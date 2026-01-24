Bayraktar: Bu yıl ilk kez Akkuyu NGS'den elektrik üreteceğiz

Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) ilişkin açıklamalarda bulundu.Açıklamasında Bayraktar, bu yıl Türkiye'de ilk kez nükleer santralde elektrik üretileceğini açıklayarak şunları söyledi:
© AA / Muhammed Enes YıldırımAlparslan Bayraktar
© AA / Muhammed Enes Yıldırım
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu yıl Türkiye'de ilk kez Akkuyu Nükleer Santralinde elektrik üretileceğini açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) ilişkin açıklamalarda bulundu.
Açıklamasında Bayraktar, bu yıl Türkiye'de ilk kez nükleer santralde elektrik üretileceğini açıklayarak şunları söyledi:

"Türkiye'nin 70 yıllık rüyası Akkuyu Nükleer Güç Santrali. Pazartesi günü Akkuyu'daydım. Birinci ünite yüzde 99 olarak inşaatı tamamlanmış durumda. Ana muhalefet o kadar her şeyden kopuk ki, yüzde 99'u bitmiş bir proje için çıktı birisi dedi ki 'Efendim bu proje derhal durdurulsun, iptal edilsin.' Yüzde 99'u bitmiş bir projeden bahsediyorum. Hep böyle dedikleri için 1950'lerde rahmetli Menderes döneminde başlayan Türkiye'nin nükleer yolculuğunda 1 tane nükleer santralimiz yoktu maalesef. Bu sene, 2026'da biz Türkiye'de ilk kez nükleer santralde, nükleer reaktörden elektrik üreteceğiz Akkuyu'dan. Dünyada 400 tane santral var çalışan, burnumuzun dibinde Ermenistan'da santral var. Bu taraftan çıkın Bulgaristan'da, Romanya'da, Macaristan'da var. Fransa'nın elektriğinin yüzde 75'i nükleerden geliyor. Türkiye'ye gelince 'Efendim Türkiye nükleer yapmasın.' Bugün dünyada inşası devam eden 60 tane reaktör var. Türkiye'ye gelince 'Türkiye yapmasın.' Biz nükleer santral yapacağız. İnşallah Akkuyu'nun yanına Sinop'u, Trakya'yı koyacağız ve Türkiye'yi nükleer enerji ligine, o üst lige hep birlikte çıkaracağız."

