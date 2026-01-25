Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260125/balikesir-gunlerdir-besik-gibi-bir-deprem-daha-meydana-geldi-1103018910.html
Balıkesir günlerdir beşik gibi: Bir deprem daha meydana geldi
Balıkesir günlerdir beşik gibi: Bir deprem daha meydana geldi
Sputnik Türkiye
Günlerdir art arda depremler yaşayan Balıkesir'de bir deprem daha oldu. 12.29'da meydana gelen depremin merkez üssü Sındırgı. 25.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-25T13:00+0300
2026-01-25T13:09+0300
son depremler
balıkesir
son depremler
deprem son dakika
deprem
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5050185ee37922fa137265592b2a58a2.png
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.29'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD duyurdu: Sındırgı'da depremBalıkesir günlerdir hareketli. Günlerdir 3 ve üzeri birçok depremle sallanan Sındırgı'da 12.29'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.Balıkesir'deki son depremlerPeki Balıkesir'de meydana gelen son depremler kaç büyüklüğünde?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/balikesirdeki-51lik-deprem-sonrasi-naci-gorurden-onemli-aciklama-bati-anadolunun-tektonik-yapisina-1103004044.html
balıkesir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_043fd6f1496759e9ad4f81322f3c4fd2.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
balıkesir deprem, balıkesir son dakika, deprem, deprem mi oldu, deprem son dakika
balıkesir deprem, balıkesir son dakika, deprem, deprem mi oldu, deprem son dakika

Balıkesir günlerdir beşik gibi: Bir deprem daha meydana geldi

13:00 25.01.2026 (güncellendi: 13:09 25.01.2026)
Deprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2026
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Günlerdir art arda depremler yaşayan Balıkesir'de bir deprem daha oldu. 12.29'da meydana gelen depremin merkez üssü Sındırgı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.29'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD duyurdu: Sındırgı'da deprem
Balıkesir günlerdir hareketli. Günlerdir 3 ve üzeri birçok depremle sallanan Sındırgı'da 12.29'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Balıkesir'deki son depremler

Peki Balıkesir'de meydana gelen son depremler kaç büyüklüğünde?
25 Ocak Pazar: Sındırgı'da 3.9 büyüklüğünde
24 Ocak Cumartesi: Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde 10 saniye arayla peş peşe 4.1 ve 4.2 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Gece de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
22 Ocak Perşembe: 4 büyüklüğünde deprem
21 Ocak Çarşamba: 4.5, 4.4 ve 4.1 büyüklüğünde
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2026
TÜRKİYE
Balıkesir’deki 5.1’lik deprem sonrası Naci Görür’den önemli açıklama: Batı Anadolu’nun tektonik yapısına işaret etti
Dün, 14:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала