İletişim Başkanı Duran'dan Suriye ile ilgili açıklama: 'Provokatif girişimleri dikkatle inceliyoruz'
İletişim Başkanı Duran'dan Suriye ile ilgili açıklama: 'Provokatif girişimleri dikkatle inceliyoruz'
İletişim Başkanı Duran, Suriye'de yaşanan son olaylara ilişkin sosyal medya mecralarında yapılan provokatif girişimleri dikkatle incelediklerini ve... 20.01.2026, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.Bu süreçte, Suriye'deki gelişmeler üzerinden sosyal medya mecralarında yapılan dezenformasyon faaliyetleri ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeye yönelik provokatif girişimleri de dikkatle incelediklerini vurgulayan Duran, şunları aktardı:
İletişim Başkanı Duran'dan Suriye ile ilgili açıklama: 'Provokatif girişimleri dikkatle inceliyoruz'

01:55 20.01.2026 (güncellendi: 01:58 20.01.2026)
© AA / Samır JordamovıcDışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran
İletişim Başkanı Duran, Suriye'de yaşanan son olaylara ilişkin sosyal medya mecralarında yapılan provokatif girişimleri dikkatle incelediklerini ve dezenformasyon ve provokasyon içeren bu tür paylaşımların karşılıksız kalmayacağını bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.
Bu süreçte, Suriye'deki gelişmeler üzerinden sosyal medya mecralarında yapılan dezenformasyon faaliyetleri ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeye yönelik provokatif girişimleri de dikkatle incelediklerini vurgulayan Duran, şunları aktardı:

Dezenformasyon ve provokasyon içeren bu tür paylaşımlar karşılıksız kalmayacak, sorumluları hakkında hukuk çerçevesinde gerekli işlemler yapılacaktır.

Kamuoyunun, bu süreçte dezenformasyon ve provokasyonlara karşı duyarlı olması, resmi kurumlar tarafından teyit edilmemiş bilgi ve içeriklere itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır.

Bakan Tunç: Türkiye'ye yönelik ön yargılı ve çifte standartlı tutumları kesinlikle kabul etmiyoruz - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2026
TÜRKİYE
Tunç'tan Atlas Çağlayan'ın öldürülmesine ilişkin açıklama: Hak ettikleri cezayı alacaklarından kimsenin şüphesi olmamalı
Dün, 23:00
