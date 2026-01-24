https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/endonezyada-toprak-kaymasi-8-olu-82-kayip-1103001197.html

Endonezya’da toprak kayması: 8 ölü, 82 kayıp

Endonezya’da toprak kayması: 8 ölü, 82 kayıp

Sputnik Türkiye

Endonezya’nın Batı Cava eyaletinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında 8 kişi hayatını kaybetti, 82 kişiden ise haber alınamıyor. 24.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-24T11:45+0300

2026-01-24T11:45+0300

2026-01-24T11:45+0300

dünya

endonezya

batı cava

toprak kayması

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/08/1100019450_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_10c2d3dd7d5e26826ecff9690679f180.jpg

Endonezya’nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen toprak kayması, büyük bir felakete yol açtı. Günlerdir etkili olan şiddetli yağışların ardından Batı Bandung bölgesinde yaşanan olayda, ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 82 kişi ise kayboldu.Yerel yetkililerden alınan bilgilere göre, toprak kayması yerleşim alanlarını etkileyerek onlarca evi kullanılamaz hale getirdi. Afet sonucu bazı bölgelerin tamamen toprak altında kaldığı bildirildi.Antara ajansına konuşan yetkili Herman Suryatman, arama kurtarma ekiplerinin zorlu arazi koşullarına rağmen çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Suryatman, “Toprak kaymasından etkilenen 113 kişiden 23’ü sağ olarak kurtarıldı. 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 82 kişi için çalışmalar devam ediyor” dedi.Endonezya Afet Yönetim Ajansı da yaptığı açıklamada, 30’dan fazla evin yıkıldığını veya ağır hasar gördüğünü duyurdu. Bölgede sel, toprak kayması ve aşırı hava olaylarına karşı uyarıların sürdüğü bildirildi.Yetkililer, felaketin Pasirlangu köyünde gece saatlerinde meydana geldiğini ve çamur ile enkazın çok sayıda evi tamamen kapladığını aktardı. Yerel basında paylaşılan görüntülerde, evlerin büyük bölümünün çamur altında kaldığı görüldü.Arama kurtarma ekipleri, kayıp kişilere ulaşmak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürürken, bölgede yaşayan vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/yeni-zelandada-kamp-alaninda-heyelan-kayiplar-araniyor-1102943176.html

endonezya

batı cava

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

endonezya, batı cava, toprak kayması