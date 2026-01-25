https://anlatilaninotesi.com.tr/20260125/abdde-siddetli-kis-firtinasi-pandemiden-beri-en-kotusu-13-bin-ucus-iptal-1103023230.html

ABD’de şiddetli kış fırtınası: Pandemiden beri en kötüsü, 13 bin uçuş iptal

ABD’de şiddetli kış fırtınası: Pandemiden beri en kötüsü, 13 bin uçuş iptal

ABD’de etkisini göstermeye başlayan büyük çaplı kış fırtınası nedeniyle hafta sonu boyunca hava ulaşımı ciddi şekilde aksadı. Yaklaşık 13 bin uçuş iptal edildi.

Cumartesi günü itibarıyla ABD’ye giriş veya ABD’den çıkış yapan 4 binden fazla uçuşun iptal edildiği bildirildi. Pazar günü içinse iptal sayısının çok daha yüksek olması bekleniyor. Uzmanlar, fırtınanın ülke genelinde yaklaşık 150 milyon kişiyi etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.Havalimanlarında kaosUçuş takip sitesi FlightAware verilerine göre, cumartesi günü saat 16.30 (Doğu Saati) itibarıyla 4 bin 260 uçuş iptal edildi. Bunların 719’u Dallas–Fort Worth Uluslararası Havalimanı, 236’sı ise Charlotte Douglas Uluslararası Havalimanı çıkışlı ya da varışlı uçuşlar oldu.Cumartesi günü Nashville, Atlanta ve Chicago O’Hare havalimanlarında da yüzlerce uçuş iptali yaşandı.Pandemiden beri en büyük iptallerPazar günü ise tablo daha da ağırlaşabilir. Şimdiden 9 bin 99 uçuşun iptal edildiği belirtilirken, bu rakamın Kovid-19 salgını döneminden bu yana bir günde görülen en yüksek iptal sayısı olabileceği ifade ediliyor.İptallerden en fazla etkilenen şirket American Airlines oldu. Şirketin cumartesi günü 982, pazar günü ise 1.349 uçuşu iptal edildi.ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (National Weather Service), cumartesi öğleden sonra itibarıyla 149 milyondan fazla kişinin kış fırtınası uyarısı altında olduğunu açıkladı. Açıklamada, özellikle Güney ve Kuzeydoğu eyaletleri, ayrıca Orta Batı (Midwest) ve Büyük Ovalar (Great Plains) bölgelerinde yoğun kar ve buzlanma riski bulunduğu vurgulandı.Market rafları boşaltılıyorÖte yandan New York şehrinde bu hafta sonu ülkeyi etkisi altına alması beklenen kutup soğuğu ve kar fırtınası öncesi yoğun şekilde alışveriş yapan müşteriler market raflarını boş bıraktı.34 eyalet etki altında, 18’inde OHALWeather.com verilerine göre fırtına 34 eyaleti etkilerken, 18 eyalette olağanüstü hal ilan edildi.ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, federal hükümetin yerel yetkililerle koordinasyon içinde olduğunu ve FEMA’nın (Federal Acil Durum Yönetim Ajansı) olası müdahaleler için hazır beklediğini duyurdu.

