https://anlatilaninotesi.com.tr/20260125/balikesir-gunlerdir-besik-gibi-bir-deprem-daha-meydana-geldi-1103018910.html

Balıkesir günlerdir beşik gibi: Bir deprem daha meydana geldi

Günlerdir art arda depremler yaşayan Balıkesir'de bir deprem daha oldu. 12.29'da meydana gelen depremin merkez üssü Sındırgı. 25.01.2026, Sputnik Türkiye

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.29'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD duyurdu: Sındırgı'da depremBalıkesir günlerdir hareketli. Günlerdir 3 ve üzeri birçok depremle sallanan Sındırgı'da 12.29'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.Balıkesir'deki son depremlerPeki Balıkesir'de meydana gelen son depremler kaç büyüklüğünde?

