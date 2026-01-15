https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/karaciger-nakli-bekleyen-oyuncu-ufuk-ozkan-icin-unluler-harekete-gecti-acil-donor-cagrisinda-1102759216.html

Karaciğer nakli bekleyen oyuncu Ufuk Özkan için ünlüler harekete geçti: Acil donör çağrısında bulundular

Karaciğer nakli bekleyen oyuncu Ufuk Özkan için ünlüler harekete geçti: Acil donör çağrısında bulundular

Sputnik Türkiye

Sağlık durumu ağırlaşan ünlü oyuncu Ufuk Özkan için ünlü isimler acil donör çağrısında bulundu. 15.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-15T11:02+0300

2026-01-15T11:02+0300

2026-01-15T11:02+0300

yaşam

ufuk özkan

bergüzar korel

tuba büyüküstün

karaciğer nakli

donör

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0e/1102741048_0:94:837:565_1920x0_80_0_0_6d3c3f77989a9e51a608635762d82b14.jpg

Bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan ve doktorların acil karaciğer nakli kararı aldığı oyuncu Ufuk Özkan için ünlü isimler acil donör çağrısında bulundu. Bergüzar Korel, Tuba Büyüküstün, Gonca Vuslateri, Melek Mosso, Pelin Öztekin ve Rojda Demirer gibi isimler sosyal medyalarından çağrıyı paylaşarak destek verdi. Doktorları acil nakil kararı aldıÜnlü oyuncu Ufuk Özkan geçtiğimiz günlerde yeniden rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kontrollerde doktorları uzun süredir karaciğer yetmezliği yaşayan ünlü isim için acil nakil kararı almıştı. Ünlüler harekete geçtiKararın ardından aralarında Ebru Şahin, Bergüzar Korel, Elif Buse Doğan, Tuba Büyüküstün, Gonca Vuslateri, Selim Erdoğan, Melek Mosso, Talat Bulut, Onur Seyit Yaran, Pelin Öztekin ve Rojda Demirer gibi isimlerin bulunduğu çok sayıda ünlü yayımladıkları mesajlarla Ufuk Özkan için acil donör çağrısında bulundu.Son dakika diyerek paylaştılarÜnlü isimler, Ufuk Özkan için; "Son dakika! Oyuncu Ufuk Özkan için kan grubu 0 veya B olan 18 - 55 yaş arasındaki herhangi bir kronik rahatsızlığı olmayan ve donör olmak isteyen kişiler lütfen bizimle iletişime geçsin." mesajını yayımladılar.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/karaciger-nakli-bekleyen-ufuk-ozkani-meslektaslari-ziyaret-etti-morali-yuksek-1102741444.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ufuk özkan, bergüzar korel, tuba büyüküstün, karaciğer nakli, donör