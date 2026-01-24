https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/rusya-disisleri-ukraynadaki-ortodoks-kilisesine-yonelik-baskilar-son-bulmadan-cozum-mumkun-degil-1102997766.html

Rusya Dışişleri: Ukrayna'daki Ortodoks Kilisesi'ne yönelik baskılar son bulmadan çözüm mümkün değil

Rusya Dışişleri: Ukrayna’daki Ortodoks Kilisesi’ne yönelik baskılar son bulmadan çözüm mümkün değil

24.01.2026

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’daki krizin çözümüne ilişkin değerlendirmesinde Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne yönelik uygulamaların son bulmasının ‘kilit koşullardan biri’ olduğunu belirtti.Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2024 Ağustos’unda kabul edilen ve “dini örgütlerin faaliyet alanında anayasal düzenin korunması” başlığını taşıyan yasanın iptal edilmesi gerektiği vurgulandı. Söz konusu yasa, kanonik Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin hukuki olarak yasaklanmasına imkan veren bir mekanizma öngörüyor.Açıklamada, “Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne yönelik baskıların durdurulması, bu yasasının iptali; ayrıca Rus ve Rusça konuşan nüfusun haklarının ihlallerinin giderilmesi, Ukrayna krizinin kalıcı olarak çözüme kavuşturulması için temel şartlardan biridir” denildi.Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin ülkedeki en büyük inanç topluluğu ve tek kanonik Ortodoks kilise olduğuna dikkat çekildi.Kiev’de 2024’te Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada tarafından kabul edilen ve Vladimir Zelenskiy tarafından imzalanan söz konusu yasa, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin faaliyetlerinin yasaklanmasına hukuki olarak olanak tanıyor.

