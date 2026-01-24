https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/fitch-turkiyenin-kredi-notu-gorunumunu-duragandan-pozitife-cevirdi-1102997891.html
Fitch, Türkiye'nin kredi notu görünümünü 'durağan'dan 'pozitif'e çevirdi
Fitch, Türkiye'nin kredi notu görünümünü 'durağan'dan 'pozitif'e çevirdi
Sputnik Türkiye
Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü 'durağan'dan 'pozitif'e çevirdi 24.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-24T01:36+0300
2026-01-24T01:36+0300
2026-01-24T01:36+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101349/62/1013496200_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ad2a0335a225fb750e4b8fe2dceb06c0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101349/62/1013496200_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f31d1652613dcfdb8fb966d8f1d6743a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fitch ratings
Fitch, Türkiye'nin kredi notu görünümünü 'durağan'dan 'pozitif'e çevirdi
Ayrıntılar geliyor
Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü 'durağan'dan 'pozitif'e çevirdi