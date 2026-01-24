Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/sanliurfada-faciadan-donuldu-dogal-gazdan-zehirlenen-13-kisi-hastanelik-oldu-1103005503.html
Şanlıurfa'da faciadan dönüldü: Doğal gazdan zehirlenen 13 kişi hastanelik oldu
Şanlıurfa'da faciadan dönüldü: Doğal gazdan zehirlenen 13 kişi hastanelik oldu
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa Siverek'te doğal gazdan zehirlenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı. 24.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-24T14:50+0300
2026-01-24T14:50+0300
türki̇ye
türkiye
doğal gaz
zehirlenme
toplu zehirlenme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1c/1092121957_0:41:717:444_1920x0_80_0_0_b4acb827689564e7cb131f6352e013ee.jpg
Şanlıurfa Siverek'te 5'i çocuk 13 kişinin kaldığı bir apartman dairesinden, kusma ve mide bulantısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kombi bacası yerinden sökülmüşDoğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 13 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Doğal gaz ekiplerince yapılan kontrollerde, gaz sızıntısının kombi bacasının yerinden sökülmesinden kaynaklandığı tespit edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260103/istanbul-valiligi-firtina-nedeniyle-karbonmonoksit-zehirlenmelerine-karsi-uyardi-1102462603.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1c/1092121957_34:0:682:486_1920x0_80_0_0_5e5989c21526f124370b187b9a302525.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, doğal gaz, zehirlenme, toplu zehirlenme
türkiye, doğal gaz, zehirlenme, toplu zehirlenme

Şanlıurfa'da faciadan dönüldü: Doğal gazdan zehirlenen 13 kişi hastanelik oldu

14:50 24.01.2026
© AAAmbulans
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2026
© AA
Abone ol
Şanlıurfa Siverek'te doğal gazdan zehirlenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa Siverek'te 5'i çocuk 13 kişinin kaldığı bir apartman dairesinden, kusma ve mide bulantısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kombi bacası yerinden sökülmüş

Doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 13 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Doğal gaz ekiplerince yapılan kontrollerde, gaz sızıntısının kombi bacasının yerinden sökülmesinden kaynaklandığı tespit edildi.
Soba - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2026
TÜRKİYE
İstanbul Valiliği, fırtına nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyardı
3 Ocak, 18:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала