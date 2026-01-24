Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/bakan-simsekten-fitch-degerlendirmesi--bu-gelisme-onumuzdeki-donemde-not-artisi-olabilecegine-1103002005.html
Bakan Şimşek'ten Fitch değerlendirmesi : 'Bu gelişme, önümüzdeki dönemde not artışı olabileceğine işaret ediyor'
Bakan Şimşek'ten Fitch değerlendirmesi : 'Bu gelişme, önümüzdeki dönemde not artışı olabileceğine işaret ediyor'
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Fitch'in Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitife çevirmesini değerlendirdi ve bu gelişme, önümüzdeki dönemde not artışı... 24.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-24T12:35+0300
2026-01-24T12:35+0300
ekonomi̇
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
fitch
kur korumalı mevduat (kkm)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/19/1089653165_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a0681864dabb4f32dbc987e2ad6cb2e7.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomide üç olumlu gelişme yaşandığını belirtirken "Fitch'in Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitife çevirmesi önümüzdeki dönemde not artışı olabileceğine işaret ediyor" dedi. KKM vadelerinin sona erdirilmesini de değerlendiren Bakan Şimşek, "Programımızla ekonomimizin kırılganlıklarını azaltmaya ve makro finansal istikrarı güçlendirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Not artışı olabileceğini işaret ettiBakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ürkiye ekonomisindeki gelişmelere ilişkin paylaşımda bulundu. Ekonomiye ilişkin üç olumlu gelişme yaşandığına işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/fitch-turkiyenin-kredi-notu-gorunumunu-duragandan-pozitife-cevirdi-1102997891.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/19/1089653165_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8ad81c29af51e395c82739d94083a81.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, fitch, kur korumalı mevduat (kkm)
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, fitch, kur korumalı mevduat (kkm)

Bakan Şimşek'ten Fitch değerlendirmesi : 'Bu gelişme, önümüzdeki dönemde not artışı olabileceğine işaret ediyor'

12:35 24.01.2026
© AAMehmet Şimşek
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2026
© AA
Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Fitch'in Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitife çevirmesini değerlendirdi ve bu gelişme, önümüzdeki dönemde not artışı olabileceğine işaret ettiğini söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomide üç olumlu gelişme yaşandığını belirtirken "Fitch'in Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitife çevirmesi önümüzdeki dönemde not artışı olabileceğine işaret ediyor" dedi. KKM vadelerinin sona erdirilmesini de değerlendiren Bakan Şimşek, "Programımızla ekonomimizin kırılganlıklarını azaltmaya ve makro finansal istikrarı güçlendirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Not artışı olabileceğini işaret etti

Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ürkiye ekonomisindeki gelişmelere ilişkin paylaşımda bulundu. Ekonomiye ilişkin üç olumlu gelişme yaşandığına işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:
"Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi. Bu gelişme, önümüzdeki dönemde not artışı olabileceğine işaret ediyor. Önemli bir koşullu yükümlülük olan kur korumalı mevduatın döviz ve altın tüm vadelerinin sona ermesiyle, bu uygulamaya ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırıldı. Ayrıca kısa vadeli yabancı kaynak girişini sınırlamak amacıyla zorunlu karşılık oranları artırıldı. Programımızla ekonomimizin kırılganlıklarını azaltmaya ve makro finansal istikrarı güçlendirmeye devam ediyoruz."
Fitch Ratings agency - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2026
EKONOMİ
Fitch, Türkiye'nin kredi notu görünümünü 'durağan'dan 'pozitif'e çevirdi
01:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала