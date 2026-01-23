Türkiye
Beyaz Saray: Abu Dabi’deki üçlü görüşmelerin ilk günü verimli geçti
Rusya, ABD ve Ukrayna heyetlerinin Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de gerçekleştirdiği üçlü görüşmelerin ilk günü tamamlandı.NBC'nin, Beyaz Saray’dan bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Washington yönetimi görüşmenin verimli geçtiğini düşünüyor.Yetkilinin, “Bugün Abu Dabi’de ABD, Ukrayna ve Rusya arasında gerçekleşen üçlü görüşme yapıcı geçti” dediği aktarıldı.
Beyaz Saray: Abu Dabi’deki üçlü görüşmelerin ilk günü verimli geçti

23:17 23.01.2026 (güncellendi: 23:18 23.01.2026)
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisBeyaz Saray binası, Washington CD
NBC’nin aktardığına göre, Beyaz Saray, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında Abu Dabi’de yapılan üçlü görüşmelerin ilk gününü ‘üretken ve yapıcı’ olarak değerlendirdi.
Rusya, ABD ve Ukrayna heyetlerinin Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de gerçekleştirdiği üçlü görüşmelerin ilk günü tamamlandı.
NBC'nin, Beyaz Saray’dan bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Washington yönetimi görüşmenin verimli geçtiğini düşünüyor.
Yetkilinin, “Bugün Abu Dabi’de ABD, Ukrayna ve Rusya arasında gerçekleşen üçlü görüşme yapıcı geçti” dediği aktarıldı.
DÜNYA
Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri arasında Abu Dabi’de yürütülen görüşmelerin ilk turu sona erdi
22:55
