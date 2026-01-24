İtalya Başbakanı Meloni'den Trump'a tepki: 'NATO'nun Afganistan’daki katkılarını küçümseyen açıklamalar kabul edilemez'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/italya-basbakani-meloniden-trumpa-tepki-natonun-afganistandaki-katkilarini-kucumseyen-aciklamalar-1103013100.html
İtalya Başbakanı Meloni, ABD Başkanı Trump'ın Afganistan'daki operasyon esnasında NATO ülkelerinin yeterli desteği vermediği yönündeki açıklamaları şaşkınlıkla...
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO müttefiklerinin Afganistan’daki operasyonlarda 'cephe hattından uzak durduğu' yönündeki sözlerine tepki göstererek, bu açıklamaların ittifak içindeki dayanışmayı ve müttefiklerin fedakârlıklarını görmezden geldiğini vurguladı.Meloni'nin sosyal medya hesabından açılan açıklamada şu cümleler yer aldı:'53 İtalyan askeri hayatını kaybetti, 700'den fazlası yaralandı'Meloni söz konusu açıklamasında Afganistan görevi boyunca 53 İtalyan askerinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.Meloni açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:İngiltere'de tepki vermişti: 'Aşağılayıcı ve korkunç'İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İngiliz askerleri dahil NATO güçlerinin Afganistan'daki rolüne ilişkin açıklamalarını 'aşağılayıcı ve korkunç' olarak niteleyerek bu açıklamalar nedeniyle özür dilenmesi gerektiğini belirtmişti.Starmer, yerel basına yaptığı açıklamada, İngiliz kuvvetleri dahil NATO güçlerinin Afganistan'daki rolünü küçümsediği gerekçesiyle Trump'ı eleştirmişti.Trump'ın açıklamalarının, Afganistan'da hayatını kaybeden ya da yaralanan askerlerin ailelerini derinden incittiğini vurgulayan Starmer, "Başkan Trump'ın sözlerini aşağılayıcı ve açıkçası korkunç buluyorum. Eğer böyle bir açıklamayı ben yapmış olsaydım, kesinlikle özür dilerdim" ifadelerini kullanmıştı.Trump ne demişti?ABD Başkanı Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada, NATO müttefiklerinin Afganistan'da 'cephe hattından uzak durduğunu' belirtmiş ve NATO'nun gerektiğinde 'ABD'nin yanında olup olmayacağından emin olmadığını' söylemişti.Trump, "Onlara hiç ihtiyacımız olmadı. Onlardan hiçbir zaman gerçekten bir şey istemedik. Afganistan'a asker gönderdiklerini söylediler ve gönderdiler de ama biraz geride, cepheden biraz uzakta kaldılar" demişti.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO müttefiklerinin Afganistan’daki operasyonlarda 'cephe hattından uzak durduğu' yönündeki sözlerine tepki göstererek, bu açıklamaların ittifak içindeki dayanışmayı ve müttefiklerin fedakârlıklarını görmezden geldiğini vurguladı.
Meloni'nin sosyal medya hesabından açılan açıklamada şu cümleler yer aldı:
İtalyan hükümeti, Başkan Trump’ın NATO müttefiklerinin Afganistan’daki operasyonlar sırasında ''cephe hattından uzak durduğu' yönündeki açıklamalarını şaşkınlıkla öğrenmiştir.
11 Eylül 2001’deki terör saldırılarının ardından NATO, tarihinde ilk ve tek kez 5. Madde’yi yürürlüğe koymuştur. Bu, Amerika Birleşik Devletleri’ne yönelik olağanüstü bir dayanışma göstergesidir.
Terörü besleyen unsurlara karşı yürütülen bu kapsamlı operasyonda İtalya, müttefikleriyle birlikte derhal karşılık vermiş; binlerce asker konuşlandırmış ve uluslararası misyonun en kritik operasyon alanlarından biri olan Batı Bölgesel Komutanlığı’nın tüm sorumluluğunu üstlenmiştir.
'53 İtalyan askeri hayatını kaybetti, 700'den fazlası yaralandı'
Meloni söz konusu açıklamasında Afganistan görevi boyunca 53 İtalyan askerinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.
Meloni açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:
Yaklaşık yirmi yıl süren bu angajman boyunca ülkemiz, tartışmaya açık olmayan bir bedel ödemiştir. Muharebe operasyonları, güvenlik görevleri ve Afgan güçlerinin eğitimi programları kapsamında görev yaparken 53 İtalyan askeri hayatını kaybetmiş, 700’den fazlası ise yaralanmıştır.
Bu nedenle, özellikle bir müttefik ülkeden gelmesi durumunda, NATO ülkelerinin Afganistan’daki katkılarını küçümseyen açıklamalar kabul edilemez.
İtalya ile Amerika Birleşik Devletleri, ortak değerlere ve tarihsel iş birliğine dayanan sağlam bir dostlukla bağlıdır. Bu dostluk, karşı karşıya olunan çok sayıdaki meydan okuma karşısında bugün her zamankinden daha da gereklidir. Ancak dostluk saygı gerektirir. Bu da Atlantik İttifakı’nın temelini oluşturan dayanışmanın sürdürülmesi için vazgeçilmez bir koşuldur.
İngiltere'de tepki vermişti: 'Aşağılayıcı ve korkunç'
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İngiliz askerleri dahil NATO güçlerinin Afganistan'daki rolüne ilişkin açıklamalarını 'aşağılayıcı ve korkunç' olarak niteleyerek bu açıklamalar nedeniyle özür dilenmesi gerektiğini belirtmişti.
Starmer, yerel basına yaptığı açıklamada, İngiliz kuvvetleri dahil NATO güçlerinin Afganistan'daki rolünü küçümsediği gerekçesiyle Trump'ı eleştirmişti.
Trump'ın açıklamalarının, Afganistan'da hayatını kaybeden ya da yaralanan askerlerin ailelerini derinden incittiğini vurgulayan Starmer, "Başkan Trump'ın sözlerini aşağılayıcı ve açıkçası korkunç buluyorum. Eğer böyle bir açıklamayı ben yapmış olsaydım, kesinlikle özür dilerdim" ifadelerini kullanmıştı.
ABD Başkanı Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada, NATO müttefiklerinin Afganistan'da 'cephe hattından uzak durduğunu' belirtmiş ve NATO'nun gerektiğinde 'ABD'nin yanında olup olmayacağından emin olmadığını' söylemişti.
Trump, "Onlara hiç ihtiyacımız olmadı. Onlardan hiçbir zaman gerçekten bir şey istemedik. Afganistan'a asker gönderdiklerini söylediler ve gönderdiler de ama biraz geride, cepheden biraz uzakta kaldılar" demişti.