Bir kez daha sallandı: Balıkesir Sındırgı'da deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 16.41'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 23.01.2026, Sputnik Türkiye
16:56 23.01.2026 (güncellendi: 17:18 23.01.2026)
Hafta başından bu yana hareketlilik yaşayan Balıkesir bir kez daha sallandı.
Balıkesir'de deprem mi oldu?
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 16.41'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Balıkesir'deki son depremler
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 21 Ocak Çarşamba günü 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.