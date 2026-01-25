Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260125/bebege-siddet-uygulayan-hemsire-teslim-oldu-tutuklu-yargilanmasina-karar-verilmisti-1103018485.html
Bebeğe şiddet uygulayan hemşire teslim oldu: Tutuklu yargılanmasına karar verilmişti
Bebeğe şiddet uygulayan hemşire teslim oldu: Tutuklu yargılanmasına karar verilmişti
Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş'ta bebeğe şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan hemşire Afyonkarahisar'da teslim oldu. 25.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-25T12:31+0300
2026-01-25T12:33+0300
türki̇ye
kahramanmaraş
hemşire
bebek
şiddet
tutuklama kararı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/19/1103018660_0:71:779:509_1920x0_80_0_0_e9fae8b0024c8a1cfd90854209f6c2ba.png
Kahramanmaraş'ta, 2021 yılında hastanede bir bebeğe şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı davada hakkında tutuklama kararı verilen hemşire, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polise teslim oldu.Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 2021’de henüz 5 günlük D.E.B'ye şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanmasına karar verilen hemşire Hazel D.B, Dinar ilçesinde bir polis merkezine gitti.Polise teslim olan Hazel D.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.NE olmuştu? Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde 26 Mayıs 2021'de tedavi gören bir bebeğe şiddet uygulandığı iddiasıyla adli süreç başlatılmış, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın ardından hemşire Hazel D.B. hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açılmıştı.23 Ocak'ta Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanığın tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/bebegi-siddet-uyguladigi-iddia-edilen-hemsire-icin-tutuklama-karari-verildi-1102987484.html
türki̇ye
kahramanmaraş
bebek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/19/1103018660_0:0:779:584_1920x0_80_0_0_0a6968b6deb4b072275210108f414697.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kahramanmaraş, hemşire, bebek, şiddet, tutuklama kararı
kahramanmaraş, hemşire, bebek, şiddet, tutuklama kararı

Bebeğe şiddet uygulayan hemşire teslim oldu: Tutuklu yargılanmasına karar verilmişti

12:31 25.01.2026 (güncellendi: 12:33 25.01.2026)
Bebeğe şiddet uygulayan hemşire
Bebeğe şiddet uygulayan hemşire - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2026
Abone ol
Kahramanmaraş'ta bebeğe şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan hemşire Afyonkarahisar'da teslim oldu.
Kahramanmaraş'ta, 2021 yılında hastanede bir bebeğe şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı davada hakkında tutuklama kararı verilen hemşire, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polise teslim oldu.
Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 2021’de henüz 5 günlük D.E.B'ye şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanmasına karar verilen hemşire Hazel D.B, Dinar ilçesinde bir polis merkezine gitti.
Polise teslim olan Hazel D.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

NE olmuştu?

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde 26 Mayıs 2021'de tedavi gören bir bebeğe şiddet uygulandığı iddiasıyla adli süreç başlatılmış, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın ardından hemşire Hazel D.B. hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açılmıştı.
23 Ocak'ta Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanığın tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.
Topuk Kanı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2026
TÜRKİYE
Bebeğe şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ortaya çıkmıştı: Hemşire için tutuklama kararı verildi
23 Ocak, 16:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала