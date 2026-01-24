https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/satranc-oyuncusu-yagiz-kaan-erdogmus-dunya-5-numarasi-erigaisiyi-yendi-1103013837.html
Satranç oyuncusu Yağız Kaan Erdoğmuş, dünya 5 numarası Erigaisi’yi yendi
24.01.2026
Türkiye Satranç Federasyonu'nun açıklamasına göre, Hollanda'nın Wijk aan Zee kasabasında düzenlenen organizasyonda 7. tur tamamlandı.Ustalar kategorisinde mücadele eden 14 yaşındaki dünya 56 numarası Yağız Kaan, satranç dünyasının önde gelen isimlerinden Erigaisi'yi yenerek dikkatleri üzerine çekti.Puanını 4'e yükselten Yağız Kaan, 14 GM'nin yer aldığı ustalar kategorisinde 4. sıraya yerleşti.Satranç takviminin prestijli organizasyonlarından 2026 Tata Steel Turnuvası, 1 Şubat'taki 13. maçlarla sona erecek.
