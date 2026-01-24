https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/bakan-simsekten-fitch-degerlendirmesi--bu-gelisme-onumuzdeki-donemde-not-artisi-olabilecegine-1103002005.html
Bakan Şimşek'ten Fitch değerlendirmesi : 'Bu gelişme, önümüzdeki dönemde not artışı olabileceğine işaret ediyor'
Bakan Şimşek'ten Fitch değerlendirmesi : 'Bu gelişme, önümüzdeki dönemde not artışı olabileceğine işaret ediyor'
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Fitch'in Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitife çevirmesini değerlendirdi ve bu gelişme, önümüzdeki dönemde not artışı... 24.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-24T12:35+0300
2026-01-24T12:35+0300
2026-01-24T12:35+0300
ekonomi̇
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
fitch
kur korumalı mevduat (kkm)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/19/1089653165_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a0681864dabb4f32dbc987e2ad6cb2e7.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomide üç olumlu gelişme yaşandığını belirtirken "Fitch'in Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitife çevirmesi önümüzdeki dönemde not artışı olabileceğine işaret ediyor" dedi. KKM vadelerinin sona erdirilmesini de değerlendiren Bakan Şimşek, "Programımızla ekonomimizin kırılganlıklarını azaltmaya ve makro finansal istikrarı güçlendirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Not artışı olabileceğini işaret ettiBakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ürkiye ekonomisindeki gelişmelere ilişkin paylaşımda bulundu. Ekonomiye ilişkin üç olumlu gelişme yaşandığına işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/fitch-turkiyenin-kredi-notu-gorunumunu-duragandan-pozitife-cevirdi-1102997891.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/19/1089653165_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8ad81c29af51e395c82739d94083a81.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, fitch, kur korumalı mevduat (kkm)
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, fitch, kur korumalı mevduat (kkm)
Bakan Şimşek'ten Fitch değerlendirmesi : 'Bu gelişme, önümüzdeki dönemde not artışı olabileceğine işaret ediyor'
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Fitch'in Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitife çevirmesini değerlendirdi ve bu gelişme, önümüzdeki dönemde not artışı olabileceğine işaret ettiğini söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomide üç olumlu gelişme yaşandığını belirtirken "Fitch'in Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitife çevirmesi önümüzdeki dönemde not artışı olabileceğine işaret ediyor" dedi. KKM vadelerinin sona erdirilmesini de değerlendiren Bakan Şimşek, "Programımızla ekonomimizin kırılganlıklarını azaltmaya ve makro finansal istikrarı güçlendirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Not artışı olabileceğini işaret etti
Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ürkiye ekonomisindeki gelişmelere ilişkin paylaşımda bulundu. Ekonomiye ilişkin üç olumlu gelişme yaşandığına işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:
"Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi. Bu gelişme, önümüzdeki dönemde not artışı olabileceğine işaret ediyor. Önemli bir koşullu yükümlülük olan kur korumalı mevduatın döviz ve altın tüm vadelerinin sona ermesiyle, bu uygulamaya ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırıldı. Ayrıca kısa vadeli yabancı kaynak girişini sınırlamak amacıyla zorunlu karşılık oranları artırıldı. Programımızla ekonomimizin kırılganlıklarını azaltmaya ve makro finansal istikrarı güçlendirmeye devam ediyoruz."