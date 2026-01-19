https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/bakan-bayraktar-akkuyu-ngsnin-ilk-reaktor-insaatinin-yuzde-99u-tamamlandi-1102853696.html
Bakan Bayraktar: Akkuyu NGS'nin ilk reaktör inşaatının yüzde 99'u tamamlandı
Bakan Bayraktar: Akkuyu NGS'nin ilk reaktör inşaatının yüzde 99'u tamamlandı
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, santralin ilk reaktör inşaatının yüzde 99'unun... 19.01.2026, Sputnik Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ilk reaktör inşaatının yüzde 99'unun tamamlandığını söyledi. NGS'de incelemelerde bulunan ve birinci reaktör kontrol odasında yetkililerde bilgi alan Bayraktar gelişmelerle ilgili sosyal medyasından açıklama yaptı. Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev ile bir araya gelen Bayraktar, projede gelinen son aşamayı ve projenin hedeflerini ele aldı. Ziyarette Bayraktar'a Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da eşlik etti.70 yıllık nükleer rüya gerçeğe dönüştüBayraktar, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin 70 yıllık nükleer rüyasının gerçeğe dönüştüğü Akkuyu NGS sahasında incelemelerde bulunduklarını aktararak, "Rosatom Genel Müdürü Sayın Alexey Likhachev ile inşasının yüzde 99'u tamamlanan birinci reaktörün beyni konumundaki kontrol odasında sürdürülen çalışmaları yerinde inceledik. Ardından kapsamlı bir görüşme gerçekleştirerek projedeki ilerlemeyi ele aldık." dedi. Bakan Bayraktar şu bilgileri paylaştı:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ilk reaktör inşaatının yüzde 99'unun tamamlandığını söyledi.
NGS'de incelemelerde bulunan ve birinci reaktör kontrol odasında yetkililerde bilgi alan Bayraktar gelişmelerle ilgili sosyal medyasından açıklama yaptı. Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev ile bir araya gelen Bayraktar, projede gelinen son aşamayı ve projenin hedeflerini ele aldı. Ziyarette Bayraktar'a Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da eşlik etti.
70 yıllık nükleer rüya gerçeğe dönüştü
Bayraktar, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin 70 yıllık nükleer rüyasının gerçeğe dönüştüğü Akkuyu NGS sahasında incelemelerde bulunduklarını aktararak, "Rosatom Genel Müdürü Sayın Alexey Likhachev ile inşasının yüzde 99'u tamamlanan birinci reaktörün beyni konumundaki kontrol odasında sürdürülen çalışmaları yerinde inceledik. Ardından kapsamlı bir görüşme gerçekleştirerek projedeki ilerlemeyi ele aldık." dedi.
Bakan Bayraktar şu bilgileri paylaştı:
"Türkiye olarak hedefimiz sıfır emisyonlu, kesintisiz ve çevre dostu nükleer enerjiyi, ülkemizin enerji sepetindeki en güçlü kaynaklardan biri haline getirmek. Nükleer enerji bizim için sadece bir elektrik üretim aracı değil; teknolojik atılımın, ekonomik kalkınmanın ve enerji yüzyılının da anahtarıdır. Bu güçlü vizyonla yalnızca Akkuyu ile kalmayarak Sinop ve Trakya’da da planladığımız yeni santrallerin yanı sıra küçük modüler reaktörleri de üretim portföyümüze ekleyeceğiz. 2050 yılına kadar nükleer kapasitemizi 20.000 megavata ulaştıracağız."