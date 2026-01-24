https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/bakan-simsekten-fitch-degerlendirmesi--bu-gelisme-onumuzdeki-donemde-not-artisi-olabilecegine-1103002005.html

Bakan Şimşek'ten Fitch değerlendirmesi : 'Bu gelişme, önümüzdeki dönemde not artışı olabileceğine işaret ediyor'

Bakan Şimşek'ten Fitch değerlendirmesi : 'Bu gelişme, önümümdeki dönemde not artışı olabileceğine işaret ediyor'

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Fitch'in Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitife çevirmesini değerlendirdi ve bu gelişme, önümüzdeki dönemde not artışı... 24.01.2026

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomide üç olumlu gelişme yaşandığını belirtirken "Fitch'in Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitife çevirmesi önümüzdeki dönemde not artışı olabileceğine işaret ediyor" dedi. KKM vadelerinin sona erdirilmesini de değerlendiren Bakan Şimşek, "Programımızla ekonomimizin kırılganlıklarını azaltmaya ve makro finansal istikrarı güçlendirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Not artışı olabileceğini işaret ettiBakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ürkiye ekonomisindeki gelişmelere ilişkin paylaşımda bulundu. Ekonomiye ilişkin üç olumlu gelişme yaşandığına işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

