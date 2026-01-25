https://anlatilaninotesi.com.tr/20260125/canakkale-bogazi-sis-altinda-bogaz-cift-yonlu-olarak-ulasima-kapatildi-1103017408.html

Çanakkale Boğazı sis altında: Boğaz çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Yapılan duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde... 25.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-25T12:12+0300

2026-01-25T12:12+0300

2026-01-25T12:13+0300

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 10.20 itibarıyla boğaz trafiği, çift yönlü ulaşıma kapatıldı.Trakya'da sis etkili oluyorÇanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğaza giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu.Feribotlar devam ediyor mu?Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi. Öte yandan Lapseki-Gelibolu hattındaki feribot seferleri de geçici süreliğine durduruldu.

