https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/rusya-abd-ve-ukrayna-heyetleri-arasinda-abu-dabide-yurutulen-gorusmelerin-ilk-turu-sona-erdi-1102995952.html

Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri arasında Abu Dabi’de yürütülen görüşmelerin ilk turu sona erdi

Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri arasında Abu Dabi’de yürütülen görüşmelerin ilk turu sona erdi

Sputnik Türkiye

Abu Dabi’de Rusya, ABD ve Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla yürütülen üçlü müzakerelerin ilk turunun sona erdiği bildirildi. 23.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-23T22:55+0300

2026-01-23T22:55+0300

2026-01-23T23:05+0300

dünya

birleşik arap emirlikleri (bae)

rusya

abd

ukrayna

vladimir zelenskiy

reuters

associated press (ap)

abdullah bin zayid el nahyan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/17/1102992627_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_fd4e3d77f02b0af83005d8d6970037af.jpg

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri arasında yürütülen müzakerelerin ilk turu tamamlandı. Reuters’ın aktardığına göre taraflar görüşmelere yarın devam edecek.Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, görüşmelerde çatışmanın sona erdirilmesine ilişkin parametrelerin ele alındığını söyledi. Associated Press’in aktardığına göre müzakereler farklı formatlarda yürütüldü; katılımcılar sık sık ayrı tematik gruplara ayrılarak belirli konuları ele aldı.BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid El Nahyan, üç ülke delegasyonlarını kabul ederek katılımcılara başarılar ve olumlu sonuçlar diledi. BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid ise, üçlü buluşmanın Ukrayna krizinin çözümüne katkı sağlamasını umduklarını ifade etti.Rusya’nın güvenlik konularındaki çalışma grubu, sabah saatlerinde Abu Dabi’ye ulaştı. Rusya Savunma Bakanlığı temsilcilerinden oluşan heyetin, gerek görülmesi halinde cuma ve cumartesi günleri temaslarını sürdüreceği bildirildi. Çalışma grubuna, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı Amiral İgor Kostyukov başkanlık ediyor.Ayrıca, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev ile ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD’de dondurulan Rus varlıkları meselesini görüşmek üzere ikili ekonomik çalışma grubu çerçevesinde bir araya geleceği bildirildi.Kremlin’de perşembe akşamı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Steve Witkoff başkanlığındaki ABD heyetiyle görüşmüştü. Görüşme sonucunda, Rusya ve ABD, Ukrayna’nın da katılımıyla güvenlik konularında ilk çalışma grubu toplantısını yapma kararı almıştı.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, ABD tarafının, Ankorage’de üzerinde uzlaşılan formüle göre “toprak meselesi” çözülmeden uzun vadeli bir anlaşmanın mümkün olmayacağını kabul ettiğini aktarmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Rusya açısından Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donbass’tan çekilmesinin temel şart olmaya devam ettiğini ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/peskov-rusya-abd-ekonomi-calisma-grubu-bugun-ve-yarin-toplanacak-1102981063.html

birleşik arap emirlikleri (bae)

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

birleşik arap emirlikleri (bae), rusya, abd, ukrayna, vladimir zelenskiy, reuters, associated press (ap), abdullah bin zayid el nahyan