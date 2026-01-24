https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/balikesirde-52-buyuklugunde-deprem-1102997232.html
Balıkesir'de 5.2 büyüklüğünde deprem: İstanbul dahil birçok ilde hissedildi
Balıkesir'de 5.2 büyüklüğünde deprem: İstanbul dahil birçok ilde hissedildi
Sputnik Türkiye
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı Işıklar Mahallesi merkezli 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 00.24’te... 24.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-24T00:32+0300
2026-01-24T00:32+0300
2026-01-24T00:40+0300
son depremler
balıkesir
kandilli rasathanesi
deprem
deprem son dakika
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5050185ee37922fa137265592b2a58a2.png
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen deprem, çevre illerle birlikte Ege ve Marmara Bölgesi’nde hissedildi. Kandilli Rasathanesi, Işıklar Mahallesi merkezli depremin büyüklüğünü 5.2, derinliğini ise 11.3 kilometre olarak açıkladı. Depremin saat 00.24’te kaydedildiği bildirildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu. Yetkililer henüz bir açıklama da bulunmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/bir-kez-daha-sallandi-balikesir-sindirgida-deprem-1102990014.html
balıkesir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_043fd6f1496759e9ad4f81322f3c4fd2.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
balıkesir, kandilli rasathanesi, deprem, deprem son dakika, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü
balıkesir, kandilli rasathanesi, deprem, deprem son dakika, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü
Balıkesir'de 5.2 büyüklüğünde deprem: İstanbul dahil birçok ilde hissedildi
00:32 24.01.2026 (güncellendi: 00:40 24.01.2026)
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı Işıklar Mahallesi merkezli 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 00.24’te kaydedilen depremin yerin 11.3 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen deprem, çevre illerle birlikte Ege ve Marmara Bölgesi’nde hissedildi.
Kandilli Rasathanesi, Işıklar Mahallesi merkezli depremin büyüklüğünü 5.2, derinliğini ise 11.3 kilometre olarak açıkladı. Depremin saat 00.24’te kaydedildiği bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu. Yetkililer henüz bir açıklama da bulunmadı.