlı olduğu InterGlobe Aviation Ltd, söz konusu iptallerin yolcu ve mürettebat güvenliği göz önünde bulundurularak alındığını kaydetti. Şirket, yolcuların güncel bilgiler için resmi kanalları takip etmesini tavsiye etti.Uçuşların ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin ise henüz bir takvim paylaşılmadı.ABD, uçak gemisini bölgeye gönderdiGeçen hafta, ABD Savunma Bakanlığının, bölgeye ek silah ve savunma teçhizatı sevk ettiği ortaya çıkmıştı.Yetkililer, uçak gemisi "Abraham Lincoln" ve ona eşlik eden bazı savaş gemilerinin Güney Çin Denizi'nden Ortadoğu'ya doğru ilerlediğini bildirmişti. Uçak gemisinin 22 Ocak'ta bölgeye ulaştığı da kaydedilmişti.Jetler, saldırı uçakları ve yakıt ikmal uçaklarından oluşan bir dizi savaş uçağının da yakında bölgeye ulaşmasının beklendiğini kaydeden yetkililer, 'misilleme ihtimaline karşı da hava savunma ekipmanının gönderildiğini' söylemişti.
19:54 25.01.2026 (güncellendi: 19:59 25.01.2026)
Hindistan merkezli havayolu şirketi IndiGo, İran’daki gelişmeler nedeniyle bazı uluslararası uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, 26, 27 ve 28 Ocak 2026 tarihlerinde Tiflis, Almatı, Taşkent ve Bakü seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği belirtildi. Açıklamada, iptallerin gerekçesi olarak İran’da yaşanan 'gelişmeler' ifadesi kullanıldı.
IndiGo’nun bağlı olduğu InterGlobe Aviation Ltd, söz konusu iptallerin yolcu ve mürettebat güvenliği göz önünde bulundurularak alındığını kaydetti. Şirket, yolcuların güncel bilgiler için resmi kanalları takip etmesini tavsiye etti.
Uçuşların ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin ise henüz bir takvim paylaşılmadı.

ABD, uçak gemisini bölgeye gönderdi

Geçen hafta, ABD Savunma Bakanlığının, bölgeye ek silah ve savunma teçhizatı sevk ettiği ortaya çıkmıştı.
Yetkililer, uçak gemisi "Abraham Lincoln" ve ona eşlik eden bazı savaş gemilerinin Güney Çin Denizi'nden Ortadoğu'ya doğru ilerlediğini bildirmişti. Uçak gemisinin 22 Ocak'ta bölgeye ulaştığı da kaydedilmişti.
Jetler, saldırı uçakları ve yakıt ikmal uçaklarından oluşan bir dizi savaş uçağının da yakında bölgeye ulaşmasının beklendiğini kaydeden yetkililer, 'misilleme ihtimaline karşı da hava savunma ekipmanının gönderildiğini' söylemişti.
