https://anlatilaninotesi.com.tr/20260125/canakkale-bogazi-sis-altinda-bogaz-cift-yonlu-olarak-ulasima-kapatildi-1103017408.html
Çanakkale Boğazı sis altında: Boğaz çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı
Çanakkale Boğazı sis altında: Boğaz çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı
Sputnik Türkiye
Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Yapılan duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde... 25.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-25T12:12+0300
2026-01-25T12:12+0300
2026-01-25T12:13+0300
türki̇ye
çanakkale boğazı
türkiye
sis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/16/1092922433_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_33511e440d89de976ca54a04a408b4b4.jpg
Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 10.20 itibarıyla boğaz trafiği, çift yönlü ulaşıma kapatıldı.Trakya'da sis etkili oluyorÇanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğaza giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu.Feribotlar devam ediyor mu?Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi. Öte yandan Lapseki-Gelibolu hattındaki feribot seferleri de geçici süreliğine durduruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/istanbulun-bazi-ilcelerinde-sis-etkili-oldu-kentte-gorus-mesafesi-dustu-1102996585.html
türki̇ye
çanakkale boğazı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/16/1092922433_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_df2b780e8f540261acb20aca020fab33.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çanakkale boğazı, türkiye, sis
çanakkale boğazı, türkiye, sis
Çanakkale Boğazı sis altında: Boğaz çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı
12:12 25.01.2026 (güncellendi: 12:13 25.01.2026)
Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Yapılan duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi
Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 10.20 itibarıyla boğaz trafiği, çift yönlü ulaşıma kapatıldı.
Trakya'da sis etkili oluyor
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğaza giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu.
Feribotlar devam ediyor mu?
Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi. Öte yandan Lapseki-Gelibolu hattındaki feribot seferleri de geçici süreliğine durduruldu.