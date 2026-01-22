https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/yeni-zelandada-kamp-alaninda-heyelan-kayiplar-araniyor-1102943176.html
Yeni Zelanda'da kamp alanında heyelan: Kayıplar aranıyor
Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'nın bazı bölgelerinde sel ve toprak kaymaları meydana gelirken, afetler sonucunda kaybolan kişilerin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Kamp alanındaki heyelanda karavanlar toprak altında kaldı.
Kuzey Adası'na bağlı Bay of Plenty bölgesindeki Maunganui Dağı'nın eteklerinde bir kamp alanında yerel saatle 09.30 civarı toprak kayması meydana geldi.
Polis yetkilisi Tim Anderson, toprak kaymasında kaybolan kişilerin sayısının "tek haneli rakamlarda" olduğunu söylerken, doğal afetten kaç kişinin etkilendiğine ilişkin bilgi paylaşmadı.
Papamoa bölgesinde de heyelan meydana geldiğini bildiren Anderson, afette kaybolan iki kişi için kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
Yeni Zelanda İtfaiye ve Acil Durum yetkilisi William Pike da heyelandan üç saat sonra hayatta kalan kimseye ulaşılamadığını aktarırken, ölü veya kayıp kişi sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Çevre halkın toprak kayması sonrası enkazın içinden ses geldiğini söylediğini belirten Pike, olay yerine ulaşan ilk itfaiye ekibinin de sesler duyduğunu ancak o zamandan beri hiçbir yaşam belirtisi tespit edilemediğini ifade etti.
Sel sularına 1 kişi kapıldı
Kuzey Adası'nın büyük bölümünü etkileyen şiddetli yağışlar sırasında Ada'nın kuzeyinde bulunan Warkworth kasabası yakınlarında bir kişi sel sularına kapılarak kayboldu.
Ada'nın çeşitli bölgelerinde meydana gelen diğer sel ve toprak kaymaları sebebiyle birçok yol kapanırken, yolların açılması için çalışmalar sürüyor.
Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, hükümetin afetlerden etkilenenlere destek olmak için çalışmaları sürdürdüğünü bildirdi.