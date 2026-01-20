https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/iletisim-baskani-durandan-suriye-ile-ilgili-aciklama-provokatif-girisimleri-dikkatle-inceliyoruz-1102866829.html

İletişim Başkanı Duran'dan Suriye ile ilgili açıklama: 'Provokatif girişimleri dikkatle inceliyoruz'

İletişim Başkanı Duran, Suriye'de yaşanan son olaylara ilişkin sosyal medya mecralarında yapılan provokatif girişimleri dikkatle incelediklerini ve... 20.01.2026, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.Bu süreçte, Suriye'deki gelişmeler üzerinden sosyal medya mecralarında yapılan dezenformasyon faaliyetleri ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeye yönelik provokatif girişimleri de dikkatle incelediklerini vurgulayan Duran, şunları aktardı:

