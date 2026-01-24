https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/akaryakitta-fiyat-degisecek-benzine-zam-icin-tarih-verildi-1103001159.html
Akaryakıtta fiyat değişecek: Benzine zam için tarih verildi
Akaryakıt fiyatlarında artış sürüyor. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt ürünlerine zam olarak yansımaya devam ediyor. Benzine salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,11 kuruş zam geliyor.Pompa fiyatları artacakSöz konusu zam, pompa satış fiyatlarına da yansıyacak. Artışla birlikte benzin fiyatlarının şehir bazında yeniden güncellenmesi bekleniyor.Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul – Avrupa Yakasıİstanbul – Anadolu YakasıAnkaraİzmir
Akaryakıt fiyatlarında artış sürüyor. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt ürünlerine zam olarak yansımaya devam ediyor. Benzine salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,11 kuruş zam geliyor.
Söz konusu zam, pompa satış fiyatlarına da yansıyacak. Artışla birlikte benzin fiyatlarının şehir bazında yeniden güncellenmesi bekleniyor.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul – Anadolu Yakası