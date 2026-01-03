https://anlatilaninotesi.com.tr/20260103/istanbul-valiligi-firtina-nedeniyle-karbonmonoksit-zehirlenmelerine-karsi-uyardi-1102462603.html

İstanbul Valiliği, fırtına nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyardı

İstanbul Valiliği, fırtına nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyardı

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği, kentte rüzgar ve fırtına dolayısıyla meydana gelebilecek karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında... 03.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-03T18:48+0300

2026-01-03T18:48+0300

2026-01-03T18:48+0300

türki̇ye

i̇stanbul valiliği

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101164036_0:4:750:426_1920x0_80_0_0_6a58dc6d3a6efa425f5df73e122c0af2.jpg

Valiliğin Nsosyal hesabından yapılan açıklamada, kentte bugün ve pazar günü gece saatlerine kadar meydana gelecek kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260103/canli-yayindaki-tartismanin-ardindan-yoklugu-merak-konusuydu-rahmi-ozkan-programa-cikmadi-muge-anli-1102456367.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul valiliği, haberler