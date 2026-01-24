https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/balikesirde-pes-pese-deprem-10-saniye-arayla-41-ve-42lik-2-deprem-meydana-geldi-1103000804.html

Balıkesir yine sallandı: 10 saniye arayla 4.1 ve 4.2’lik iki deprem meydana geldi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde 10 saniye arayla peş peşe 4.1 ve 4.2 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Artçı sarsıntılar, gece saat... 24.01.2026

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 00.24’te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gece yaşanan ana sarsıntının ardından bölgede deprem hareketliliği devam ederken, artçı depremler sabah saatlerinde de sürdü.AFAD peş peşe depremleri duyurduAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir Sındırgı merkezli artçı depremlere ilişkin güncel verileri paylaştı. Buna göre, bugün saat 10.34’te, merkez üssü Sındırgı olan 10 saniye arayla iki ayrı deprem kaydedildi.Depremlerin derinliği açıklandıAFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, 4.1 büyüklüğündeki ilk deprem yerin 10.73 kilometre altında meydana geldi. Bu depremden 10 saniye sonra gerçekleşen 4.2 büyüklüğündeki ikinci deprem ise yerin 6.91 kilometre derinliğinde kaydedildi.Çevre illerde de hissedildiPeş peşe meydana gelen depremler, Balıkesir başta olmak üzere Bursa ve Yalova’da da hissedildi.

