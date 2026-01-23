https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/bir-kez-daha-sallandi-balikesir-sindirgida-deprem-1102990014.html

Bir kez daha sallandı: Balıkesir Sındırgı'da deprem

Bir kez daha sallandı: Balıkesir Sındırgı'da deprem

Sputnik Türkiye

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 16.41'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 23.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-23T16:56+0300

2026-01-23T16:56+0300

2026-01-23T17:18+0300

son depremler

balıkesir

son dakika

deprem

deprem

deprem son dakika

sındırgı

afad

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102448282_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_43554c2e7d90078ab79e8ffcddba8d49.jpg

Hafta başından bu yana hareketlilik yaşayan Balıkesir bir kez daha sallandı.Balıkesir'de deprem mi oldu?Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 16.41'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Balıkesir'deki son depremlerBalıkesir’in Sındırgı ilçesinde 21 Ocak Çarşamba günü 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/prof-dr-okan-tuysuz-depremle-ilgili-en-riskli-3-bolgeye-isaret-etti-7-buyuklugunu-asacak-1102951213.html

balıkesir

sındırgı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

balıkesir, son dakika, deprem, deprem, deprem son dakika, sındırgı, afad