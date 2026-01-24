https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/esir-takasi-gorusmelerine-katilan-zorin-abu-dabideki-muzakerelerde-yer-aldi-1103012273.html
Esir takası görüşmelerine katılan Zorin, Abu Dabi'deki müzakerelerde yer aldı
Esir takası görüşmelerine katılan Zorin, Abu Dabi’deki müzakerelerde yer aldı
24.01.2026
Sputnik muhabiri, Rusya ile Ukrayna arasında esir takası mutabakatının da sağlandığı İstanbul görüşmelerine katılan Rus heyeti üyesi, Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Dairesi Başkanı Korgeneral Aleksandr Zorin’in, Abu Dabi’de ABD ve Ukrayna temsilcileriyle gerçekleştirilen görüşmede hazır bulunduğu bildirdi.Zorin, 2025’te İstanbul’da gerçekleştirilen ve Rusya ile Ukrayna heyetlerinin katıldığı müzakerelerde Rus heyetinde yer almış, bu süreçte esir değişimi ve Ukraynalı askerlerin cenazelerinin teslimi konularında da görev almıştı.İstanbul’daki ikinci tur görüşmelerin ardından, hayatını kaybeden askerlerin naaşlarının değişimi konusunda mutabakata varılmasının sonrasında Zorin, yaptığı açıklamada Rusya’nın verdiği sözleri tuttuğunu ve ölen Ukraynalı askerlerin naaşlarını takas bölgesine ulaştırdığını belirtmişti.
Rusya ile Ukrayna arasında esir değişimi konusunda İstanbul’da yürütülen müzakerelerde görev alan Rus Genelkurmay yetkilisi Korgeneral Aleksandr Zorin’in, Abu Dabi’de ABD ve Ukrayna temsilcileriyle yapılan görüşmelere de katıldığı bildirildi.
Sputnik muhabiri, Rusya ile Ukrayna arasında esir takası mutabakatının da sağlandığı İstanbul görüşmelerine katılan Rus heyeti üyesi, Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Dairesi Başkanı Korgeneral Aleksandr Zorin’in, Abu Dabi’de ABD ve Ukrayna temsilcileriyle gerçekleştirilen görüşmede hazır bulunduğu bildirdi.
Zorin, 2025’te İstanbul’da gerçekleştirilen ve Rusya ile Ukrayna heyetlerinin katıldığı müzakerelerde Rus heyetinde yer almış, bu süreçte esir değişimi ve Ukraynalı askerlerin cenazelerinin teslimi konularında da görev almıştı.
İstanbul’daki ikinci tur görüşmelerin ardından, hayatını kaybeden askerlerin naaşlarının değişimi konusunda mutabakata varılmasının sonrasında Zorin, yaptığı açıklamada Rusya’nın verdiği sözleri tuttuğunu ve ölen Ukraynalı askerlerin naaşlarını takas bölgesine ulaştırdığını belirtmişti.