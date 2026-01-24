https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/bae-disisleri-ukrayna-gorusmelerinde-abd-baris-planinin-cozume-kavusturulmayan-maddeleri-ele-alindi-1103008771.html

BAE Dışişleri: Ukrayna görüşmelerinde ABD barış planının çözüme kavuşturulmayan maddeleri ele alındı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Abu Dabi’de Ukrayna krizine ilişkin yapılan iki günlük müzakerelerde, ABD tarafından önerilen barış planının halen çözüme kavuşturulamayan unsurlarının ele alındığı belirtildi. Görüşmelerin “yapıcı ve olumlu bir atmosferde” geçtiği vurgulandı.Cumartesi günü, Moskova, Washington ve Kiev heyetleri arasında Abu Dabi’de gerçekleştirilen iki günlük güvenlik konulu müzakereler sona erdi. Görüşmeler kapalı formatta yapıldı. Rus heyetine, Rusya Genelkurmay Ana İstihbarat Dairesi Başkanı Amiral İgor Kostyukov başkanlık etti.Müzakerelerin sonuçlarıyla ilgili olarak Rusya, ABD ve Ukrayna’dan yetkili isimlerin açıklama yapması bekleniyor. Amerikan haber portalı Axios’a göre, yeni görüşme turunun önümüzdeki hafta yine BAE’de yapılması planlanıyor.Perşembe akşamı Kremlin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un başkanlık ettiği Amerikan heyeti arasında bir görüşme gerçekleştirilmişti. Görüşmede, Rusya ve ABD'nin Ukrayna’nın da katılacağı güvenlik odaklı bir çalışma grubu kurması kararlaştırılmıştı.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Amerikan tarafının, Anchorage’de mutabık kalınan formüle göre “toprak meselesi” çözülmeden uzun vadeli bir siyasi çözümün mümkün olmadığı görüşünü kabul ettiğini aktarmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donbass’tan çekilmesinin Moskova açısından temel şartlardan biri olduğunu bir kez daha vurgulamıştı.

