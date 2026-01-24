https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/rus-ordusu-harkov-bolgesinde-bir-yerlesiminin-kontrolunu-daha-ele-gecirdi-1103001876.html

Rus ordusu Harkov Bölgesi’nde bir yerleşiminin kontrolünü daha ele geçirdi

24.01.2026

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekat bölgesindeki güncel gelişmelere ilişkin bilgi paylaştı.Açıklamaya göre, Kuzey Askeri Grubu'na bağlı birliklerin kararlı eylemleri sonucunda, Harkov Bölgesi'nde Staritsa yerleşiminin kontrolü tamamen Rus askerlerin eline geçti.Ayrıca Rus Silahlı Kuvvetleri dün gece, Ukrayna'nın Rusya'daki sivil hedeflere yönelik saldırılarına karşılık olarak uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) üreten bir fabrikaya ve Ukrayna'nın askeri sanayi işletmelerin kullandığı enerji tesislerine kapsamlı hava saldırısı düzenledi, belirlenen tüm hedefler vuruldu.Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.330 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 15 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri, Ukrayna'ya ait uzun menzilli İHA'larının depolandığı ve operatörlerin eğitildiği yerleri, ayrıca 157 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusunun ateşlediği 4 HIMARS füzesi ile 137 uçak tipi İHA’yı önledi.

