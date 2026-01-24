Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/akaryakitta-fiyat-degisecek-benzine-zam-icin-tarih-verildi-1103001159.html
Akaryakıtta fiyat değişecek: Benzine zam için tarih verildi
Akaryakıtta fiyat değişecek: Benzine zam için tarih verildi
Sputnik Türkiye
Benzin fiyatları bir kez daha yükseliyor. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle benzine salı gününden itibaren... 24.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-24T11:48+0300
2026-01-24T11:48+0300
ekonomi̇
akaryakıt
akaryakıt fiyatları
akaryakıt zammı
benzin
benzin fiyatları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097306813_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d6b78b862323bcd6f23744422534e2ba.jpg
Akaryakıt fiyatlarında artış sürüyor. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt ürünlerine zam olarak yansımaya devam ediyor. Benzine salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,11 kuruş zam geliyor.Pompa fiyatları artacakSöz konusu zam, pompa satış fiyatlarına da yansıyacak. Artışla birlikte benzin fiyatlarının şehir bazında yeniden güncellenmesi bekleniyor.Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul – Avrupa Yakasıİstanbul – Anadolu YakasıAnkaraİzmir
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/vadeleri-sona-eren--kur-korumali-mevduat-hesaplarla-ilgili-tebligler-yururlukten-kaldirildi-1103000170.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097306813_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_55e0995b4af829932db2535b25a7bf39.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
akaryakıt, akaryakıt fiyatları, akaryakıt zammı, benzin, benzin fiyatları
akaryakıt, akaryakıt fiyatları, akaryakıt zammı, benzin, benzin fiyatları

Akaryakıtta fiyat değişecek: Benzine zam için tarih verildi

11:48 24.01.2026
© AA / İsmail AslandağBenzin ve motorinde yeni fiyatlar: 25 Haziran güncel akaryakıt listesi
Benzin ve motorinde yeni fiyatlar: 25 Haziran güncel akaryakıt listesi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2026
© AA / İsmail Aslandağ
Abone ol
Benzin fiyatları bir kez daha yükseliyor. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle benzine salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,11 kuruş zam yapılacak.
Akaryakıt fiyatlarında artış sürüyor. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt ürünlerine zam olarak yansımaya devam ediyor. Benzine salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,11 kuruş zam geliyor.

Pompa fiyatları artacak

Söz konusu zam, pompa satış fiyatlarına da yansıyacak. Artışla birlikte benzin fiyatlarının şehir bazında yeniden güncellenmesi bekleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul – Avrupa Yakası

Benzin: 54,10 lira
Motorin: 57,34 lira
LPG: 29,29 lira

İstanbul – Anadolu Yakası

Benzin: 53,92 lira
Motorin: 57,16 lira
LPG: 28,69 lira

Ankara

Benzin: 55 lira
Motorin: 58,42 lira
LPG: 29,17 lira

İzmir

Benzin: 55,27 lira
Motorin: 58,69 lira
LPG: 29,09 lira
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2026
EKONOMİ
Kur Korumalı Mevduat dönemi sona erdi: Vadeleri sona eren KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
10:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала