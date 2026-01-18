https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/rus-ordusu-ukraynadaki-enerji-ve-altyapi-tesislerini-vurdu-1102824668.html
Rus ordusu, Ukrayna'daki enerji ve altyapı tesislerini vurdu
Rus ordusu, Ukrayna'daki enerji ve altyapı tesislerini vurdu
18.01.2026
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden silahlı faaliyetler kapsamında düşmanın enerji ve altyapı tesislerini imha etti.Rusya Savunma Bakanlığı'nın özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin brifingine göre Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne destek amacıyla kullanılan enerji ve altyapı tesislerini hedef aldı. Hedeflenen tüm tesisler başarıyla vuruldu.Ukrayna ordusu, son bir gündeki çatışmalarda 1210 askerini daha yitirdi.Ukrayna ordusuna ait 220 İHA, 1 füze savunma sistemi, 22 tank, 28 topçu ve havan silahı ile 76 askeri araç yok edildi.
Rus ordusu, Ukrayna'daki enerji ve altyapı tesislerini vurdu
Özel askeri harekata devam eden Rus güçler, düşmana darbe vurmaya devam ediyor.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden silahlı faaliyetler kapsamında düşmanın enerji ve altyapı tesislerini imha etti.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin brifingine göre Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne destek amacıyla kullanılan enerji ve altyapı tesislerini hedef aldı. Hedeflenen tüm tesisler başarıyla vuruldu.
Ukrayna ordusu, son bir gündeki çatışmalarda 1210 askerini daha yitirdi.
Ukrayna ordusuna ait 220 İHA, 1 füze savunma sistemi, 22 tank, 28 topçu ve havan silahı ile 76 askeri araç yok edildi.