https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/patrik-bartholomeostan-heybeliada-ruhban-okulu-aciklamasi-calismalarin-yaz-aylarinda-tamamlanmasi-1103007378.html

Patrik Bartholomeos’tan Heybeliada Ruhban Okulu açıklaması: 'Çalışmaların yaz aylarında tamamlanması bekleniyor'

Patrik Bartholomeos’tan Heybeliada Ruhban Okulu açıklaması: 'Çalışmaların yaz aylarında tamamlanması bekleniyor'

Sputnik Türkiye

Fener Rum Patrikhanesi Patriği Bartholomeos Yunan basınına verdiği demeçte, Heybeliada Ruhban Okulu'nun yakın zamanda yeniden açılmasına yönelik emareler... 24.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-24T16:57+0300

2026-01-24T16:57+0300

2026-01-24T17:00+0300

poli̇ti̇ka

bartholomeos

türkiye

fener rum patriği bartholomeos

abd

heybeliada ruhban okulu

donald trump

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/13/1079826622_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_d047705d5e8191fb6369af7dc5c21028.jpg

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Heybeliada Ruhban Okulu'nun açıklamasına yönelik bazı sorunlar bulunduğunu ancak yine de önemli ilerleme kaydedildiği belirterek gerekli siyasi iradenin mevcut olduğunu gördüklerini ifade etti.Yunan basınına verdiği röportajda, "Heybeliada Ruhban Okulu’nun yakın zamanda yeniden açılmasına dair somut emareler bulunduğunu düşünüyor musunuz ve Türk makamlarıyla olan iş birliğinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Bartholomeos, şu cümleleri kaydetti:Kapsamlı restorasyon çalışmaları yürütüldüğünü dile getiren Patrik, bu çalışmaların yaz aylarına doğru tamamlanmasının beklendiği belirterek, "O zamana kadar, okulun nihai faaliyet çerçevesinin belirlenmiş ve gerekli iznin verilmiş olmasını umuyoruz. Böylece 55 yıl sonra yeniden öğrenci kabul edebilecektir. Ve Sayın Cumhurbaşkanını, Patrikhanemizin bu tarihi eğitim kurumunun yeniden açılışını birlikte gerçekleştirmek üzere davet edeceğiz" cümlelerini dile getirdi.'Trump bizi büyük bir sıcaklıkla karşıladı'Yunan basınına konuşan Bartholomeos, ABD'ye yaptığı ziyarette Başkan Donald Trump ile görüşmesi hakkında da konuştu.Trump ile ilk görüşmesinin samimi bir atmosfer içinde gerçekleştiğini dile getiren Bartholomeos, Patrihane'nin girişimlerine, hizmetlerine ve misyonuna ilişkin konuştuklarını aktardı.Bartholomeos konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/rus-dis-istihbarati-fener-rum-patrigi-bartholomeos-cubbeli-bir-deccal-1102675531.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bartholomeos, türkiye, fener rum patriği bartholomeos, abd, heybeliada ruhban okulu, donald trump