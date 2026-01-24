Balıkesir’deki 5.1’lik deprem sonrası Naci Görür’den önemli açıklama: Batı Anadolu’nun tektonik yapısına işaret etti
© Fotoğraf : KAFA TV YouTubeProf. Dr. Naci Görür
© Fotoğraf : KAFA TV YouTube
Abone ol
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür, bölgedeki artan sismik hareketliliğe dikkat çekti. Görür,
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, bölgede artan sismik hareketliliği yeniden gündeme taşıdı. Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir değerlendirme paylaştı.
'Son zamanlarda Sındırgı çevresinde 4’ün üzerinde depremler olmaya başladı'
Naci Görür, açıklamasında son dönemde bölgede yaşanan depremlere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
“Son zamanlarda Sındırgı çevresinde 4’ün üzerinde depremler olmaya başladı. Halk ve meslektaşlarım heyecanlandı. Meseleye geniş açıdan bakmak lazım.”
“Son zamanlarda Sındırgı çevresinde 4’ün üzerinde depremler olmaya başladı. Halk ve meslektaşlarım heyecanlandı. Meseleye geniş açıdan bakmak lazım.”
Batı Anadolu’nun tektonik yapısına işaret etti
Görür, değerlendirmesinde Batı Anadolu’nun kaçma tektoniği nedeniyle kuzey-güney doğrultusunda gerildiğini belirtti. Açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
“Mesela şöyle: Batı Anadolu kaçma tektoniği nedeniyle N-S geriliyor. Bozdağ Horst’ unun kuzeyinde kalan kabuk horstun listrik fayı üzerinde kuzeye doğru hareket ediyor.”
“Mesela şöyle: Batı Anadolu kaçma tektoniği nedeniyle N-S geriliyor. Bozdağ Horst’ unun kuzeyinde kalan kabuk horstun listrik fayı üzerinde kuzeye doğru hareket ediyor.”
Grabenler, magma ve karmaşık tektonik yapı
Prof. Dr. Naci Görür, bu hareketlerin sonuçlarına da değinerek, bölgedeki jeolojik süreci ayrıntılı biçimde anlattı:
“Bu hareket sonucu graben ve kros-grabenler oluşuyor, tahrip oluyor, karmaşık bir tektonik ortaya çıkıyor. Birçok yerde kabuk da incelerek ortama magma yükseliyor.”
“Bu hareket sonucu graben ve kros-grabenler oluşuyor, tahrip oluyor, karmaşık bir tektonik ortaya çıkıyor. Birçok yerde kabuk da incelerek ortama magma yükseliyor.”
'Sadece büyüklük ve yer bilgisi yeterli değil'
Depremlerin değerlendirilmesinde kullanılan kriterlere dikkat çeken Görür, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
“Onun için depremin büyüklüğünü söylemek, yerini söylemek önemli değildir. Deprem düzleminin açısını, yönünü, niteliğini ve boyutunu da vermek lazımdır.”
“Onun için depremin büyüklüğünü söylemek, yerini söylemek önemli değildir. Deprem düzleminin açısını, yönünü, niteliğini ve boyutunu da vermek lazımdır.”