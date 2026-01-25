Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260125/gazeteci-reha-oz-evinde-olu-bulundu-1103024858.html
Gazeteci Reha Öz evinde ölü bulundu
Gazeteci Reha Öz evinde ölü bulundu
Sputnik Türkiye
Emekli olduktan sonra Aydın’ın Didim ilçesinde yaşayan gazeteci Reha Öz evinde ölü bulundu. Öz'ün ölüm nedeni otopsi sonrası kesinlik kazanacak. 25.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-25T23:55+0300
2026-01-26T00:32+0300
türki̇ye
emekli
gazeteci
gazeteci ölümü
ölü bulundu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099232725_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e4b72df6e02b9314837012d831afc037.jpg
Aydın’ın Didim ilçesi Mavişehir Mahallesi’nde yalnız yaşadığı öğrenilen gazeteci Ahmet Reha Öz'e ulaşamayan yakınları durumu polise bildirdi.Eve çilingir yardımıyla giren emniyet ekipleri Reha Öz'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Öz'ün ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belli olması bekleniyor. Reha Öz kimdir?1970–1985 yılları arasında Cumhuriyet gazetesinde çalışan Reha Öz 1985–2000 yılları arasında ise Hürriyet gazetesinde haber müdürlüğü yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260125/diyarbakirda-emniyet-mudurlugu-onune-el-yapimi-patlayici-atildi-2-supheli-araniyor-1103024729.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099232725_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_af3f34975896eaa6c250afc0a3450e34.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
emekli, gazeteci, gazeteci ölümü, ölü bulundu
emekli, gazeteci, gazeteci ölümü, ölü bulundu

Gazeteci Reha Öz evinde ölü bulundu

23:55 25.01.2026 (güncellendi: 00:32 26.01.2026)
© AAOlay yeri
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2026
© AA
Abone ol
Emekli olduktan sonra Aydın’ın Didim ilçesinde yaşayan gazeteci Reha Öz evinde ölü bulundu. Öz'ün ölüm nedeni otopsi sonrası kesinlik kazanacak.
Aydın’ın Didim ilçesi Mavişehir Mahallesi’nde yalnız yaşadığı öğrenilen gazeteci Ahmet Reha Öz'e ulaşamayan yakınları durumu polise bildirdi.
Eve çilingir yardımıyla giren emniyet ekipleri Reha Öz'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Öz'ün ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belli olması bekleniyor.

Reha Öz kimdir?

1970–1985 yılları arasında Cumhuriyet gazetesinde çalışan Reha Öz 1985–2000 yılları arasında ise Hürriyet gazetesinde haber müdürlüğü yapmıştı.
Polis, girilmez, olay yeri inceleme - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2026
TÜRKİYE
Diyarbakır'da emniyet müdürlüğü önüne el yapımı patlayıcı atıldı: 2 şüpheli aranıyor
Dün, 23:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала