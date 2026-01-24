https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/trump-vance-azerbaycan-ve-emenistana-gidecek-1102998105.html
Trump: Vance, Azerbaycan ve Emenistan'a gidecek
ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance'in şubat ayında Ermenistan ve Azerbaycan'ı ziyaret edeceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in önümüzdeki ay Ermenistan ve Azerbaycan'ı ziyaret etmeyi planladığını duyurdu.Truth Social'da paylaşımda bulunan Trump, şu ifadeleri kullandı:ABD Başkanı, Washington'ın Azerbaycan ile stratejik ortaklığını güçlendireceğini de sözlerine ekledi. Trump ayrıca Ermenistan ile barışçıl nükleer işbirliği anlaşmasından, yarı iletken üreticileriyle yapılacak anlaşmalardan ve Azerbaycan'a ABD savunma ekipmanı satışından da bahsetti.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in önümüzdeki ay Ermenistan ve Azerbaycan'ı ziyaret etmeyi planladığını duyurdu.
Truth Social'da paylaşımda bulunan Trump, şu ifadeleri kullandı:
"Geçtiğimiz Ağustos ayında imzaladığımız Barış Anlaşması'na sadık kaldıkları için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a teşekkür etmek istiyorum. Bu, sonlandırdığım 8 savaştan biri olan kötü bir savaştı, ancak şimdi refah ve barışa sahibiz. Şubat ayında Başkan Yardımcısı Vance, barış çabalarımızı geliştirmek ve Uluslararası Barış ve Refah için Trump Yolunu ilerletmek üzere her iki ülkeye de seyahat edecek"
ABD Başkanı, Washington'ın Azerbaycan ile stratejik ortaklığını güçlendireceğini de sözlerine ekledi. Trump ayrıca Ermenistan ile barışçıl nükleer işbirliği anlaşmasından, yarı iletken üreticileriyle yapılacak anlaşmalardan ve Azerbaycan'a ABD savunma ekipmanı satışından da bahsetti.