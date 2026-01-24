Patrik Bartholomeos’tan Heybeliada Ruhban Okulu açıklaması: 'Çalışmaların yaz aylarında tamamlanması bekleniyor'
16:57 24.01.2026 (güncellendi: 17:00 24.01.2026)
© Barış Yılmaz
Fener Rum Patrikhanesi Patriği Bartholomeos Yunan basınına verdiği demeçte, Heybeliada Ruhban Okulu'nun yakın zamanda yeniden açılmasına yönelik emareler olduğuna ilişkin iyimser olduğunu dile getirdi.
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Heybeliada Ruhban Okulu'nun açıklamasına yönelik bazı sorunlar bulunduğunu ancak yine de önemli ilerleme kaydedildiği belirterek gerekli siyasi iradenin mevcut olduğunu gördüklerini ifade etti.
Yunan basınına verdiği röportajda, "Heybeliada Ruhban Okulu’nun yakın zamanda yeniden açılmasına dair somut emareler bulunduğunu düşünüyor musunuz ve Türk makamlarıyla olan iş birliğinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Bartholomeos, şu cümleleri kaydetti:
Size iyimserliğimi ifade etmekten başka bir şey yapamam. Okulumuzun yeniden açılması meselesi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın inisiyatifiyle yeniden gündeme gelmiştir. Kendisi, bu amaç doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığı ile Patrikhane arasında diyaloğun başlatılması için Millî Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin’e ilgili talimatı vermiştir. İlk adım, 2024 yılının Mayıs ayında Sayın Bakan’ın Ruhban Okulumuzu ziyaret etmesiyle atılmış ve o tarihten bu yana iki taraf arasında birçok görüşme gerçekleştirilmiştir. Bazı meselelerin halen çözülmesi gerekse de önemli ilerleme kaydedildiğine inanıyorum. Ancak gerekli siyasi iradenin mevcut olduğu görülmektedir. Bu da bizlere yakın zamanda devlet makamlarından sevindirici haberin geleceği umudunu vermektedir.
Kapsamlı restorasyon çalışmaları yürütüldüğünü dile getiren Patrik, bu çalışmaların yaz aylarına doğru tamamlanmasının beklendiği belirterek, "O zamana kadar, okulun nihai faaliyet çerçevesinin belirlenmiş ve gerekli iznin verilmiş olmasını umuyoruz. Böylece 55 yıl sonra yeniden öğrenci kabul edebilecektir. Ve Sayın Cumhurbaşkanını, Patrikhanemizin bu tarihi eğitim kurumunun yeniden açılışını birlikte gerçekleştirmek üzere davet edeceğiz" cümlelerini dile getirdi.
'Trump bizi büyük bir sıcaklıkla karşıladı'
Yunan basınına konuşan Bartholomeos, ABD'ye yaptığı ziyarette Başkan Donald Trump ile görüşmesi hakkında da konuştu.
Trump ile ilk görüşmesinin samimi bir atmosfer içinde gerçekleştiğini dile getiren Bartholomeos, Patrihane'nin girişimlerine, hizmetlerine ve misyonuna ilişkin konuştuklarını aktardı.
Bartholomeos konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:
Bizi büyük bir sıcaklıkla karşıladı ve Ekümenik Patrikhane’nin meselelerine büyük ilgi gösterdi. Aynı şekilde ABD Başkan Yardımcısı ile Başkan’ın Oval Ofis’teki toplantıya katılan diğer yakın çalışma arkadaşları da aynı ilgiyi gösterdiler. En iyi izlenimlerle ayrıldık ve daha önce bazı ABD Başkanlarının seleflerinde olduğu gibi, bu misafirperverliği kendi makamımızda, Fener’de, karşılayabilmeyi umuyoruz.