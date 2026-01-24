https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/fidan-ateskesin-biraz-daha-uzatilmasi-gerekebilir-1102996696.html
Fidan: Ateşkesin biraz daha uzatılması gerekebilir
Fidan: Ateşkesin biraz daha uzatılması gerekebilir
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’deki ateşkes sürecinden Gazze’ye yönelik planlardan, İran’daki protestolardan ABD’nin Grönland çıkışına kadar birçok... 24.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-24T00:07+0300
2026-01-24T00:07+0300
2026-01-24T00:07+0300
türki̇ye
hakan fidan
gazze
suriye
i̇ran
sdg
daeş
hamas
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/09/1102629421_0:41:3072:1769_1920x0_80_0_0_1c32827aa6679d5ae6db70aa3968b330.jpg
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV’de verdiği röportajda Suriye, Gazze, İran ve küresel gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, ateşkes sürecinden Gazze’ye yardım planlarına, İran’daki protestolardan ABD’nin Grönland çıkışına kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.Suriye’de ateşkes süreciSDG ile Şam arasındaki ateşkese değinen Fidan, sürecin hassasiyetine dikkat çekti. Ateşkesin uzatılmasının gündemde olduğunu belirten Fidan, şöyle konuştu:Gazze için Barış KuruluGazze’de kurulması planlanan yapıya ilişkin konuşan Fidan, Barış Kurulu’nun iki komiteden oluşacağını söyledi. “Barış Kurulu'na bağlı iki komite var. Biri Gazze'nin milli iradesini üstlenen yönetimini üstlenecek komite. Diğeri Gazze'nin sekretaryalığını üstlenecek.” ifadelerini kullandı.Gazze’nin Türkiye için öncelikli konu olduğunu vurgulayan Fidan, “Gazze acil konumuz. İşin başındayız. Refah sınır kapısı haftaya açılabilir. Türkiye Kızılay'la halihazırda kesintisiz yardım faaliyeti yürütüyor.” dedi. Barınma sorununa da değinen Fidan, “Şu anda konteynerlerin götürülme meselesi var.” ifadesini kullandı.Gazze’ye Türk askeri gidecek mi?Bu soruya da yanıt veren Fidan, İsrail’in tutumuna rağmen Türkiye’nin duruşunu sürdürdüğünü belirterek, “İsrail bizle ilgili her şeye karşı ama mücadelemiz sürecek. Gerekli şartlar oluşursa asker desteği ile ilgili bir irademiz var.” dedi.Hamas silah bırakacak mı?Fidan, bu konunun yol haritasının bir parçası olması gerektiğini belirterek, “Yol haritasının içinde olması gereken bir konu. Bizim bir numaralı önceliğimiz Gazze nüfusunun Gazze'de kalması.” açıklamasında bulundu.Trump’ın Grönland çıkışıABD eski Başkanı Donald Trump’ın Grönland ısrarını değerlendiren Fidan, şunları söyledi̇:İran’daki protestolarİran’da yaşanan gelişmelere de değinen Fidan, halkın rejime tepki verdiği yönündeki analizlerin doğru olmayabileceğini söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/rusya-abd-ve-ukrayna-heyetleri-arasinda-abu-dabide-yurutulen-gorusmelerin-ilk-turu-sona-erdi-1102995952.html
türki̇ye
gazze
suriye
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/09/1102629421_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b2ffccfd3a4b5d1fc08e1d8d1e7378bb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hakan fidan, gazze, suriye, i̇ran, sdg, daeş, hamas
hakan fidan, gazze, suriye, i̇ran, sdg, daeş, hamas
Fidan: Ateşkesin biraz daha uzatılması gerekebilir
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’deki ateşkes sürecinden Gazze’ye yönelik planlardan, İran’daki protestolardan ABD’nin Grönland çıkışına kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV’de verdiği röportajda Suriye, Gazze, İran ve küresel gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, ateşkes sürecinden Gazze’ye yardım planlarına, İran’daki protestolardan ABD’nin Grönland çıkışına kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.
SDG ile Şam arasındaki ateşkese değinen Fidan, sürecin hassasiyetine dikkat çekti. Ateşkesin uzatılmasının gündemde olduğunu belirten Fidan, şöyle konuştu:
“Ateşkese gelinen süreçte çok fazla olay var. Kısaca şunu söyleyeyim. Şu anda DAEŞ mahkumlarının Suriye'den Irak'a taşınması söz konusu. Böyle bir ortamda ateşkesin biraz daha uzatılması gerekebilir. Şu anda böyle bir talep var. Süren bir diplomasi trafiği var, biz de içindeyiz. Biz çatışma olsun istemiyoruz. Umarım olumlu bir barış süreci başlatılacaktır.”
Gazze’de kurulması planlanan yapıya ilişkin konuşan Fidan, Barış Kurulu’nun iki komiteden oluşacağını söyledi. “Barış Kurulu'na bağlı iki komite var. Biri Gazze'nin milli iradesini üstlenen yönetimini üstlenecek komite. Diğeri Gazze'nin sekretaryalığını üstlenecek.” ifadelerini kullandı.
Gazze’nin Türkiye için öncelikli konu olduğunu vurgulayan Fidan, “Gazze acil konumuz. İşin başındayız. Refah sınır kapısı haftaya açılabilir. Türkiye Kızılay'la halihazırda kesintisiz yardım faaliyeti yürütüyor.” dedi. Barınma sorununa da değinen Fidan, “Şu anda konteynerlerin götürülme meselesi var.” ifadesini kullandı.
Gazze’ye Türk askeri gidecek mi?
Bu soruya da yanıt veren Fidan, İsrail’in tutumuna rağmen Türkiye’nin duruşunu sürdürdüğünü belirterek, “İsrail bizle ilgili her şeye karşı ama mücadelemiz sürecek. Gerekli şartlar oluşursa asker desteği ile ilgili bir irademiz var.” dedi.
Hamas silah bırakacak mı?
Fidan, bu konunun yol haritasının bir parçası olması gerektiğini belirterek, “Yol haritasının içinde olması gereken bir konu. Bizim bir numaralı önceliğimiz Gazze nüfusunun Gazze'de kalması.” açıklamasında bulundu.
ABD eski Başkanı Donald Trump’ın Grönland ısrarını değerlendiren Fidan, şunları söyledi̇:
“ABD'nin bu tür özlemi ve stratejik arzusu olduğu sır değil. Bunun nasıl olması gerektiği ayrı bir konu ama Trump'ın döneminde bir atak olduğu ortada. Böyle bir toprak kaybı ittifakın dağılması anlamına gelir.”
İran’da yaşanan gelişmelere de değinen Fidan, halkın rejime tepki verdiği yönündeki analizlerin doğru olmayabileceğini söyledi:
“İran'da büyük bir ekonomik zorluk var. Halkın ekonomik problemlere gösterdiği tepkiyi rejime tepki veriliyormuş gibi anlamak da doğru bir analiz olmayabilir.”