Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri arasında Abu Dabi’de yürütülen görüşmelerin ilk turu sona erdi

Abu Dabi'de Rusya, ABD ve Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla yürütülen üçlü müzakerelerin ilk turunun sona erdiği bildirildi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri arasında yürütülen müzakerelerin ilk turu tamamlandı. Reuters'ın aktardığına göre taraflar görüşmelere yarın devam edecek.Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, görüşmelerde çatışmanın sona erdirilmesine ilişkin parametrelerin ele alındığını söyledi. Associated Press'in aktardığına göre müzakereler farklı formatlarda yürütüldü; katılımcılar sık sık ayrı tematik gruplara ayrılarak belirli konuları ele aldı.BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid El Nahyan, üç ülke delegasyonlarını kabul ederek katılımcılara başarılar ve olumlu sonuçlar diledi. BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid ise, üçlü buluşmanın Ukrayna krizinin çözümüne katkı sağlamasını umduklarını ifade etti.Rusya'nın güvenlik konularındaki çalışma grubu, sabah saatlerinde Abu Dabi'ye ulaştı. Rusya Savunma Bakanlığı temsilcilerinden oluşan heyetin, gerek görülmesi halinde cuma ve cumartesi günleri temaslarını sürdüreceği bildirildi. Çalışma grubuna, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı Amiral İgor Kostyukov başkanlık ediyor.Ayrıca, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev ile ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD'de dondurulan Rus varlıkları meselesini görüşmek üzere ikili ekonomik çalışma grubu çerçevesinde bir araya geleceği bildirildi.Kremlin'de perşembe akşamı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Steve Witkoff başkanlığındaki ABD heyetiyle görüşmüştü. Görüşme sonucunda, Rusya ve ABD, Ukrayna'nın da katılımıyla güvenlik konularında ilk çalışma grubu toplantısını yapma kararı almıştı.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, ABD tarafının, Ankorage'de üzerinde uzlaşılan formüle göre "toprak meselesi" çözülmeden uzun vadeli bir anlaşmanın mümkün olmayacağını kabul ettiğini aktarmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Rusya açısından Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Donbass'tan çekilmesinin temel şart olmaya devam ettiğini ifade etmişti.
22:55 23.01.2026 (güncellendi: 23:05 23.01.2026)
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri arasında yürütülen müzakerelerin ilk turu tamamlandı. Reuters’ın aktardığına göre taraflar görüşmelere yarın devam edecek.
Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, görüşmelerde çatışmanın sona erdirilmesine ilişkin parametrelerin ele alındığını söyledi. Associated Press’in aktardığına göre müzakereler farklı formatlarda yürütüldü; katılımcılar sık sık ayrı tematik gruplara ayrılarak belirli konuları ele aldı.
BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid El Nahyan, üç ülke delegasyonlarını kabul ederek katılımcılara başarılar ve olumlu sonuçlar diledi. BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid ise, üçlü buluşmanın Ukrayna krizinin çözümüne katkı sağlamasını umduklarını ifade etti.
Rusya’nın güvenlik konularındaki çalışma grubu, sabah saatlerinde Abu Dabi’ye ulaştı. Rusya Savunma Bakanlığı temsilcilerinden oluşan heyetin, gerek görülmesi halinde cuma ve cumartesi günleri temaslarını sürdüreceği bildirildi. Çalışma grubuna, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı Amiral İgor Kostyukov başkanlık ediyor.
Ayrıca, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev ile ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD’de dondurulan Rus varlıkları meselesini görüşmek üzere ikili ekonomik çalışma grubu çerçevesinde bir araya geleceği bildirildi.
Kremlin’de perşembe akşamı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Steve Witkoff başkanlığındaki ABD heyetiyle görüşmüştü. Görüşme sonucunda, Rusya ve ABD, Ukrayna’nın da katılımıyla güvenlik konularında ilk çalışma grubu toplantısını yapma kararı almıştı.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, ABD tarafının, Ankorage’de üzerinde uzlaşılan formüle göre “toprak meselesi” çözülmeden uzun vadeli bir anlaşmanın mümkün olmayacağını kabul ettiğini aktarmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Rusya açısından Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donbass’tan çekilmesinin temel şart olmaya devam ettiğini ifade etmişti.