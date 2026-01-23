https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/beyaz-saray-abu-dabideki-uclu-gorusmelerin-ilk-gunu-verimli-gecti-1102996252.html
Beyaz Saray: Abu Dabi’deki üçlü görüşmelerin ilk günü verimli geçti
Beyaz Saray: Abu Dabi’deki üçlü görüşmelerin ilk günü verimli geçti
Sputnik Türkiye
NBC’nin aktardığına göre, Beyaz Saray, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında Abu Dabi’de yapılan üçlü görüşmelerin ilk gününü ‘üretken ve yapıcı’ olarak... 23.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-23T23:17+0300
2026-01-23T23:17+0300
2026-01-23T23:18+0300
dünya
beyaz saray
rusya
abd
ukrayna
abu dabi
nbc
bae
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/08/1101636134_0:39:737:454_1920x0_80_0_0_18a6c325544692c9dae008b081c5bbe1.png
Rusya, ABD ve Ukrayna heyetlerinin Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de gerçekleştirdiği üçlü görüşmelerin ilk günü tamamlandı.NBC'nin, Beyaz Saray’dan bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Washington yönetimi görüşmenin verimli geçtiğini düşünüyor.Yetkilinin, “Bugün Abu Dabi’de ABD, Ukrayna ve Rusya arasında gerçekleşen üçlü görüşme yapıcı geçti” dediği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/rusya-abd-ve-ukrayna-heyetleri-arasinda-abu-dabide-yurutulen-gorusmelerin-ilk-turu-sona-erdi-1102995952.html
rusya
ukrayna
abu dabi
bae
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/08/1101636134_41:0:697:492_1920x0_80_0_0_d879bee0b160e4dcaac686eff5a277ca.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
beyaz saray, rusya, abd, ukrayna, abu dabi, nbc, bae
beyaz saray, rusya, abd, ukrayna, abu dabi, nbc, bae
Beyaz Saray: Abu Dabi’deki üçlü görüşmelerin ilk günü verimli geçti
23:17 23.01.2026 (güncellendi: 23:18 23.01.2026)
NBC’nin aktardığına göre, Beyaz Saray, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında Abu Dabi’de yapılan üçlü görüşmelerin ilk gününü ‘üretken ve yapıcı’ olarak değerlendirdi.
Rusya, ABD ve Ukrayna heyetlerinin Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de gerçekleştirdiği üçlü görüşmelerin ilk günü tamamlandı.
NBC'nin, Beyaz Saray’dan bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Washington yönetimi görüşmenin verimli geçtiğini düşünüyor.
Yetkilinin, “Bugün Abu Dabi’de ABD, Ukrayna ve Rusya arasında gerçekleşen üçlü görüşme yapıcı geçti” dediği aktarıldı.