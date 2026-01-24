https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/istanbullular-dikkat-uskudar-samandira-metrosu-bu-tarihlerde-kapali-1103001549.html

İstanbullular dikkat: Üsküdar-Samandıra metrosu bu tarihlerde kapalı

Üsküdar–Samandıra Metro Hattı, uzatma etabının entegrasyon çalışmaları kapsamında yapılacak zorunlu testler nedeniyle iki gün hizmet veremeyecek.

Üsküdar–Samandıra Metro Hattı’nda uzatma etabının entegrasyon çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda yapılacak zorunlu testler nedeniyle metro hattında işletme düzenlemesine gidildi. Testler sebebiyle hat gece saatlerinde kapatıldı.Hizmet ne zaman başlayacak?Yetkililer, testler nedeniyle Üsküdar–Samandıra Metro Hattı’nda pazartesi sabah 06.00’ya kadar hizmet verilemeyeceğini duyurdu. Böylece hat, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri boyunca kapalı olacak.Metro İstanbul’dan resmi açıklamaMetro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, M5 Üsküdar–Samandıra Metro Hattı’ndaki Samandıra Merkez–Sultanbeyli uzatma etabının hizmete açılmasıyla Üsküdar ile Sultanbeyli arasındaki ulaşım süresinin 150 dakikadan 50 dakikaya düşeceği belirtildi.Açıklamada, entegrasyon çalışmaları kapsamında yapılması zorunlu testler nedeniyle işletme düzenlemesine gidildiği ifade edilerek şu ifadelere yer verildi:“23 Ocak Cuma günü saat 00.00 itibarıyla hat geçici olarak işletmeye kapatılacak. 24 Ocak Cumartesi, 25 Ocak Pazar günleri hizmet verilemeyecek ve bu günlerde Gece Metrosu hizmeti sunulamayacak. 26 Ocak Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla hat yeniden işletmeye açılacaktır.”Ulaşım İETT otobüsleriyle sağlanacakMetro hattının kapalı olduğu süre boyunca, güzergâhtaki ulaşım İETT otobüsleri ile sağlanacak.

