Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/bir-kez-daha-sallandi-balikesir-sindirgida-deprem-1102990014.html
Bir kez daha sallandı: Balıkesir Sındırgı'da deprem
Bir kez daha sallandı: Balıkesir Sındırgı'da deprem
Sputnik Türkiye
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 16.41'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 23.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-23T16:56+0300
2026-01-23T17:18+0300
son depremler
balıkesir
son dakika
deprem
deprem
deprem son dakika
sındırgı
afad
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102448282_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_43554c2e7d90078ab79e8ffcddba8d49.jpg
Hafta başından bu yana hareketlilik yaşayan Balıkesir bir kez daha sallandı.Balıkesir'de deprem mi oldu?Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 16.41'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Balıkesir'deki son depremlerBalıkesir’in Sındırgı ilçesinde 21 Ocak Çarşamba günü 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/prof-dr-okan-tuysuz-depremle-ilgili-en-riskli-3-bolgeye-isaret-etti-7-buyuklugunu-asacak-1102951213.html
balıkesir
sındırgı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102448282_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_18823068f46e69522dfe3731d5031271.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
balıkesir, son dakika, deprem, deprem, deprem son dakika, sındırgı, afad
balıkesir, son dakika, deprem, deprem, deprem son dakika, sındırgı, afad

Bir kez daha sallandı: Balıkesir Sındırgı'da deprem

16:56 23.01.2026 (güncellendi: 17:18 23.01.2026)
Deprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2026
Abone ol
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 16.41'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Hafta başından bu yana hareketlilik yaşayan Balıkesir bir kez daha sallandı.

Balıkesir'de deprem mi oldu?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 16.41'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Balıkesir'deki son depremler

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 21 Ocak Çarşamba günü 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
Okan Tüysüz - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2026
TÜRKİYE
Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremle ilgili en riskli 3 bölgeye işaret etti: '7 büyüklüğünü aşacak'
Dün, 14:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала