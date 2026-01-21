https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/suriye-savunma-bakanligi-sdg-ateskese-ragmen-kamikaze-iha-saldirisi-duzenledi-1102918692.html
Suriye Savunma Bakanlığı: SDG ateşkese rağmen kamikaze İHA saldırısı düzenledi: 7 ölü
Sputnik Türkiye
2026-01-21T16:24+0300
2026-01-21T16:24+0300
2026-01-21T16:38+0300
Kamikaze İHA ile gerçekleştirilen saldırıda ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.Öte yandan Suriye ordusu, 'SDG'nin kuzey bölgelerinden çekilmeden önce yerleştirdiği patlayıcıların infilakı sonucu' can kayıpları yaşandığını bildirdi.Suriye Ordusu Operasyonlar Müdürlüğü'nün konuya ilişkin açıklaması, Suriye resmi ajansı SANA'da yer aldı.Açıklamada SDG unsurlarının, 'konuşlandığı bazı bölgelerde geçit, tünel ve girişlerinin yanı sıra kaldıkları evlere, ev eşyaları ile araçlara patlayıcı yerleştirdiği; taş ve tuğla görünümlü düzenekler oluşturduğu' aktarıldı.Yerleştirilen patlayıcı yüklü düzeneklerin infilakı sonucu bazı sivil ve askerlerin hayatını kaybettiği kaydedildi.Şam ile SDG ateşkesiSuriye yönetimi ile SDG arasında dün yerel saatle 20.00'de 4 günlük ateşkes ilan edilmişti.Varılan ateşkesin ardından Ayn el-Arab ve Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Haseke bölgesindeki çatışmalar durmuştu.Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta SDG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişlemiş, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girmişti.Şam yönetimi ile SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.SDG'nin anlaşmaya uymaya yanaşmaması üzerine 19 Ocak'ta çatışmalar yeniden başlamıştı.Şam ile SDG arasında dün akşam 4 günlük ateşkes kararı alınmıştı.
Suriye Savunma Bakanlığı: SDG ateşkese rağmen kamikaze İHA saldırısı düzenledi: 7 ölü
16:24 21.01.2026 (güncellendi: 16:38 21.01.2026)
Suriye Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün akşam varılan ateşkese rağmen SDG'nin Sırrin beldesi yakınında askeri bir araca saldırı düzenlediği belirtildi. SANA haber ajansı, saldırıda Suriye ordusuna bağlı 7 askerin öldüğünü, 20 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Kamikaze İHA ile gerçekleştirilen saldırıda ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.
Öte yandan Suriye ordusu, 'SDG'nin kuzey bölgelerinden çekilmeden önce yerleştirdiği patlayıcıların infilakı sonucu' can kayıpları yaşandığını bildirdi.
Suriye Ordusu Operasyonlar Müdürlüğü'nün konuya ilişkin açıklaması, Suriye resmi ajansı SANA'da yer aldı.
Açıklamada SDG unsurlarının, ‘konuşlandığı bazı bölgelerde geçit, tünel ve girişlerinin yanı sıra kaldıkları evlere, ev eşyaları ile araçlara patlayıcı yerleştirdiği; taş ve tuğla görünümlü düzenekler oluşturduğu’ aktarıldı.
Yerleştirilen patlayıcı yüklü düzeneklerin infilakı sonucu bazı sivil ve askerlerin hayatını kaybettiği kaydedildi.
Suriye yönetimi ile SDG arasında dün yerel saatle 20.00'de 4 günlük ateşkes ilan edilmişti.
Varılan ateşkesin ardından Ayn el-Arab ve Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Haseke bölgesindeki çatışmalar durmuştu.
Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta SDG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişlemiş, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girmişti.
Şam yönetimi ile SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.
SDG'nin anlaşmaya uymaya yanaşmaması üzerine 19 Ocak'ta çatışmalar yeniden başlamıştı.
Şam ile SDG arasında dün akşam 4 günlük ateşkes kararı alınmıştı.