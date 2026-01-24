https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/esir-takasi-gorusmelerine-katilan-zorin-abu-dabideki-muzakerelerde-yer-aldi-1103012273.html

Esir takası görüşmelerine katılan Zorin, Abu Dabi’deki müzakerelerde yer aldı

Esir takası görüşmelerine katılan Zorin, Abu Dabi’deki müzakerelerde yer aldı

Sputnik Türkiye

Rusya ile Ukrayna arasında esir değişimi konusunda İstanbul’da yürütülen müzakerelerde görev alan Rus Genelkurmay yetkilisi Korgeneral Aleksandr Zorin’in, Abu... 24.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-24T21:43+0300

2026-01-24T21:43+0300

2026-01-24T21:43+0300

dünya

aleksandr zorin

rusya genelkurmay başkanlığı

abu dabi

abd

rusya

ukrayna

i̇stanbul

rusya silahlı kuvvetleri

esir takası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/18/1103011876_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_c1243ac4c015dc54a8f8e5cab826d547.jpg

Sputnik muhabiri, Rusya ile Ukrayna arasında esir takası mutabakatının da sağlandığı İstanbul görüşmelerine katılan Rus heyeti üyesi, Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Dairesi Başkanı Korgeneral Aleksandr Zorin’in, Abu Dabi’de ABD ve Ukrayna temsilcileriyle gerçekleştirilen görüşmede hazır bulunduğu bildirdi.Zorin, 2025’te İstanbul’da gerçekleştirilen ve Rusya ile Ukrayna heyetlerinin katıldığı müzakerelerde Rus heyetinde yer almış, bu süreçte esir değişimi ve Ukraynalı askerlerin cenazelerinin teslimi konularında da görev almıştı.İstanbul’daki ikinci tur görüşmelerin ardından, hayatını kaybeden askerlerin naaşlarının değişimi konusunda mutabakata varılmasının sonrasında Zorin, yaptığı açıklamada Rusya’nın verdiği sözleri tuttuğunu ve ölen Ukraynalı askerlerin naaşlarını takas bölgesine ulaştırdığını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/abu-dabide-rusya-abd-ukrayna-gorusmeleri-yeniden-basladi-1103002710.html

abu dabi

abd

rusya

ukrayna

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aleksandr zorin, rusya genelkurmay başkanlığı, abu dabi, abd, rusya, ukrayna, i̇stanbul, rusya silahlı kuvvetleri, esir takası