Meteoroloji'den hafta sonu alarmı: Birçok il için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı verildi
Meteoroloji’den hafta sonu alarmı: Birçok il için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu için yayımladığı hava durumu raporunda Türkiye genelinde sağanak ve kar yağışı uyarısı yaptı. Özellikle Antalya... 24.01.2026, Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hâkim olacak. Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun büyük bölümü, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile çok sayıda ilde yağış bekleniyor. Yağışlar; kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.Kuvvetli yağış uyarısı: AntalyaÖzellikle Antalya çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kıyılarda kuvvetli rüzgâr ve hortum riski ile ulaşımda aksamalara karşı uyarı yapıldı.İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Pus ve yer yer sisin görüşü azaltabileceği, sürücülerin dikkatli olması gerektiği bildirildi. Güneydoğu Anadolu’da sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi öngörülüyor.Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Yetkililer, bu bölgelerde tedbir çağrısı yaptı.Kar yağışı uyarısı verilen kentlerDoğu Anadolu'nun batısı ile Kahramanmaraş, Tokat, Artvin, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.İl il hava durumuMarmaraParçalı ve çok bulutlu. Kocaeli, Sakarya, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevreleri yağmur ve sağanaklı. Doğuda pus ve sis.EgeParçalı ve çok bulutlu. Kıyılar aralıklı sağanaklı; iç kesimlerde pus ve sis.AkdenizParçalı ve çok bulutlu. Genel olarak yağmur ve sağanak; Antalya’da yer yer gök gürültülü ve kuvvetli. Kahramanmaraş’ta karla karışık yağmur ve kar.İç AnadoluParçalı ve çok bulutlu. Eskişehir ve Çankırı dışında yağışlı. Kuzeybatıda yağmur; güney ve doğuda karla karışık yağmur ve kar. Buzlanma ve sis riski.Batı KaradenizParçalı ve çok bulutlu. Bolu hariç yağmur ve sağanak; iç kesimlerde sis.Orta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu. Ordu, Tokat ve Artvin çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar. İç kesimlerde buzlanma; yükseklerde çığ tehlikesi.Doğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu. Batı kesimleri kar yağışlı. Buzlanma, don ve sis; yükseklerde çığ tehlikesi.Güneydoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu. Gaziantep, Kilis ve Adıyaman’da karla karışık yağmur. Buzlanma ve sis riski.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu için yayımladığı hava durumu raporunda Türkiye genelinde sağanak ve kar yağışı uyarısı yaptı. Özellikle Antalya çevrelerinde kuvvetli yağış beklenirken Kahramanmaraş, Tokat, Artvin, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman'da kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hâkim olacak. Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun büyük bölümü, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile çok sayıda ilde yağış bekleniyor. Yağışlar; kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.

Kuvvetli yağış uyarısı: Antalya

Özellikle Antalya çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kıyılarda kuvvetli rüzgâr ve hortum riski ile ulaşımda aksamalara karşı uyarı yapıldı.
İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Pus ve yer yer sisin görüşü azaltabileceği, sürücülerin dikkatli olması gerektiği bildirildi. Güneydoğu Anadolu’da sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi öngörülüyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Yetkililer, bu bölgelerde tedbir çağrısı yaptı.

Kar yağışı uyarısı verilen kentler

Doğu Anadolu'nun batısı ile Kahramanmaraş, Tokat, Artvin, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

İl il hava durumu

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu. Kocaeli, Sakarya, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevreleri yağmur ve sağanaklı. Doğuda pus ve sis.
Çanakkale: 15°C, öğleden sonra aralıklı sağanak
Edirne: 9°C, çok bulutlu
İstanbul: 12°C, çok bulutlu
Kırklareli: 10°C, çok bulutlu

Ege

Parçalı ve çok bulutlu. Kıyılar aralıklı sağanaklı; iç kesimlerde pus ve sis.
Afyonkarahisar: 11°C, çok bulutlu
Denizli: 15°C, çok bulutlu
İzmir: 17°C, akşamdan itibaren sağanak
Manisa: 16°C, çok bulutlu

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu. Genel olarak yağmur ve sağanak; Antalya’da yer yer gök gürültülü ve kuvvetli. Kahramanmaraş’ta karla karışık yağmur ve kar.
Adana: 11°C, sabah–öğle sağanak
Antalya: 15°C, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü
Hatay: 4°C, sabah–öğle sağanak
Isparta: 7°C, sabah–öğle sağanak

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu. Eskişehir ve Çankırı dışında yağışlı. Kuzeybatıda yağmur; güney ve doğuda karla karışık yağmur ve kar. Buzlanma ve sis riski.
Ankara: 8°C, akşam–gece yağmurlu
Çankırı: 7°C, çok bulutlu
Eskişehir: 8°C, çok bulutlu
Kayseri: 4°C, sabah saatlerinde kar

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu. Bolu hariç yağmur ve sağanak; iç kesimlerde sis.
Bolu: 9°C, çok bulutlu
Düzce: 14°C, sabah ve gece sağanak
Sinop: 13°C, akşam yağmurlu
Zonguldak: 12°C, sabah ve gece sağanak

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu. Ordu, Tokat ve Artvin çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar. İç kesimlerde buzlanma; yükseklerde çığ tehlikesi.
Amasya: 10°C, çok bulutlu
Rize: 13°C, çok bulutlu
Samsun: 17°C, çok bulutlu
Trabzon: 15°C, çok bulutlu

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu. Batı kesimleri kar yağışlı. Buzlanma, don ve sis; yükseklerde çığ tehlikesi.
Erzurum: -3°C, çok bulutlu
Kars: -4°C, çok bulutlu
Malatya: 1°C, sabah–öğle kar
Van: 1°C, çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu. Gaziantep, Kilis ve Adıyaman’da karla karışık yağmur. Buzlanma ve sis riski.
Batman: 3°C, çok bulutlu
Diyarbakır: 3°C, çok bulutlu
Gaziantep: 3°C, sabah–öğle karla karışık yağmur
Siirt: 3°C, çok bulutlu
