Balıkesir günlerdir beşik gibi: Bir deprem daha meydana geldi
13:00 25.01.2026 (güncellendi: 13:09 25.01.2026)
Ayrıntılar geliyor
Günlerdir art arda depremler yaşayan Balıkesir'de bir deprem daha oldu. 12.29'da meydana gelen depremin merkez üssü Sındırgı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.29'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD duyurdu: Sındırgı'da deprem
Balıkesir günlerdir hareketli. Günlerdir 3 ve üzeri birçok depremle sallanan Sındırgı'da 12.29'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.
Balıkesir'deki son depremler
Peki Balıkesir'de meydana gelen son depremler kaç büyüklüğünde?
25 Ocak Pazar: Sındırgı'da 3.9 büyüklüğünde
24 Ocak Cumartesi: Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde 10 saniye arayla peş peşe 4.1 ve 4.2 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Gece de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
22 Ocak Perşembe: 4 büyüklüğünde deprem 21 Ocak Çarşamba: 4.5, 4.4 ve 4.1 büyüklüğünde