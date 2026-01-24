Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/mit-baskani-kalin-istanbulda-hamas-heyetiyle-gazze-baris-planini-gorustu-1103012680.html
MİT Başkanı Kalın, İstanbul'da Hamas heyetiyle Gazze Barış Planı'nı görüştü
MİT Başkanı Kalın, İstanbul'da Hamas heyetiyle Gazze Barış Planı'nı görüştü
Sputnik Türkiye
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul'da, Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyeti ile... 24.01.2026
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgide, görüşmede ikinci aşamasına geçilen Gazze Barış Planı'nın ele alındığı kaydedildi.İki heyet arasında insani yardımların artırılması, Refah Sınır Kapısı'nın iki taraflı açılması, Gazze Ulusal İdare Komisyonu'nun (NCAG) göreve başlaması ve diğer konularda istişare içerisinde çalışılması konusunda mutabık kalındığı aktarıldı.Görüşmede ayrıca Hamas heyetinin Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanması için bugüne kadarki arabulucu ve garantörlüğü ile Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasında Türkiye'nin belirginleşen rolü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ilettiği belirtildi.
MİT Başkanı Kalın, İstanbul'da Hamas heyetiyle Gazze Barış Planı'nı görüştü

22:32 24.01.2026 (güncellendi: 22:34 24.01.2026)
© AACumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2026
© AA
Abone ol
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul'da, Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyeti ile görüştü.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgide, görüşmede ikinci aşamasına geçilen Gazze Barış Planı'nın ele alındığı kaydedildi.
İki heyet arasında insani yardımların artırılması, Refah Sınır Kapısı'nın iki taraflı açılması, Gazze Ulusal İdare Komisyonu'nun (NCAG) göreve başlaması ve diğer konularda istişare içerisinde çalışılması konusunda mutabık kalındığı aktarıldı.
Görüşmede ayrıca Hamas heyetinin Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanması için bugüne kadarki arabulucu ve garantörlüğü ile Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasında Türkiye'nin belirginleşen rolü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ilettiği belirtildi.
