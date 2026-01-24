https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/bae-disisleri-ukrayna-gorusmelerinde-abd-baris-planinin-cozume-kavusturulmayan-maddeleri-ele-alindi-1103008771.html
BAE Dışişleri: Ukrayna görüşmelerinde ABD barış planının çözüme kavuşturulmayan maddeleri ele alındı
BAE Dışişleri: Ukrayna görüşmelerinde ABD barış planının çözüme kavuşturulmayan maddeleri ele alındı
Sputnik Türkiye
BAE Dışişleri Bakanlığı, Abu Dabi’de Rusya, Ukrayna ve ABD temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen kapalı görüşmelerde, ABD’nin önerdiği barış planının... 24.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-24T17:53+0300
2026-01-24T17:53+0300
2026-01-24T18:04+0300
dünya
birleşik arap emirlikleri (bae)
abu dabi
rusya
abd
ukrayna
müzakere
steve witkoff
yuriy uşakov
bae dışişleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/18/1103008977_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_124ba53c7c913e575d8b7a3ff0ba5695.jpg
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Abu Dabi’de Ukrayna krizine ilişkin yapılan iki günlük müzakerelerde, ABD tarafından önerilen barış planının halen çözüme kavuşturulamayan unsurlarının ele alındığı belirtildi. Görüşmelerin “yapıcı ve olumlu bir atmosferde” geçtiği vurgulandı.Cumartesi günü, Moskova, Washington ve Kiev heyetleri arasında Abu Dabi’de gerçekleştirilen iki günlük güvenlik konulu müzakereler sona erdi. Görüşmeler kapalı formatta yapıldı. Rus heyetine, Rusya Genelkurmay Ana İstihbarat Dairesi Başkanı Amiral İgor Kostyukov başkanlık etti.Müzakerelerin sonuçlarıyla ilgili olarak Rusya, ABD ve Ukrayna’dan yetkili isimlerin açıklama yapması bekleniyor. Amerikan haber portalı Axios’a göre, yeni görüşme turunun önümüzdeki hafta yine BAE’de yapılması planlanıyor.Perşembe akşamı Kremlin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un başkanlık ettiği Amerikan heyeti arasında bir görüşme gerçekleştirilmişti. Görüşmede, Rusya ve ABD'nin Ukrayna’nın da katılacağı güvenlik odaklı bir çalışma grubu kurması kararlaştırılmıştı.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Amerikan tarafının, Anchorage’de mutabık kalınan formüle göre “toprak meselesi” çözülmeden uzun vadeli bir siyasi çözümün mümkün olmadığı görüşünü kabul ettiğini aktarmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donbass’tan çekilmesinin Moskova açısından temel şartlardan biri olduğunu bir kez daha vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/beyaz-saray-abu-dabideki-uclu-gorusmelerin-ilk-gunu-verimli-gecti-1102996252.html
birleşik arap emirlikleri (bae)
abu dabi
rusya
abd
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/18/1103008977_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_611e64b3aa178fdc3b18a4077dcd32f3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
birleşik arap emirlikleri (bae), abu dabi, rusya, abd, ukrayna, müzakere, steve witkoff, yuriy uşakov, bae dışişleri, dmitriy peskov
birleşik arap emirlikleri (bae), abu dabi, rusya, abd, ukrayna, müzakere, steve witkoff, yuriy uşakov, bae dışişleri, dmitriy peskov
BAE Dışişleri: Ukrayna görüşmelerinde ABD barış planının çözüme kavuşturulmayan maddeleri ele alındı
17:53 24.01.2026 (güncellendi: 18:04 24.01.2026)
BAE Dışişleri Bakanlığı, Abu Dabi’de Rusya, Ukrayna ve ABD temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen kapalı görüşmelerde, ABD’nin önerdiği barış planının çözülemeyen unsurlarının ele alındığını açıkladı.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Abu Dabi’de Ukrayna krizine ilişkin yapılan iki günlük müzakerelerde, ABD tarafından önerilen barış planının halen çözüme kavuşturulamayan unsurlarının ele alındığı belirtildi. Görüşmelerin “yapıcı ve olumlu bir atmosferde” geçtiği vurgulandı.
Görüşmeler yapıcı ve olumlu bir atmosferde geçti. Bu süreçte Rus ve Ukraynalı temsilciler arasında, ABD tarafından sunulan barış anlaşmasının çözümlenmemiş unsurları üzerine doğrudan görüşmeler gerçekleştirildi. Ayrıca, kapsamlı bir anlaşmaya varılmasına katkıda bulunabilecek güven artırıcı önlemler de ele alındı.
Cumartesi günü, Moskova, Washington ve Kiev heyetleri arasında Abu Dabi’de gerçekleştirilen iki günlük güvenlik konulu müzakereler sona erdi. Görüşmeler kapalı formatta yapıldı. Rus heyetine, Rusya Genelkurmay Ana İstihbarat Dairesi Başkanı Amiral İgor Kostyukov başkanlık etti.
Müzakerelerin sonuçlarıyla ilgili olarak Rusya, ABD ve Ukrayna’dan yetkili isimlerin açıklama yapması bekleniyor. Amerikan haber portalı Axios’a göre, yeni görüşme turunun önümüzdeki hafta yine BAE’de yapılması planlanıyor.
Perşembe akşamı Kremlin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un başkanlık ettiği Amerikan heyeti arasında bir görüşme gerçekleştirilmişti. Görüşmede, Rusya ve ABD'nin Ukrayna’nın da katılacağı güvenlik odaklı bir çalışma grubu kurması kararlaştırılmıştı.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Amerikan tarafının, Anchorage’de mutabık kalınan formüle göre “toprak meselesi” çözülmeden uzun vadeli bir siyasi çözümün mümkün olmadığı görüşünü kabul ettiğini aktarmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donbass’tan çekilmesinin Moskova açısından temel şartlardan biri olduğunu bir kez daha vurgulamıştı.