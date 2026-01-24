Türkiye
Kur Korumalı Mevduat dönemi sona erdi: Vadeleri sona eren KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
Kur Korumalı Mevduat dönemi sona erdi: Vadeleri sona eren KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), vadeleri sona eren Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına ilişkin iki tebliği yürürlükten kaldırdı. Resmi Gazete'de... 24.01.2026
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, vadeleri sona eren Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplara ilişkin iki tebliği yürürlükten kaldırdı. Karara ilişkin 2026/1 ve 2026/2 sayılı tebliğler, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Resmi Gazete’de yayımlandıYayımlanan tebliğlere göre, “Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)” ile “Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)” yürürlükten kaldırıldı.KKM’de açma ve yenileme süreci sona ermiştiTCMB, daha önce yaptığı açıklamada KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) 23 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar verildiğini duyurmuştu. Bu tarihten önce açılmış hesapların vadeleri sona erdiğinde, ilgili tebliğlerin yürürlükten kaldırılacağı kamuoyu ile paylaşılmıştı.Altın dönüşümü uygulaması devam ediyorÖte yandan, altın hesaplarından Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşüm ile altın cinsinden fiziki varlıkların finansal sisteme kazandırılmasını kapsayan FATSİ uygulamasında vadeler devam ettiği için bu uygulamanın sürdüğü bildirildi.
10:55 24.01.2026 (güncellendi: 11:05 24.01.2026)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), vadeleri sona eren Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına ilişkin iki tebliği yürürlükten kaldırdı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Türk Lirası'na dönüşümü destekleyen düzenlemeler sona ererken, altın dönüşümünü kapsayan FATSİ uygulaması mevcut vadeler nedeniyle devam ediyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, vadeleri sona eren Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplara ilişkin iki tebliği yürürlükten kaldırdı. Karara ilişkin 2026/1 ve 2026/2 sayılı tebliğler, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de yayımlandı

Yayımlanan tebliğlere göre, “Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)” ile “Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)” yürürlükten kaldırıldı.

KKM’de açma ve yenileme süreci sona ermişti

TCMB, daha önce yaptığı açıklamada KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) 23 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar verildiğini duyurmuştu. Bu tarihten önce açılmış hesapların vadeleri sona erdiğinde, ilgili tebliğlerin yürürlükten kaldırılacağı kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Altın dönüşümü uygulaması devam ediyor

Öte yandan, altın hesaplarından Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşüm ile altın cinsinden fiziki varlıkların finansal sisteme kazandırılmasını kapsayan FATSİ uygulamasında vadeler devam ettiği için bu uygulamanın sürdüğü bildirildi.
