https://anlatilaninotesi.com.tr/20260103/istanbul-valiligi-firtina-nedeniyle-karbonmonoksit-zehirlenmelerine-karsi-uyardi-1102462603.html
İstanbul Valiliği, fırtına nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyardı
İstanbul Valiliği, fırtına nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyardı
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, kentte rüzgar ve fırtına dolayısıyla meydana gelebilecek karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında... 03.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-03T18:48+0300
2026-01-03T18:48+0300
2026-01-03T18:48+0300
türki̇ye
i̇stanbul valiliği
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101164036_0:4:750:426_1920x0_80_0_0_6a58dc6d3a6efa425f5df73e122c0af2.jpg
Valiliğin Nsosyal hesabından yapılan açıklamada, kentte bugün ve pazar günü gece saatlerine kadar meydana gelecek kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260103/canli-yayindaki-tartismanin-ardindan-yoklugu-merak-konusuydu-rahmi-ozkan-programa-cikmadi-muge-anli-1102456367.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101164036_41:0:708:500_1920x0_80_0_0_7fcb00e4fbcbae2255040e94a31e15e0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul valiliği, haberler
i̇stanbul valiliği, haberler
İstanbul Valiliği, fırtına nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyardı
İstanbul Valiliği, kentte rüzgar ve fırtına dolayısıyla meydana gelebilecek karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Valiliğin Nsosyal hesabından yapılan açıklamada, kentte bugün ve pazar günü gece saatlerine kadar meydana gelecek kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
Karbonmonoksitin fark edilmesi zordur. Zehirlenmelerin önüne geçebilmek için, bacalarınızı ve yakıcı cihazlarınızı düzenli olarak temizletin ve bakımını yaptırın. Kapalı alanları sık sık havalandırın. Uyumadan önce soba ve benzeri ısıtıcıları mutlaka söndürün. Karbonmonoksit dedektörü kullanın. Baş dönmesi, mide bulantısı ve halsizlik gibi belirtilerde derhal temiz havaya çıkarak 112'yi arayın.