Pentagon, 2026 Ulusal Savunma Stratejisi'ni yayımladı: Müttefiklere 'daha sınırlı' destek verilecek

ABD Savunma Bakanlığı tarafından '2026 Ulusal Savunma Stratejisi' belgesi yayımlandı.Ordunun ilk önceliği olarak 'ulusal savunmaya' işaret edilen belgede, sınır güvenliği, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele, Panama Kanalı ve Grönland gibi Batı Yarımküre'deki önemli yerlerin korunmasının yanı sıra hava, siber ve nükleer savunmanın güçlendirilmesine odaklanıldığı belirtildi.Geçmiş ABD yönetimlerinin ulus inşasına odaklandığı belirtilen belgede, bu durumun orduyu 'zayıflattığı' savunuldu.Belgede ayrıca, ABD topraklarını savunmak, çatışma yerine güç kullanarak Hint-Pasifik bölgesinde Çin'i caydırmak, müttefikler arasında yük paylaşımını artırmak ve ülkenin savunma sanayi tabanını yeniden canlandırmak gibi önceliklere yer verildi.Siyasi realizm vurgusuPentagon, yeni ABD savunma stratejisinin izolasyon anlamına gelmediğini ve dünya görüşü siyasi realizmin destekleneceği ifade edildi.Bu husus belgede, "Stratejimiz bir izolasyon stratejisi değildir. Bu, Amerikalıların somut ve pratik çıkarlarını ilerletmeye odaklı, amaçlı uluslararası etkileşim stratejisidir" cümlesi ile yer aldı.'ABD, nükleer güçlerini modernize devam edecek'ABD Savunma Stratejisi'nde, ABD nükleer güçlerini modernize ve uyarlamaya devam edeceği özellikle caydırıcılık ve tırmanmanın yönetimine odaklanılacağı kaydedildi.Belgede şu cümleler yer aldı:Pentagon, Rusya tehdidine ilişkin gerekçe sunmadıABD savunma stratejisinde, Rusya tehdidine karşı hazırlıklı olunacağı vurgulanırken Pentagon bu endişelerine gerekçe göstermedi.Söz konusu belgede bu husus, “Bakanlık, ABD güçlerinin vatanımıza yönelik Rus tehditlerine karşı savunmaya hazır olmasını sağlayacaktır" cümlesi ile ifade edildi.Belgede ayrıca NATO’nun doğu üyeleri için Rusya'nın 'sürekli ama kontrol edilebilir bir tehdit' olduğu iddia edildi.'Rusya, Dünyanın en büyük nükleer cephaneliğine sahip ve modernize ediliyor'Pentagon, 2026 yılı Ulusal Savunma Stratejisi’nde, Rusya Federasyonu’nun dünyadaki en büyük nükleer cephaneliğe sahip olduğunu kabul etti.Söz konusu belgede, “Rusya ayrıca dünyadaki en büyük nükleer cephaneliğe sahiptir ve bunu modernize etmeye ve çeşitlendirmeye devam etmektedir" cümlesi yer aldı.Pentagon’un yeni savunma stratejisinde, ayrıca Rusya'nın Özel Askeri Operasyon esnasında önemli bir askeri güce sahip olduğunun görüldüğü dile getirildi.'Ukrayna çatışması, Rusya’nın askeri gücünü korumaya devam ettiğini gösteriyor'Pentagon’un yeni savunma stratejisinde, Ukrayna’daki çatışmada Rusya’nın karşılaştığı zorluklara rağmen hala önemli askeri ve endüstriyel güce sahip olduğunu gösterdiği kaydedildi.Belgede bu husus, “Rusya, birçok demografik ve ekonomik zorlukla karşı karşıya olmasına rağmen, Ukrayna’daki devam eden savaş, hala önemli askeri ve endüstriyel rezervlere sahip olduğunu göstermektedir" cümlesi ile yer buldu.Belgede ayrıca Rusya Federasyonu’nun Ukrayna çatışmasında ülkesinin sınırına yakın bölgelerde uzun süreli muharebe yürütmek için gerekli ulusal kararlılığı gösterdiği de dile getirildi.'İran nükleer silah elde etmeye çalışabilir'Pentagon, ABD’nin İran’ın nükleer silah elde etmeye çalışabileceğini öne sürdü.Belgede bu husus, “İran liderleri, nükleer silah elde etmeye yeniden çalışabileceklerini açık bırakmış durumdalar; bu durum yapıcı müzakerelerden kaçınmayı da kapsıyor” cümlesi ile yer buldu.Grönland Stratejik Bölge olarak tanımlandıYeni savunma stratejisinde Pentagon, Grönland’ı Amerikan askerlerinin erişimini garanti altına alması gereken kilit stratejik bir bölge olarak tanıdı.Söz konusu bu husus belgede, "ABD’nin askeri ve ticari erişimini kilit stratejik bölgelere, öncelikle Panama Kanalı, Meksika Körfezi ve Grönland’a garanti edeceğiz" cümlesi ile ifade edildi.Belgede ayrıca önceki yönetimlerin bu ve benzeri konulardaki politikaları eleştirilerek, “Uyuşturucu teröristleri ve diğer rakipler Batı Yarımküre genelinde güç kazandı ve ABD’nin Panama Kanalı ve Grönland gibi kilit stratejik bölgelere erişimi giderek daha fazla sorgulanır hale geldi" cümlesi yer aldı.'Kanada, Kuzey Amerika savunmasını güçlendirmeli'Pentagon’un yeni stratejisinde, Kanada'nın Kuzey Amerika güvenliğinde hayati bir rol oynaması gerektiği ve hava ile deniz altı tehditlerine karşı savunmayı güçlendirmesi gerektiği kaydedildi.Söz konusu busus belgede şu cümlelerle ifade edildi:Çin tehdit olarak yer almadıPentagon’un savunma stratejisinde Çin, Rusya gibi 'doğrudan bir tehdit' olarak adlandırılmadı.ABD Savaş Bakanlığı, Çin’i ABD’den sonra en güçlü ikinci ülke olarak tanıdığını açıklarken Pekin’in etkisinin arttığını kabul ederek Çin’in savunma harcamaları uğruna diğer iç önceliklerinden feragat ettiği öne sürdü.Çin ile ilgili husus belgede şu cümleler ile ifade edildi:Belgede özellikle ABD’nin Çin’de iktidarı değiştirme veya varoluş mücadelesi yürütme amacında olmadığı, yalnızca Amerikan çıkarları için elverişli koşullar sağlamayı hedeflediği vurgulandı.'Kuzey Kore’nin nükleer güçleri gelişiyor ve ABD’ye tehdit oluşturuyor'Pentagon’un yeni stratejisine göre, Kuzey Kore’nin nükleer güçlerinin hem büyüdüğü hem de geliştiği kaydedilerek bu durumun ABD için tehdit oluşturduğu öne sürüldü.Söz konusu husus şu cümlelerle ifade edildi:Belge ayrıca Kuzey Kore’nin roket güçlerinin hem konvansiyonel hem de nükleer silahlarla Güney Kore ve Japonya’daki hedefleri vurma kapasitesine sahip olduğuna dikkat çekti.'Avrupa kendi savunmasında başlıca sorumluluğu üstlenmeli'Pentagon'un yayımladığı yeni belgede, Avrupa'nın kendi savunmasında birincil sorumluluğu üstlenmesi ve karşılaştığı güvenlik tehditlerine yanıt vermesi gerektiği kaydedildi.Söz konusu bu husus belgede şu cümle ile ifade edildi:Pentagon ayrıca bunun NATO müttefiklerini, ABD desteğinin daha sınırlı olduğu bir ortamda Avrupa savunmasında başlıca sorumluluğu üstlenmeye teşvik edeceğini belirterek, “Avrupa’daki müttefiklerimize çabalarının ve kaynaklarının öncelikle Avrupa’ya odaklanması gerektiğini açıkça ileteceğiz" dedi.'Avrupa'ya destek sınırlı olacak'Pentagon’un yeni stratejisinde ABD'nin Avrupa’ya 'kritik önemde' askeri destek sağlayacağı ancak bunun dışındaki desteğin 'sınırlı' olacağı kaydedildi.Söz konusu bu husus belgede, “Bakanlık, NATO müttefiklerini, kritik önemde ama sınırlı ABD desteği ile Avrupa’nın nükleer olmayan savunmasında başlıca sorumluluğu üstlenmeye teşvik edecek ve destekleyecektir" cümlesiyle yer aldı.

