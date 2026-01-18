Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rus ordusu, Ukrayna'daki enerji ve altyapı tesislerini vurdu
Özel askeri harekata devam eden Rus güçler, düşmana darbe vurmaya devam ediyor. 18.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-18T12:52+0300
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden silahlı faaliyetler kapsamında düşmanın enerji ve altyapı tesislerini imha etti.Rusya Savunma Bakanlığı'nın özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin brifingine göre Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne destek amacıyla kullanılan enerji ve altyapı tesislerini hedef aldı. Hedeflenen tüm tesisler başarıyla vuruldu.Ukrayna ordusu, son bir gündeki çatışmalarda 1210 askerini daha yitirdi.Ukrayna ordusuna ait 220 İHA, 1 füze savunma sistemi, 22 tank, 28 topçu ve havan silahı ile 76 askeri araç yok edildi.
18.01.2026
Özel askeri harekata devam eden Rus güçler, düşmana darbe vurmaya devam ediyor.
Estonia's Prime Minister Kaja Kallas arrives for an EU summit at the European Council building in Brussels, Tuesday, May 25, 2021. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2026
DÜNYA
Dmitriyev'den Kallas'a: Paylaşım yapmadan önce içmemelisin
10:30
