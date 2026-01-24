İtalya Başbakanı Meloni'den Trump'a tepki: 'NATO'nun Afganistan’daki katkılarını küçümseyen açıklamalar kabul edilemez'

Yaklaşık yirmi yıl süren bu angajman boyunca ülkemiz, tartışmaya açık olmayan bir bedel ödemiştir. Muharebe operasyonları, güvenlik görevleri ve Afgan güçlerinin eğitimi programları kapsamında görev yaparken 53 İtalyan askeri hayatını kaybetmiş, 700’den fazlası ise yaralanmıştır.

Bu nedenle, özellikle bir müttefik ülkeden gelmesi durumunda, NATO ülkelerinin Afganistan’daki katkılarını küçümseyen açıklamalar kabul edilemez.

İtalya ile Amerika Birleşik Devletleri, ortak değerlere ve tarihsel iş birliğine dayanan sağlam bir dostlukla bağlıdır. Bu dostluk, karşı karşıya olunan çok sayıdaki meydan okuma karşısında bugün her zamankinden daha da gereklidir. Ancak dostluk saygı gerektirir. Bu da Atlantik İttifakı’nın temelini oluşturan dayanışmanın sürdürülmesi için vazgeçilmez bir koşuldur.