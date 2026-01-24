https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/balikesirde-pes-pese-deprem-10-saniye-arayla-41-ve-42lik-2-deprem-meydana-geldi-1103000804.html
Balıkesir yine sallandı: 10 saniye arayla 4.1 ve 4.2’lik iki deprem meydana geldi
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde 10 saniye arayla peş peşe 4.1 ve 4.2 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Artçı sarsıntılar, gece saat... 24.01.2026, Sputnik Türkiye
11:23 24.01.2026 (güncellendi: 11:29 24.01.2026)
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde 10 saniye arayla peş peşe 4.1 ve 4.2 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Artçı sarsıntılar, gece saat 00.24’te yaşanan 5.1’lik depremin ardından sürüyor.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 00.24’te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gece yaşanan ana sarsıntının ardından bölgede deprem hareketliliği devam ederken, artçı depremler sabah saatlerinde de sürdü.
AFAD peş peşe depremleri duyurdu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir Sındırgı merkezli artçı depremlere ilişkin güncel verileri paylaştı. Buna göre, bugün saat 10.34’te, merkez üssü Sındırgı olan 10 saniye arayla iki ayrı deprem kaydedildi.
Depremlerin derinliği açıklandı
AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, 4.1 büyüklüğündeki ilk deprem yerin 10.73 kilometre altında meydana geldi. Bu depremden 10 saniye sonra gerçekleşen 4.2 büyüklüğündeki ikinci deprem ise yerin 6.91 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Çevre illerde de hissedildi
Peş peşe meydana gelen depremler, Balıkesir başta olmak üzere Bursa ve Yalova’da da hissedildi.