Bebeğe şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ortaya çıkmıştı: Hemşire için tutuklama kararı verildi

Kahramanmaraş'ta üniversite hastanesinde bir bebeğe şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan hemşire hakkında tutuklama kararı verildi. 23.01.2026, Sputnik Türkiye

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde 2021 yılında tedavi gören bir bebeğe şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan hemşirenin 'tutuklanmasına' karar verildi. Bebeğe yönelik şiddet görüntüleri ortaya çıkmış ve büyük tepki çekmişti. Hemşirenin avukatından 'mahkemeye baskı' iddiasıKahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.Duruşmada söz alan müşteki ailenin avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın tutuklu yargılanmasını talep etti.Sanık avukatı ise dosyaya yansıyan görüntülerin yeni olmadığını, bazı basın organlarında aynı haberlerin tekrar yayımlanmasının yargı sürecini ve mahkemeyi baskı altına aldığını savundu. Avukat, önceki celselerde dinlenen bazı uzmanlar ile hastane çalışanlarının bebeğin erken doğum nedeniyle sağlık sorunları bulunduğuna ilişkin beyanlarda bulunduğunu hatırlatarak, müvekkilinin basına yansıyan görüntüler nedeniyle zor durumda kaldığını, sosyal medyada tehditler aldığını ve adres değiştirmek zorunda kaldığını ifade etti.Ara kararını açıklayan mahkeme, hakkında adli kontrol tedbiri bulunan sanık H.D.B'nin tutuklanmasına karar verdi. Duruşma, eksik hususların giderilmesi için 19 Şubat'a ertelendi.Ne olmuştu?Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde 26 Mayıs 2021'de tedavi gören bir bebeğe şiddet uygulandığı iddiası üzerine adli süreç başlatılmış, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın ardından, hemşire H.D.B. hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açılmıştı.Engelli kaldı iddiasıAilenin 3 yıl sonra e-Devlet’ten gelen bir mesajla davayı öğrendiği olayda, hemşirenin bebeğe şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ortaya çıkmıştı. Bebeğin gördüğü şiddet sonrasında engelli kaldığı iddia edilmişti. Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kahramanmaraş'ta bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde, savunmasız bir bebeğe yönelik hemşire tarafından uygulanan şiddetin görüntüleri vicdanları yaralamıştır. Yaşamı korumakla yükümlü bir kişinin, en korunmasız bir cana zarar vermesi yalnızca bireysel bir suç değildir. İnsanlığa ve mesleki etik değerlere karşı işlenmiş ağır bir ihlaldir." ifadelerini kullanmıştı.

