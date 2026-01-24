Trump: Vance, Azerbaycan ve Emenistan'a gidecek

"Geçtiğimiz Ağustos ayında imzaladığımız Barış Anlaşması'na sadık kaldıkları için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a teşekkür etmek istiyorum. Bu, sonlandırdığım 8 savaştan biri olan kötü bir savaştı, ancak şimdi refah ve barışa sahibiz. Şubat ayında Başkan Yardımcısı Vance, barış çabalarımızı geliştirmek ve Uluslararası Barış ve Refah için Trump Yolunu ilerletmek üzere her iki ülkeye de seyahat edecek"