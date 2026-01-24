Türkiye
Son depremler.
Balıkesir'de 5.2 büyüklüğünde deprem: İstanbul dahil birçok ilde hissedildi
Balıkesir'de 5.2 büyüklüğünde deprem: İstanbul dahil birçok ilde hissedildi
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Işıklar Mahallesi merkezli 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 00.24'te...
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen deprem, çevre illerle birlikte Ege ve Marmara Bölgesi’nde hissedildi. Kandilli Rasathanesi, Işıklar Mahallesi merkezli depremin büyüklüğünü 5.2, derinliğini ise 11.3 kilometre olarak açıkladı. Depremin saat 00.24’te kaydedildiği bildirildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu. Yetkililer henüz bir açıklama da bulunmadı.
00:32 24.01.2026 (güncellendi: 00:40 24.01.2026)
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı Işıklar Mahallesi merkezli 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 00.24’te kaydedilen depremin yerin 11.3 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen deprem, çevre illerle birlikte Ege ve Marmara Bölgesi’nde hissedildi.
Kandilli Rasathanesi, Işıklar Mahallesi merkezli depremin büyüklüğünü 5.2, derinliğini ise 11.3 kilometre olarak açıkladı. Depremin saat 00.24’te kaydedildiği bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu. Yetkililer henüz bir açıklama da bulunmadı.
