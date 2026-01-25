Türkiye
Felçli hastalar için umut: Beyin dalgaları hareketi geri getirebilir
Felçli hastalar için umut: Beyin dalgaları hareketi geri getirebilir
Yeni bir araştırmaya göre, felçten sonra bile beynin hareket etmeye devam eden sinyalleri EEG ile okunabilir. Bu sinyallerin yeniden vücuda aktarılması... 25.01.2026, Sputnik Türkiye
Felçli hastalar için umut: Beyin dalgaları hareketi geri getirebilir

25.01.2026
Yeni bir araştırmaya göre, felçten sonra bile beynin hareket etmeye devam eden sinyalleri EEG ile okunabilir. Bu sinyallerin yeniden vücuda aktarılması, hareketin kısmen geri kazanılmasının önünü açabilir.
Omurilik hasarı yaşayan birçok kişi kol ve bacaklarını hareket ettiremiyor. Ancak araştırmacılara göre sorun her zaman kaslarda ya da sinirlerde değil. Beyin çoğu zaman hareket komutlarını üretmeye devam ediyor, fakat bu sinyaller omurilikteki hasar nedeniyle vücuda ulaşamıyor. Bu durum, omuriliği onarmadan beyin ile vücut arasındaki iletişimi yeniden kurmanın mümkün olup olmadığı sorusunu gündeme getiriyor.

Cerrahi olmadan sinyal okuma denemesi

AIP Publishing tarafından yayımlanan ve APL Bioengineering dergisinde yer alan çalışmada, İtalya ve İsviçre’den bilim insanları elektroensefalografi (EEG) yöntemini inceledi. EEG, kafa derisine yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla beyin dalgalarını ölçüyor.
Araştırmada, felçli bireylerin hareket etmeye çalıştıkları sırada beyinde oluşan elektriksel sinyallerin EEG ile yakalanabildiği aktarıldı. Bu sinyallerin gelecekte omurilik uyarıcılarına iletilerek ilgili kasları harekete geçirebileceği belirtildi.
Araştırmacılar, bu yöntemin beyin ya da omuriliğe elektrot yerleştirilmesini gerektiren cerrahi yöntemlere kıyasla daha güvenli bir alternatif sunduğunu vurguladı.

Makine öğrenimi devrede

EEG sinyallerini ayırt etmek zor olduğu için ekip, makine öğrenimi tabanlı bir algoritma kullandı. Denemelerde sistem, hastaların hareket etmeye çalıştığı anları hareketsiz kaldıkları anlardan ayırt edebildi. Ancak farklı hareket türlerini birbirinden net biçimde ayırmakta zorlandığı aktarıldı.
Bilim insanları, yöntemin geliştirilmesiyle ayakta durma, yürüme ya da basamak çıkma gibi spesifik hareketlerin de tanımlanabileceğini ifade etti. Bu yaklaşımın, felç sonrası anlamlı hareketlerin geri kazanılmasına katkı sunabileceği değerlendirildi.
