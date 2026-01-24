https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/istanbullular-dikkat-uskudar-samandira-metrosu-bu-tarihlerde-kapali-1103001549.html
İstanbullular dikkat: Üsküdar-Samandıra metrosu bu tarihlerde kapalı
İstanbullular dikkat: Üsküdar-Samandıra metrosu bu tarihlerde kapalı
Sputnik Türkiye
Üsküdar–Samandıra Metro Hattı, uzatma etabının entegrasyon çalışmaları kapsamında yapılacak zorunlu testler nedeniyle iki gün hizmet veremeyecek. Metro... 24.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-24T12:09+0300
2026-01-24T12:09+0300
2026-01-24T12:09+0300
türki̇ye
i̇stanbul
metro
sultanbeyli
metro i̇stanbul
i̇ett
metro
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/07/1098427430_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4470df72977c18b56953016b924d7db9.jpg
Üsküdar–Samandıra Metro Hattı’nda uzatma etabının entegrasyon çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda yapılacak zorunlu testler nedeniyle metro hattında işletme düzenlemesine gidildi. Testler sebebiyle hat gece saatlerinde kapatıldı.Hizmet ne zaman başlayacak?Yetkililer, testler nedeniyle Üsküdar–Samandıra Metro Hattı’nda pazartesi sabah 06.00’ya kadar hizmet verilemeyeceğini duyurdu. Böylece hat, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri boyunca kapalı olacak.Metro İstanbul’dan resmi açıklamaMetro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, M5 Üsküdar–Samandıra Metro Hattı’ndaki Samandıra Merkez–Sultanbeyli uzatma etabının hizmete açılmasıyla Üsküdar ile Sultanbeyli arasındaki ulaşım süresinin 150 dakikadan 50 dakikaya düşeceği belirtildi.Açıklamada, entegrasyon çalışmaları kapsamında yapılması zorunlu testler nedeniyle işletme düzenlemesine gidildiği ifade edilerek şu ifadelere yer verildi:“23 Ocak Cuma günü saat 00.00 itibarıyla hat geçici olarak işletmeye kapatılacak. 24 Ocak Cumartesi, 25 Ocak Pazar günleri hizmet verilemeyecek ve bu günlerde Gece Metrosu hizmeti sunulamayacak. 26 Ocak Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla hat yeniden işletmeye açılacaktır.”Ulaşım İETT otobüsleriyle sağlanacakMetro hattının kapalı olduğu süre boyunca, güzergâhtaki ulaşım İETT otobüsleri ile sağlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/akaryakitta-fiyat-degisecek-benzine-zam-icin-tarih-verildi-1103001159.html
türki̇ye
i̇stanbul
sultanbeyli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/07/1098427430_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_eaba84e9a45060950f811e0b9d417141.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul, metro, sultanbeyli, metro i̇stanbul, i̇ett, metro
i̇stanbul, metro, sultanbeyli, metro i̇stanbul, i̇ett, metro
İstanbullular dikkat: Üsküdar-Samandıra metrosu bu tarihlerde kapalı
Üsküdar–Samandıra Metro Hattı, uzatma etabının entegrasyon çalışmaları kapsamında yapılacak zorunlu testler nedeniyle iki gün hizmet veremeyecek. Metro İstanbul’un açıklamasına göre hat, 23 Ocak Cuma 00.00’dan 26 Ocak Pazartesi 06.00’ya kadar kapalı olacak.
Üsküdar–Samandıra Metro Hattı’nda uzatma etabının entegrasyon çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda yapılacak zorunlu testler nedeniyle metro hattında işletme düzenlemesine gidildi. Testler sebebiyle hat gece saatlerinde kapatıldı.
Hizmet ne zaman başlayacak?
Yetkililer, testler nedeniyle Üsküdar–Samandıra Metro Hattı’nda pazartesi sabah 06.00’ya kadar hizmet verilemeyeceğini duyurdu. Böylece hat, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri boyunca kapalı olacak.
Metro İstanbul’dan resmi açıklama
Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, M5 Üsküdar–Samandıra Metro Hattı’ndaki Samandıra Merkez–Sultanbeyli uzatma etabının hizmete açılmasıyla Üsküdar ile Sultanbeyli arasındaki ulaşım süresinin 150 dakikadan 50 dakikaya düşeceği belirtildi.
Açıklamada, entegrasyon çalışmaları kapsamında yapılması zorunlu testler nedeniyle işletme düzenlemesine gidildiği ifade edilerek şu ifadelere yer verildi:
“23 Ocak Cuma günü saat 00.00 itibarıyla hat geçici olarak işletmeye kapatılacak. 24 Ocak Cumartesi, 25 Ocak Pazar günleri hizmet verilemeyecek ve bu günlerde Gece Metrosu hizmeti sunulamayacak. 26 Ocak Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla hat yeniden işletmeye açılacaktır.”
Ulaşım İETT otobüsleriyle sağlanacak
Metro hattının kapalı olduğu süre boyunca, güzergâhtaki ulaşım İETT otobüsleri ile sağlanacak.