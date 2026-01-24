https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/sanliurfada-faciadan-donuldu-dogal-gazdan-zehirlenen-13-kisi-hastanelik-oldu-1103005503.html

Şanlıurfa'da faciadan dönüldü: Doğal gazdan zehirlenen 13 kişi hastanelik oldu

Şanlıurfa Siverek'te doğal gazdan zehirlenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı. 24.01.2026, Sputnik Türkiye

Şanlıurfa Siverek'te 5'i çocuk 13 kişinin kaldığı bir apartman dairesinden, kusma ve mide bulantısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kombi bacası yerinden sökülmüşDoğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 13 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Doğal gaz ekiplerince yapılan kontrollerde, gaz sızıntısının kombi bacasının yerinden sökülmesinden kaynaklandığı tespit edildi.

