Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/trump-vance-azerbaycan-ve-emenistana-gidecek-1102998105.html
Trump: Vance, Azerbaycan ve Emenistan'a gidecek
Trump: Vance, Azerbaycan ve Emenistan'a gidecek
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance’in şubat ayında Ermenistan ve Azerbaycan’ı ziyaret edeceğini söyledi. 24.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-24T03:40+0300
2026-01-24T03:40+0300
dünya
abd
donald trump
i̇lham aliyev
ermenistan başbakanı nikol paşinyan
azerbaycan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102897437_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_31615f93876a707a7d704b375c52cdbb.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in önümüzdeki ay Ermenistan ve Azerbaycan'ı ziyaret etmeyi planladığını duyurdu.Truth Social'da paylaşımda bulunan Trump, şu ifadeleri kullandı:ABD Başkanı, Washington'ın Azerbaycan ile stratejik ortaklığını güçlendireceğini de sözlerine ekledi. Trump ayrıca Ermenistan ile barışçıl nükleer işbirliği anlaşmasından, yarı iletken üreticileriyle yapılacak anlaşmalardan ve Azerbaycan'a ABD savunma ekipmanı satışından da bahsetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/abd-pasifikte-tekne-vurdu-2-olu-1102997994.html
azerbaycan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102897437_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_309a9cf8b050932475198de1818427df.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, i̇lham aliyev, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, azerbaycan
abd, donald trump, i̇lham aliyev, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, azerbaycan

Trump: Vance, Azerbaycan ve Emenistan'a gidecek

03:40 24.01.2026
© AP Photo / Alex BrandonABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance’in şubat ayında Ermenistan ve Azerbaycan’ı ziyaret edeceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in önümüzdeki ay Ermenistan ve Azerbaycan'ı ziyaret etmeyi planladığını duyurdu.
Truth Social'da paylaşımda bulunan Trump, şu ifadeleri kullandı:
"Geçtiğimiz Ağustos ayında imzaladığımız Barış Anlaşması'na sadık kaldıkları için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a teşekkür etmek istiyorum. Bu, sonlandırdığım 8 savaştan biri olan kötü bir savaştı, ancak şimdi refah ve barışa sahibiz. Şubat ayında Başkan Yardımcısı Vance, barış çabalarımızı geliştirmek ve Uluslararası Barış ve Refah için Trump Yolunu ilerletmek üzere her iki ülkeye de seyahat edecek"
ABD Başkanı, Washington'ın Azerbaycan ile stratejik ortaklığını güçlendireceğini de sözlerine ekledi. Trump ayrıca Ermenistan ile barışçıl nükleer işbirliği anlaşmasından, yarı iletken üreticileriyle yapılacak anlaşmalardan ve Azerbaycan'a ABD savunma ekipmanı satışından da bahsetti.
ABD Güney Saha Komutanlığı, Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir teknenin ABD ordusu tarafından vurulduğunu ve saldırıda 2 kişinin öldüğünü açıkladı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2026
DÜNYA
ABD Pasifik’te tekne vurdu: 2 ölü
02:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала