Gazeteci Reha Öz evinde ölü bulundu
Gazeteci Reha Öz evinde ölü bulundu
Emekli olduktan sonra Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan gazeteci Reha Öz evinde ölü bulundu. Öz'ün ölüm nedeni otopsi sonrası kesinlik kazanacak.
Aydın’ın Didim ilçesi Mavişehir Mahallesi’nde yalnız yaşadığı öğrenilen gazeteci Ahmet Reha Öz'e ulaşamayan yakınları durumu polise bildirdi.Eve çilingir yardımıyla giren emniyet ekipleri Reha Öz'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Öz'ün ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belli olması bekleniyor. Reha Öz kimdir?1970–1985 yılları arasında Cumhuriyet gazetesinde çalışan Reha Öz 1985–2000 yılları arasında ise Hürriyet gazetesinde haber müdürlüğü yapmıştı.
23:55 25.01.2026 (güncellendi: 00:32 26.01.2026)
Emekli olduktan sonra Aydın’ın Didim ilçesinde yaşayan gazeteci Reha Öz evinde ölü bulundu. Öz'ün ölüm nedeni otopsi sonrası kesinlik kazanacak.
Aydın'ın Didim ilçesi Mavişehir Mahallesi'nde yalnız yaşadığı öğrenilen gazeteci Ahmet Reha Öz'e ulaşamayan yakınları durumu polise bildirdi.
Eve çilingir yardımıyla giren emniyet ekipleri Reha Öz'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Öz'ün ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belli olması bekleniyor.
1970–1985 yılları arasında Cumhuriyet gazetesinde çalışan Reha Öz 1985–2000 yılları arasında ise Hürriyet gazetesinde haber müdürlüğü yapmıştı.