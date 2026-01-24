Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/italya-basbakani-meloniden-trumpa-tepki-natonun-afganistandaki-katkilarini-kucumseyen-aciklamalar-1103013100.html
İtalya Başbakanı Meloni'den Trump'a tepki: 'NATO'nun Afganistan’daki katkılarını küçümseyen açıklamalar kabul edilemez'
İtalya Başbakanı Meloni'den Trump'a tepki: 'NATO'nun Afganistan’daki katkılarını küçümseyen açıklamalar kabul edilemez'
Sputnik Türkiye
İtalya Başbakanı Meloni, ABD Başkanı Trump'ın Afganistan'daki operasyon esnasında NATO ülkelerinin yeterli desteği vermediği yönündeki açıklamaları şaşkınlıkla... 24.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-24T22:54+0300
2026-01-24T22:54+0300
poli̇ti̇ka
nato
amerika birleşik devletleri
afganistan
donald trump
giorgia meloni
keir starmer
i̇ngiltere
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0e/1100184878_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_565465a077148ae06f495388d270b4ac.jpg
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO müttefiklerinin Afganistan’daki operasyonlarda 'cephe hattından uzak durduğu' yönündeki sözlerine tepki göstererek, bu açıklamaların ittifak içindeki dayanışmayı ve müttefiklerin fedakârlıklarını görmezden geldiğini vurguladı.Meloni'nin sosyal medya hesabından açılan açıklamada şu cümleler yer aldı:'53 İtalyan askeri hayatını kaybetti, 700'den fazlası yaralandı'Meloni söz konusu açıklamasında Afganistan görevi boyunca 53 İtalyan askerinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.Meloni açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:İngiltere'de tepki vermişti: 'Aşağılayıcı ve korkunç'İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İngiliz askerleri dahil NATO güçlerinin Afganistan'daki rolüne ilişkin açıklamalarını 'aşağılayıcı ve korkunç' olarak niteleyerek bu açıklamalar nedeniyle özür dilenmesi gerektiğini belirtmişti.Starmer, yerel basına yaptığı açıklamada, İngiliz kuvvetleri dahil NATO güçlerinin Afganistan'daki rolünü küçümsediği gerekçesiyle Trump'ı eleştirmişti.Trump'ın açıklamalarının, Afganistan'da hayatını kaybeden ya da yaralanan askerlerin ailelerini derinden incittiğini vurgulayan Starmer, "Başkan Trump'ın sözlerini aşağılayıcı ve açıkçası korkunç buluyorum. Eğer böyle bir açıklamayı ben yapmış olsaydım, kesinlikle özür dilerdim" ifadelerini kullanmıştı.Trump ne demişti?ABD Başkanı Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada, NATO müttefiklerinin Afganistan'da 'cephe hattından uzak durduğunu' belirtmiş ve NATO'nun gerektiğinde 'ABD'nin yanında olup olmayacağından emin olmadığını' söylemişti.Trump, "Onlara hiç ihtiyacımız olmadı. Onlardan hiçbir zaman gerçekten bir şey istemedik. Afganistan'a asker gönderdiklerini söylediler ve gönderdiler de ama biraz geride, cepheden biraz uzakta kaldılar" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/starmer-ve-trump-arktikte-guvenligin-artirilmasi-konusunu-gorustu-1103012819.html
amerika birleşik devletleri
afganistan
i̇ngiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0e/1100184878_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_110dd50431796c17a650df2448117e8f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
nato, amerika birleşik devletleri, afganistan, donald trump, giorgia meloni, keir starmer, i̇ngiltere
nato, amerika birleşik devletleri, afganistan, donald trump, giorgia meloni, keir starmer, i̇ngiltere

İtalya Başbakanı Meloni'den Trump'a tepki: 'NATO'nun Afganistan’daki katkılarını küçümseyen açıklamalar kabul edilemez'

22:54 24.01.2026
© AP Photo / Evan Vucciİtalya Başbakanı Meloni ve ABD Başkanı Trump
İtalya Başbakanı Meloni ve ABD Başkanı Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Abone ol
İtalya Başbakanı Meloni, ABD Başkanı Trump'ın Afganistan'daki operasyon esnasında NATO ülkelerinin yeterli desteği vermediği yönündeki açıklamaları şaşkınlıkla öğrendiklerini dile getirdi.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO müttefiklerinin Afganistan’daki operasyonlarda 'cephe hattından uzak durduğu' yönündeki sözlerine tepki göstererek, bu açıklamaların ittifak içindeki dayanışmayı ve müttefiklerin fedakârlıklarını görmezden geldiğini vurguladı.
Meloni'nin sosyal medya hesabından açılan açıklamada şu cümleler yer aldı:

İtalyan hükümeti, Başkan Trump’ın NATO müttefiklerinin Afganistan’daki operasyonlar sırasında ''cephe hattından uzak durduğu' yönündeki açıklamalarını şaşkınlıkla öğrenmiştir.

11 Eylül 2001’deki terör saldırılarının ardından NATO, tarihinde ilk ve tek kez 5. Madde’yi yürürlüğe koymuştur. Bu, Amerika Birleşik Devletleri’ne yönelik olağanüstü bir dayanışma göstergesidir.

Terörü besleyen unsurlara karşı yürütülen bu kapsamlı operasyonda İtalya, müttefikleriyle birlikte derhal karşılık vermiş; binlerce asker konuşlandırmış ve uluslararası misyonun en kritik operasyon alanlarından biri olan Batı Bölgesel Komutanlığı’nın tüm sorumluluğunu üstlenmiştir.

'53 İtalyan askeri hayatını kaybetti, 700'den fazlası yaralandı'

Meloni söz konusu açıklamasında Afganistan görevi boyunca 53 İtalyan askerinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.
Meloni açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:

Yaklaşık yirmi yıl süren bu angajman boyunca ülkemiz, tartışmaya açık olmayan bir bedel ödemiştir. Muharebe operasyonları, güvenlik görevleri ve Afgan güçlerinin eğitimi programları kapsamında görev yaparken 53 İtalyan askeri hayatını kaybetmiş, 700’den fazlası ise yaralanmıştır.

Bu nedenle, özellikle bir müttefik ülkeden gelmesi durumunda, NATO ülkelerinin Afganistan’daki katkılarını küçümseyen açıklamalar kabul edilemez.

İtalya ile Amerika Birleşik Devletleri, ortak değerlere ve tarihsel iş birliğine dayanan sağlam bir dostlukla bağlıdır. Bu dostluk, karşı karşıya olunan çok sayıdaki meydan okuma karşısında bugün her zamankinden daha da gereklidir. Ancak dostluk saygı gerektirir. Bu da Atlantik İttifakı’nın temelini oluşturan dayanışmanın sürdürülmesi için vazgeçilmez bir koşuldur.

İngiltere'de tepki vermişti: 'Aşağılayıcı ve korkunç'

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İngiliz askerleri dahil NATO güçlerinin Afganistan'daki rolüne ilişkin açıklamalarını 'aşağılayıcı ve korkunç' olarak niteleyerek bu açıklamalar nedeniyle özür dilenmesi gerektiğini belirtmişti.
Starmer, yerel basına yaptığı açıklamada, İngiliz kuvvetleri dahil NATO güçlerinin Afganistan'daki rolünü küçümsediği gerekçesiyle Trump'ı eleştirmişti.
Trump'ın açıklamalarının, Afganistan'da hayatını kaybeden ya da yaralanan askerlerin ailelerini derinden incittiğini vurgulayan Starmer, "Başkan Trump'ın sözlerini aşağılayıcı ve açıkçası korkunç buluyorum. Eğer böyle bir açıklamayı ben yapmış olsaydım, kesinlikle özür dilerdim" ifadelerini kullanmıştı.

Trump ne demişti?

ABD Başkanı Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada, NATO müttefiklerinin Afganistan'da 'cephe hattından uzak durduğunu' belirtmiş ve NATO'nun gerektiğinde 'ABD'nin yanında olup olmayacağından emin olmadığını' söylemişti.
Trump, "Onlara hiç ihtiyacımız olmadı. Onlardan hiçbir zaman gerçekten bir şey istemedik. Afganistan'a asker gönderdiklerini söylediler ve gönderdiler de ama biraz geride, cepheden biraz uzakta kaldılar" demişti.
Starmer ve Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2026
DÜNYA
Starmer ve Trump, Arktik’te güvenliğin artırılması konusunu görüştü
Dün, 22:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала