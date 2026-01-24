Türkiye
EKONOMİ
Fitch, Türkiye'nin kredi notu görünümünü 'durağan'dan 'pozitif'e çevirdi
Fitch, Türkiye'nin kredi notu görünümünü 'durağan'dan 'pozitif'e çevirdi
Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü 'durağan'dan 'pozitif'e çevirdi 24.01.2026, Sputnik Türkiye
01:36 24.01.2026
Ayrıntılar geliyor
Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü 'durağan'dan 'pozitif'e çevirdi
