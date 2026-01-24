https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/fidan-ateskesin-biraz-daha-uzatilmasi-gerekebilir-1102996696.html

Fidan: Ateşkesin biraz daha uzatılması gerekebilir

24.01.2026

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV’de verdiği röportajda Suriye, Gazze, İran ve küresel gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, ateşkes sürecinden Gazze’ye yardım planlarına, İran’daki protestolardan ABD’nin Grönland çıkışına kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.Suriye’de ateşkes süreciSDG ile Şam arasındaki ateşkese değinen Fidan, sürecin hassasiyetine dikkat çekti. Ateşkesin uzatılmasının gündemde olduğunu belirten Fidan, şöyle konuştu:Gazze için Barış KuruluGazze’de kurulması planlanan yapıya ilişkin konuşan Fidan, Barış Kurulu’nun iki komiteden oluşacağını söyledi. “Barış Kurulu'na bağlı iki komite var. Biri Gazze'nin milli iradesini üstlenen yönetimini üstlenecek komite. Diğeri Gazze'nin sekretaryalığını üstlenecek.” ifadelerini kullandı.Gazze’nin Türkiye için öncelikli konu olduğunu vurgulayan Fidan, “Gazze acil konumuz. İşin başındayız. Refah sınır kapısı haftaya açılabilir. Türkiye Kızılay'la halihazırda kesintisiz yardım faaliyeti yürütüyor.” dedi. Barınma sorununa da değinen Fidan, “Şu anda konteynerlerin götürülme meselesi var.” ifadesini kullandı.Gazze’ye Türk askeri gidecek mi?Bu soruya da yanıt veren Fidan, İsrail’in tutumuna rağmen Türkiye’nin duruşunu sürdürdüğünü belirterek, “İsrail bizle ilgili her şeye karşı ama mücadelemiz sürecek. Gerekli şartlar oluşursa asker desteği ile ilgili bir irademiz var.” dedi.Hamas silah bırakacak mı?Fidan, bu konunun yol haritasının bir parçası olması gerektiğini belirterek, “Yol haritasının içinde olması gereken bir konu. Bizim bir numaralı önceliğimiz Gazze nüfusunun Gazze'de kalması.” açıklamasında bulundu.Trump’ın Grönland çıkışıABD eski Başkanı Donald Trump’ın Grönland ısrarını değerlendiren Fidan, şunları söyledi̇:İran’daki protestolarİran’da yaşanan gelişmelere de değinen Fidan, halkın rejime tepki verdiği yönündeki analizlerin doğru olmayabileceğini söyledi:

