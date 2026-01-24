https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/abu-dabide-rusya-abd-ukrayna-gorusmeleri-yeniden-basladi-1103002710.html
Abu Dabi’de Rusya-ABD-Ukrayna görüşmeleri yeniden başladı
Sputnik Türkiye
Abu Dabi’de Rusya, ABD ve Ukrayna heyetlerinin katılımıyla yürütülen görüşmeler yeniden başladı. 24.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-24T13:15+0300
2026-01-24T13:15+0300
2026-01-24T13:15+0300
Reuters'in kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Abu Dabi'de Rus, Amerikan ve Ukraynalı yetkililerin katılımıyla yürütülen görüşmeler, dün akşam saatlerinde ara verildikten sonra bugün yeniden başladı.Haberde, "Ukrayna ve Rusya arasındaki görüşmeler Abu Dabi'de yeniden başladı" ifadelerine yer verildi.Abu Dabi'de Rusya, ABD ve Ukrayna heyetlerinin katıldığı güvenlik konularında üçlü çalışma grubunun ilk toplantısı Cuma günü yapılmıştı.Daha önce Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rus çalışma grubunun Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı Amiral İgor Kostyukov başkanlığındaki Rusya Savunma Bakanlığı üst düzey yetkililerinden oluştuğunu belirtmişti.
Reuters'in kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Abu Dabi'de Rus, Amerikan ve Ukraynalı yetkililerin katılımıyla yürütülen görüşmeler, dün akşam saatlerinde ara verildikten sonra bugün yeniden başladı.
Haberde, "Ukrayna ve Rusya arasındaki görüşmeler Abu Dabi'de yeniden başladı" ifadelerine yer verildi.
Abu Dabi'de Rusya, ABD ve Ukrayna heyetlerinin katıldığı güvenlik konularında üçlü çalışma grubunun ilk toplantısı Cuma günü yapılmıştı.
Daha önce Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rus çalışma grubunun Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı Amiral İgor Kostyukov başkanlığındaki Rusya Savunma Bakanlığı üst düzey yetkililerinden oluştuğunu belirtmişti.