Endonezya’da toprak kayması: 8 ölü, 82 kayıp

Endonezya’nın Batı Cava eyaletinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında 8 kişi hayatını kaybetti, 82 kişiden ise haber alınamıyor. 24.01.2026, Sputnik Türkiye
Endonezya’nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen toprak kayması, büyük bir felakete yol açtı. Günlerdir etkili olan şiddetli yağışların ardından Batı Bandung bölgesinde yaşanan olayda, ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 82 kişi ise kayboldu.Yerel yetkililerden alınan bilgilere göre, toprak kayması yerleşim alanlarını etkileyerek onlarca evi kullanılamaz hale getirdi. Afet sonucu bazı bölgelerin tamamen toprak altında kaldığı bildirildi.Antara ajansına konuşan yetkili Herman Suryatman, arama kurtarma ekiplerinin zorlu arazi koşullarına rağmen çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Suryatman, “Toprak kaymasından etkilenen 113 kişiden 23’ü sağ olarak kurtarıldı. 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 82 kişi için çalışmalar devam ediyor” dedi.Endonezya Afet Yönetim Ajansı da yaptığı açıklamada, 30’dan fazla evin yıkıldığını veya ağır hasar gördüğünü duyurdu. Bölgede sel, toprak kayması ve aşırı hava olaylarına karşı uyarıların sürdüğü bildirildi.Yetkililer, felaketin Pasirlangu köyünde gece saatlerinde meydana geldiğini ve çamur ile enkazın çok sayıda evi tamamen kapladığını aktardı. Yerel basında paylaşılan görüntülerde, evlerin büyük bölümünün çamur altında kaldığı görüldü.Arama kurtarma ekipleri, kayıp kişilere ulaşmak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürürken, bölgede yaşayan vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.
