Beyaz Saray: Abu Dabi’deki üçlü görüşmelerin ilk günü verimli geçti

NBC’nin aktardığına göre, Beyaz Saray, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında Abu Dabi’de yapılan üçlü görüşmelerin ilk gününü ‘üretken ve yapıcı’ olarak... 23.01.2026, Sputnik Türkiye

Rusya, ABD ve Ukrayna heyetlerinin Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de gerçekleştirdiği üçlü görüşmelerin ilk günü tamamlandı.NBC'nin, Beyaz Saray’dan bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Washington yönetimi görüşmenin verimli geçtiğini düşünüyor.Yetkilinin, “Bugün Abu Dabi’de ABD, Ukrayna ve Rusya arasında gerçekleşen üçlü görüşme yapıcı geçti” dediği aktarıldı.

