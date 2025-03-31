https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/felcli-kadin-18-yil-sonra-ilk-kez-konustu-yapay-zeka-dusunceyi-sese-donusturdu-1095021669.html
Felçli kadın 18 yıl sonra ilk kez konuştu: Yapay zeka düşünceyi sese dönüştürdü
Felçli kadın 18 yıl sonra ilk kez konuştu: Yapay zeka düşünceyi sese dönüştürdü
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, beyin implantı ve yapay zeka teknolojisini birleştirerek, 18 yıldır konuşamayan felçli bir kadının zihnindeki sözcükleri gerçek zamanlı olarak... 31.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-31T22:42+0300
2025-03-31T22:42+0300
2025-03-31T22:42+0300
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Araştırmacılar, felçli bir hastanın zihnindeki sözleri seslendiren devrimsel bir cihaz geliştirdi.Uzmanlar, konuşma engelli bireyler için umut vaat eden çığır açıcı bir beyin-bilgisayar arayüzü geliştirmeyi başardı. Nature Neuroscience dergisinde yayınlanan çalışmada, 18 yıl önce felç geçirdikten sonra konuşma yetisini kaybeden 47 yaşındaki bir kadının beynine yerleştirilen implantın, zihnindeki sözcükleri gerçek zamanlı olarak sese dönüştürdüğü ifade edildi.Sistemin hastanın beyninin konuşmayla ilgili bölgelerine yerleştirilen 128 elektrot sayesinde nöral sinyalleri yakaladığı ve bu sinyalleri, hastanın felç öncesi ses kayıtlarıyla eğitilmiş yapay zeka algoritması aracılığıyla sese dönüştürdüğü belirtildi. Denemeler sırasında hasta 'su' ve 'iyi' gibi basit kelimeleri zihninde canlandırdığında, sistem bu düşünceleri yüzde 75 doğruluk oranıyla seslendirebildi.Araştırma ekibi lideri Dr. Edward Chang "Bu teknoloji, beyin hasarı nedeniyle konuşamayan hastalar için iletişim kapılarını yeniden açma potansiyeli taşıyor" açıklamasını yaptı. Ancak uzmanlar, sistemin henüz erken aşamada olduğunu ve karmaşık cümleleri çözümlemede sınırları bulunduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/tip-dunyasi-duyurdu-belirtiler-beyin-sisi-riskini-isaret-ediyor-1091465812.html
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bilim, bilim insanları, bilim kurgu, bilim insanı, beyin, beyin ameliyatı, beyin cerrahisi, konuşma, konuşma süresi, doktor, felç
bilim, bilim insanları, bilim kurgu, bilim insanı, beyin, beyin ameliyatı, beyin cerrahisi, konuşma, konuşma süresi, doktor, felç
Felçli kadın 18 yıl sonra ilk kez konuştu: Yapay zeka düşünceyi sese dönüştürdü
Bilim insanları, beyin implantı ve yapay zeka teknolojisini birleştirerek, 18 yıldır konuşamayan felçli bir kadının zihnindeki sözcükleri gerçek zamanlı olarak sese dönüştürmeyi başardı. Cihaz, hastanın beynine yerleştirilen elektrotlarla kişinin gençlik ses kayıtlarından öğrenen bir algoritma sayesinde düşünceleri söze çevirmeyi başardı.
Araştırmacılar, felçli bir hastanın zihnindeki sözleri seslendiren devrimsel bir cihaz geliştirdi.
Uzmanlar, konuşma engelli bireyler için umut vaat eden çığır açıcı bir beyin-bilgisayar arayüzü geliştirmeyi başardı. Nature Neuroscience dergisinde yayınlanan çalışmada, 18 yıl önce felç geçirdikten sonra konuşma yetisini kaybeden 47 yaşındaki bir kadının beynine yerleştirilen implantın, zihnindeki sözcükleri gerçek zamanlı olarak sese dönüştürdüğü ifade edildi.
Sistemin hastanın beyninin konuşmayla ilgili bölgelerine yerleştirilen 128 elektrot sayesinde nöral sinyalleri yakaladığı ve bu sinyalleri, hastanın felç öncesi ses kayıtlarıyla eğitilmiş yapay zeka algoritması aracılığıyla sese dönüştürdüğü belirtildi. Denemeler sırasında hasta 'su' ve 'iyi' gibi basit kelimeleri zihninde canlandırdığında, sistem bu düşünceleri yüzde 75 doğruluk oranıyla seslendirebildi.
Araştırma ekibi lideri Dr. Edward Chang "Bu teknoloji, beyin hasarı nedeniyle konuşamayan hastalar için iletişim kapılarını yeniden açma potansiyeli taşıyor" açıklamasını yaptı. Ancak uzmanlar, sistemin henüz erken aşamada olduğunu ve karmaşık cümleleri çözümlemede sınırları bulunduğunu vurguladı.