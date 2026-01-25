https://anlatilaninotesi.com.tr/20260125/felcli-hastalar-icin-umut-beyin-dalgalari-hareketi-geri-getirebilir-1103016220.html
Felçli hastalar için umut: Beyin dalgaları hareketi geri getirebilir
Felçli hastalar için umut: Beyin dalgaları hareketi geri getirebilir
Sputnik Türkiye
Yeni bir araştırmaya göre, felçten sonra bile beynin hareket etmeye devam eden sinyalleri EEG ile okunabilir. Bu sinyallerin yeniden vücuda aktarılması... 25.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-25T10:49+0300
2026-01-25T10:49+0300
2026-01-25T10:49+0300
sağlik
beyin
omurilik
felç
hasar
sinyal
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/19/1103015926_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_88717c3b5637215d3a9a6aa36941ae57.png
Omurilik hasarı yaşayan birçok kişi kol ve bacaklarını hareket ettiremiyor. Ancak araştırmacılara göre sorun her zaman kaslarda ya da sinirlerde değil. Beyin çoğu zaman hareket komutlarını üretmeye devam ediyor, fakat bu sinyaller omurilikteki hasar nedeniyle vücuda ulaşamıyor. Bu durum, omuriliği onarmadan beyin ile vücut arasındaki iletişimi yeniden kurmanın mümkün olup olmadığı sorusunu gündeme getiriyor.Cerrahi olmadan sinyal okuma denemesiAIP Publishing tarafından yayımlanan ve APL Bioengineering dergisinde yer alan çalışmada, İtalya ve İsviçre’den bilim insanları elektroensefalografi (EEG) yöntemini inceledi. EEG, kafa derisine yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla beyin dalgalarını ölçüyor.Araştırmada, felçli bireylerin hareket etmeye çalıştıkları sırada beyinde oluşan elektriksel sinyallerin EEG ile yakalanabildiği aktarıldı. Bu sinyallerin gelecekte omurilik uyarıcılarına iletilerek ilgili kasları harekete geçirebileceği belirtildi.Araştırmacılar, bu yöntemin beyin ya da omuriliğe elektrot yerleştirilmesini gerektiren cerrahi yöntemlere kıyasla daha güvenli bir alternatif sunduğunu vurguladı.Makine öğrenimi devredeEEG sinyallerini ayırt etmek zor olduğu için ekip, makine öğrenimi tabanlı bir algoritma kullandı. Denemelerde sistem, hastaların hareket etmeye çalıştığı anları hareketsiz kaldıkları anlardan ayırt edebildi. Ancak farklı hareket türlerini birbirinden net biçimde ayırmakta zorlandığı aktarıldı.Bilim insanları, yöntemin geliştirilmesiyle ayakta durma, yürüme ya da basamak çıkma gibi spesifik hareketlerin de tanımlanabileceğini ifade etti. Bu yaklaşımın, felç sonrası anlamlı hareketlerin geri kazanılmasına katkı sunabileceği değerlendirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/felcli-kadin-18-yil-sonra-ilk-kez-konustu-yapay-zeka-dusunceyi-sese-donusturdu-1095021669.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/19/1103015926_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_da2025d2b42db898494c49d849212fe9.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
beyin, omurilik, felç, hasar, sinyal
beyin, omurilik, felç, hasar, sinyal
Felçli hastalar için umut: Beyin dalgaları hareketi geri getirebilir
Yeni bir araştırmaya göre, felçten sonra bile beynin hareket etmeye devam eden sinyalleri EEG ile okunabilir. Bu sinyallerin yeniden vücuda aktarılması, hareketin kısmen geri kazanılmasının önünü açabilir.
Omurilik hasarı yaşayan birçok kişi kol ve bacaklarını hareket ettiremiyor. Ancak araştırmacılara göre sorun her zaman kaslarda ya da sinirlerde değil. Beyin çoğu zaman hareket komutlarını üretmeye devam ediyor, fakat bu sinyaller omurilikteki hasar nedeniyle vücuda ulaşamıyor. Bu durum, omuriliği onarmadan beyin ile vücut arasındaki iletişimi yeniden kurmanın mümkün olup olmadığı sorusunu gündeme getiriyor.
Cerrahi olmadan sinyal okuma denemesi
AIP Publishing tarafından yayımlanan ve APL Bioengineering dergisinde yer alan çalışmada, İtalya ve İsviçre’den bilim insanları elektroensefalografi (EEG) yöntemini inceledi. EEG, kafa derisine yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla beyin dalgalarını ölçüyor.
Araştırmada, felçli bireylerin hareket etmeye çalıştıkları sırada beyinde oluşan elektriksel sinyallerin EEG ile yakalanabildiği aktarıldı. Bu sinyallerin gelecekte omurilik uyarıcılarına iletilerek ilgili kasları harekete geçirebileceği belirtildi.
Araştırmacılar, bu yöntemin beyin ya da omuriliğe elektrot yerleştirilmesini gerektiren cerrahi yöntemlere kıyasla daha güvenli bir alternatif sunduğunu vurguladı.
EEG sinyallerini ayırt etmek zor olduğu için ekip, makine öğrenimi tabanlı bir algoritma kullandı. Denemelerde sistem, hastaların hareket etmeye çalıştığı anları hareketsiz kaldıkları anlardan ayırt edebildi. Ancak farklı hareket türlerini birbirinden net biçimde ayırmakta zorlandığı aktarıldı.
Bilim insanları, yöntemin geliştirilmesiyle ayakta durma, yürüme ya da basamak çıkma gibi spesifik hareketlerin de tanımlanabileceğini ifade etti. Bu yaklaşımın, felç sonrası anlamlı hareketlerin geri kazanılmasına katkı sunabileceği değerlendirildi.