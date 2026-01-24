https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/akaryakitta-fiyat-degisecek-benzine-zam-icin-tarih-verildi-1103001159.html

Akaryakıtta fiyat değişecek: Benzine zam için tarih verildi

Benzin fiyatları bir kez daha yükseliyor. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle benzine salı gününden itibaren... 24.01.2026, Sputnik Türkiye

Akaryakıt fiyatlarında artış sürüyor. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt ürünlerine zam olarak yansımaya devam ediyor. Benzine salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,11 kuruş zam geliyor.Pompa fiyatları artacakSöz konusu zam, pompa satış fiyatlarına da yansıyacak. Artışla birlikte benzin fiyatlarının şehir bazında yeniden güncellenmesi bekleniyor.Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul – Avrupa Yakasıİstanbul – Anadolu YakasıAnkaraİzmir

